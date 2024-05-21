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Новини
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НАБУ та СБУ проводять обшуки у Державній судовій адміністрації

НАБУ та СБУ проводять обшуки у ДСА

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у Державній судовій адміністрації.

Про це повідомила пресслужба адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.

ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У ДСА наголосили, що за корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання.

Також читайте: Голову Державної судової адміністрації Сальнікова звільнили з посади

Автор: 

НАБУ (5063) обшук (1971) СБУ (12790) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+13
Ой шо сі сталося ..? 🤡 хоче примусити суди визнати його легітимним ...?
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21.05.2024 13:12
+5
по хатах незабаром.
все як мосійчучка сказала...
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21.05.2024 13:14
+5
А холоднюка вже посадили, чи далі працює завгоспом в школі міліції?
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21.05.2024 13:14
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гусей вже общипали........почали друг у друга гроші відбирати ..
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21.05.2024 13:10 Відповісти
Ой шо сі сталося ..? 🤡 хоче примусити суди визнати його легітимним ...?
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21.05.2024 13:12 Відповісти
та шо там суди? - всіх примусити!
наматує собі срок масява...
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21.05.2024 13:42 Відповісти
"У ДСА наголосили, що за корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання." Джерело:

Не скажуть же вони, що за злочини НЕ мають нести покарання.
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21.05.2024 13:13 Відповісти
по хатах незабаром.
все як мосійчучка сказала...
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21.05.2024 13:14 Відповісти
А холоднюка вже посадили, чи далі працює завгоспом в школі міліції?
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21.05.2024 13:14 Відповісти
А що там синочок-вбивця поплічника "судді" вовка аблова, вже на свободі?
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21.05.2024 13:15 Відповісти
Заедьте к *****#ую как он свою дупу от дружественного кацапского огня вылечит.
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21.05.2024 13:16 Відповісти
невже суди збунтувались?
не хочуть підкорятися?

зараз сбу видасть повєсткі, всім підряд! вони розуміються, на цьому.
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21.05.2024 13:16 Відповісти
тому що суди масово відміняють безлад ТЦКашників, всі оці штрафи, розшуки.. вирішили показати хто тут влада..
не хотіли стати рашкою, стали північною кореєю, і Єр Ма Кзе за головних
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21.05.2024 13:19 Відповісти
Ой перелякали! Самі завчасно повідомили ДСА про "наїзд", контора хвости підчистила, кому треба занесла, замазаних звільнила і будь ласка : " Завітайте до нас!"
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21.05.2024 13:21 Відповісти
ОПа поджимает суды под себя. Показательная порка...
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21.05.2024 13:22 Відповісти
Судова адміністрація до судових рішень немає відношення.
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21.05.2024 13:37 Відповісти
чим менше легітимність найвсесвітнішого в світі - тим більше активність сбу...
старе як світ
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21.05.2024 13:25 Відповісти
Давно пора було це зробити, ухилянти у вигляді судової охорони, корумповані судді, хабарники це все судова система України....попередньо потрібно було дермака і татарова копняками гнати.
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21.05.2024 13:33 Відповісти
Зрозуміло що Конституція приймалась коли Україна ще була нероздеребаненою, могутньою військовою силою, з населенням більшим ніж в Туреччині, тоді мало хто вірив у війну. Але якщо неупереджено прочитати основний закон - від сьогодні в.о. президента отой 200-кг кнур з кривими зубами. має в 3міс терміни призначити вибори.
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21.05.2024 13:34 Відповісти
может это начало создания Государства, после окончания срока царевания зепредурка с зеко-*******?
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21.05.2024 13:40 Відповісти
убрати перше слово вашого допису і буде саме ото...
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21.05.2024 13:45 Відповісти
тобто трамп і все порішається за день!
він в нас по ідіотаах - знає своїх...
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21.05.2024 13:50 Відповісти
з 21 травня в Україні епохи пєрєсідєнта Зєлєнськага-Фігпіду-Підєрмачного розпочинається анархія, бо *********** похєр на Державу - воно хоче особистого безстрокового сцарювання разом з коханим дермаком, а хто не згоден, тот - "шпіОн-іпсошник кримля" і до всєх прідЬот мосейчук у кожанці з наганом та з СБУ і буде усих врєдітєлєй особисто розстрілювати, а якщо втомиться, то візьме на допомогу орди кацапів.. у них усі п"ять років ганебного прездобольства Найвеличнівшивого це непогано виходить...
відпустіть Червінського, зебіли!
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21.05.2024 13:57 Відповісти
архітекторам на замітку - за кожним домом повинна бути стінка!
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21.05.2024 14:05 Відповісти
ну чому своїми - партнери
ні копійчини більше ворам - тіка доцільно...
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21.05.2024 14:56 Відповісти
..по нашим данным 99 проц.можно сажать на 20 лет,с полной конфискацией имущества...В США получили бы 150 лет санаторных мест...
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21.05.2024 15:15 Відповісти
Така ж лафа, була в ДСА, аж на тобі, маємо!!?
За ЧЬТО? Усьо ж БЛАГОЧИННО, так жилося…
Зглазили суддівські МАЙДАНУ??
АВГІЄВІ КОНЮШНІ, у порівнянні з ДСА, це райський куток!!
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21.05.2024 16:45 Відповісти
 
 