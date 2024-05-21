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НАБУ и СБУ проводят обыски в Государственной судебной администрации

НАБУ та СБУ проводять обшуки у ДСА

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски в Государственной судебной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи со следственными действиями на предмет возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного преступления (при проведении тендеров)... детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

ГСА Украины заявляет о нулевой толерантности к коррупции и всячески будет способствовать работе правоохранительных органов для установления истины и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

В ГСА отметили, что за коррупционные преступления должностные лица любого ранга и статуса должны нести неотвратимое наказание.

Также читайте: Главу Государственной судебной администрации Сальникова уволили с должности

Автор: 

НАБУ (4219) обыск (1896) СБУ (19871) ГСАУ (28)


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Топ комментарии
+13
Ой шо сі сталося ..? 🤡 хоче примусити суди визнати його легітимним ...?
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21.05.2024 13:12
+5
по хатах незабаром.
все як мосійчучка сказала...
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21.05.2024 13:14
+5
А холоднюка вже посадили, чи далі працює завгоспом в школі міліції?
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21.05.2024 13:14
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Правила форума Совет форумчан
гусей вже общипали........почали друг у друга гроші відбирати ..
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21.05.2024 13:10 Ответить
Ой шо сі сталося ..? 🤡 хоче примусити суди визнати його легітимним ...?
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21.05.2024 13:12 Ответить
та шо там суди? - всіх примусити!
наматує собі срок масява...
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21.05.2024 13:42 Ответить
"У ДСА наголосили, що за корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання." Джерело:

Не скажуть же вони, що за злочини НЕ мають нести покарання.
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21.05.2024 13:13 Ответить
по хатах незабаром.
все як мосійчучка сказала...
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21.05.2024 13:14 Ответить
А холоднюка вже посадили, чи далі працює завгоспом в школі міліції?
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21.05.2024 13:14 Ответить
А що там синочок-вбивця поплічника "судді" вовка аблова, вже на свободі?
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21.05.2024 13:15 Ответить
Заедьте к *****#ую как он свою дупу от дружественного кацапского огня вылечит.
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21.05.2024 13:16 Ответить
невже суди збунтувались?
не хочуть підкорятися?

зараз сбу видасть повєсткі, всім підряд! вони розуміються, на цьому.
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21.05.2024 13:16 Ответить
тому що суди масово відміняють безлад ТЦКашників, всі оці штрафи, розшуки.. вирішили показати хто тут влада..
не хотіли стати рашкою, стали північною кореєю, і Єр Ма Кзе за головних
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21.05.2024 13:19 Ответить
Ой перелякали! Самі завчасно повідомили ДСА про "наїзд", контора хвости підчистила, кому треба занесла, замазаних звільнила і будь ласка : " Завітайте до нас!"
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21.05.2024 13:21 Ответить
ОПа поджимает суды под себя. Показательная порка...
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21.05.2024 13:22 Ответить
Судова адміністрація до судових рішень немає відношення.
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21.05.2024 13:37 Ответить
чим менше легітимність найвсесвітнішого в світі - тим більше активність сбу...
старе як світ
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21.05.2024 13:25 Ответить
Давно пора було це зробити, ухилянти у вигляді судової охорони, корумповані судді, хабарники це все судова система України....попередньо потрібно було дермака і татарова копняками гнати.
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21.05.2024 13:33 Ответить
Зрозуміло що Конституція приймалась коли Україна ще була нероздеребаненою, могутньою військовою силою, з населенням більшим ніж в Туреччині, тоді мало хто вірив у війну. Але якщо неупереджено прочитати основний закон - від сьогодні в.о. президента отой 200-кг кнур з кривими зубами. має в 3міс терміни призначити вибори.
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21.05.2024 13:34 Ответить
может это начало создания Государства, после окончания срока царевания зепредурка с зеко-*******?
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21.05.2024 13:40 Ответить
убрати перше слово вашого допису і буде саме ото...
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21.05.2024 13:45 Ответить
тобто трамп і все порішається за день!
він в нас по ідіотаах - знає своїх...
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21.05.2024 13:50 Ответить
з 21 травня в Україні епохи пєрєсідєнта Зєлєнськага-Фігпіду-Підєрмачного розпочинається анархія, бо *********** похєр на Державу - воно хоче особистого безстрокового сцарювання разом з коханим дермаком, а хто не згоден, тот - "шпіОн-іпсошник кримля" і до всєх прідЬот мосейчук у кожанці з наганом та з СБУ і буде усих врєдітєлєй особисто розстрілювати, а якщо втомиться, то візьме на допомогу орди кацапів.. у них усі п"ять років ганебного прездобольства Найвеличнівшивого це непогано виходить...
відпустіть Червінського, зебіли!
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21.05.2024 13:57 Ответить
архітекторам на замітку - за кожним домом повинна бути стінка!
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21.05.2024 14:05 Ответить
ну чому своїми - партнери
ні копійчини більше ворам - тіка доцільно...
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21.05.2024 14:56 Ответить
..по нашим данным 99 проц.можно сажать на 20 лет,с полной конфискацией имущества...В США получили бы 150 лет санаторных мест...
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21.05.2024 15:15 Ответить
Така ж лафа, була в ДСА, аж на тобі, маємо!!?
За ЧЬТО? Усьо ж БЛАГОЧИННО, так жилося…
Зглазили суддівські МАЙДАНУ??
АВГІЄВІ КОНЮШНІ, у порівнянні з ДСА, це райський куток!!
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21.05.2024 16:45 Ответить
 
 