НАБУ и СБУ проводят обыски в Государственной судебной администрации
Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски в Государственной судебной администрации.
Об этом сообщила пресс-служба администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи со следственными действиями на предмет возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного преступления (при проведении тендеров)... детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.
ГСА Украины заявляет о нулевой толерантности к коррупции и всячески будет способствовать работе правоохранительных органов для установления истины и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В ГСА отметили, что за коррупционные преступления должностные лица любого ранга и статуса должны нести неотвратимое наказание.
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наматує собі срок масява...
Не скажуть же вони, що за злочини НЕ мають нести покарання.
все як мосійчучка сказала...
не хочуть підкорятися?
зараз сбу видасть повєсткі, всім підряд! вони розуміються, на цьому.
не хотіли стати рашкою, стали північною кореєю, і Єр Ма Кзе за головних
старе як світ
він в нас по ідіотаах - знає своїх...
відпустіть Червінського, зебіли!
ні копійчини більше ворам - тіка доцільно...
За ЧЬТО? Усьо ж БЛАГОЧИННО, так жилося…
Зглазили суддівські МАЙДАНУ??
АВГІЄВІ КОНЮШНІ, у порівнянні з ДСА, це райський куток!!