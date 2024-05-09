Растрата 8,3 млн грн разоблачена на предприятии Госрезерва, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили растрату средств ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в октябре 2018 года директор хлебокомбината при пособничестве начальника участка и главы фермерского хозяйства организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2400 тонн зерна кукурузы. На основании этого комбинат оплатил часть стоимости продукции, которую так и не получил. Сумма убытков - 8,3 млн грн.

9 мая 2024 года о подозрении сообщили:

бывшему директору ГП "ЧКХ" - ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

начальнику участка ГП "ЧКХ" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины;

председателю фермерского хозяйства - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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