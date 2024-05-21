НАБУ та СБУ проводять обшуки у Державній судовій адміністрації
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у Державній судовій адміністрації.
Про це повідомила пресслужба адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів)… детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.
ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
У ДСА наголосили, що за корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання.
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наматує собі срок масява...
Не скажуть же вони, що за злочини НЕ мають нести покарання.
все як мосійчучка сказала...
не хочуть підкорятися?
зараз сбу видасть повєсткі, всім підряд! вони розуміються, на цьому.
не хотіли стати рашкою, стали північною кореєю, і Єр Ма Кзе за головних
старе як світ
він в нас по ідіотаах - знає своїх...
відпустіть Червінського, зебіли!
ні копійчини більше ворам - тіка доцільно...
За ЧЬТО? Усьо ж БЛАГОЧИННО, так жилося…
Зглазили суддівські МАЙДАНУ??
АВГІЄВІ КОНЮШНІ, у порівнянні з ДСА, це райський куток!!