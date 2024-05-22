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Новини Боротьба з корупцією
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$55 тис. за виключення компанії з реєстру ризикових підприємств: НАБУ повідомило про 3 нові підозри у справі про корупцію в податковій Харківщини

Корупція у податковій Харківщини

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області, працівниці відділу і підприємцю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, взимку 2024 року начальниця відділу податкової підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.

"Кошти зокрема призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області, податківиці, а також її підлеглій та місцевому підприємцю, які брали участь у передачі хабаря", - зазначили у Бюро.

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Повідомлено про підозру начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), а також працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому 2024 року.

Наразі триває встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб.

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Автор: 

НАБУ (5063) корупція (4681) Харківщина (6054)


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Це не про закон порядок справедливість і боротьбою з корупцією ....Общипуємо гусей як можеи
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22.05.2024 09:44 Відповісти
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22.05.2024 09:56 Відповісти
Припизент же сказав що всі корупціонери виїхали з країни і у нас з корупцією "все чисто".
Дивина та й годі.
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22.05.2024 09:59 Відповісти
 
 