НАБУ и СБУ проводят обыски в Государственной судебной администрации

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски в Государственной судебной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи со следственными действиями на предмет возможной причастности работников департамента информационных технологий Государственной судебной администрации Украины к совершению уголовного преступления (при проведении тендеров)... детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА Украины.

ГСА Украины заявляет о нулевой толерантности к коррупции и всячески будет способствовать работе правоохранительных органов для установления истины и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

В ГСА отметили, что за коррупционные преступления должностные лица любого ранга и статуса должны нести неотвратимое наказание.

Также читайте: Главу Государственной судебной администрации Сальникова уволили с должности