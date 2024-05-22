$55 тыс. за исключение компании из реестра рисковых предприятий: НАБУ сообщило о 3 новых подозрениях по делу о коррупции в налоговой Харьковщины

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области, работнице отдела и предпринимателю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, зимой 2024 года начальница отдела налоговой подстрекала представителя частного общества предоставить 55 тыс. долл. США за исключение его компании из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности.

"Средства, в частности, предназначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области, налоговику, а также ее подчиненной и местному предпринимателю, которые участвовали в передаче взятки", - отметили в Бюро.

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Сообщено о подозрении начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины), а также работнице отдела и предпринимателю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Начальнице отдела о подозрении сообщили в феврале 2024 года.

Сейчас продолжается установление причастности к преступлению других должностных лиц налоговой и физических лиц.

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