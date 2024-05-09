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Новости Борьба с коррупцией
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Растрата 8,3 млн грн разоблачена на предприятии Госрезерва, - НАБУ

зерно кукурудзи у Держрезерві

НАБУ и САП разоблачили растрату средств ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в октябре 2018 года директор хлебокомбината при пособничестве начальника участка и главы фермерского хозяйства организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2400 тонн зерна кукурузы. На основании этого комбинат оплатил часть стоимости продукции, которую так и не получил. Сумма убытков - 8,3 млн грн.

9 мая 2024 года о подозрении сообщили:

  • бывшему директору ГП "ЧКХ" - ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 366 УК Украины;
  • начальнику участка ГП "ЧКХ" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины;
  • председателю фермерского хозяйства - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Клочко из-за незаконного обогащения на 11 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4219) Госрезерв (57) САП (2060)


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Топ комментарии
+3
От лохи, ще морочили собі голову підробляючи накладні, коли можна було просто заявити, що ті 2400 тон зерна кукурудзи з'їли миші. Це ж загально відомий факт, що вони в Держрезерві дуже ненажерливі і вагонами жеруть усе підряд в максимально короткі терміни.
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09.05.2024 17:51
+3
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09.05.2024 18:02
+3
"Все поїв довгоносик!" (с)
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09.05.2024 18:24
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От лохи, ще морочили собі голову підробляючи накладні, коли можна було просто заявити, що ті 2400 тон зерна кукурудзи з'їли миші. Це ж загально відомий факт, що вони в Держрезерві дуже ненажерливі і вагонами жеруть усе підряд в максимально короткі терміни.
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09.05.2024 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3ucNy0tw8YU Миша, миша це злісний ворог ...
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09.05.2024 19:15 Ответить
...да. Бо так реально схемптоз працює.Перевірено неодноразово.Навіть мишей шукали, але ...не знайшли
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09.05.2024 17:53 Ответить
копійки....
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09.05.2024 17:55 Ответить
Що таке 8,3 млн, після того як родичі Тищенка вкрали 140 млн на будівництво метро на Виноградар, хоча копійка до копійки...
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09.05.2024 18:01 Ответить
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09.05.2024 18:02 Ответить
кожна тварь має право на помилку,
але не кожна тварь має бути депутатом.
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09.05.2024 18:16 Ответить
може навпаки..мо мілка тварь сяде...і права на помилку немає...від порушень правил техніки безпеки, звітності і т.д
А от депутан це право має
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09.05.2024 18:36 Ответить
а це вже вам рішати -мілка ця тварь чи назавжди
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09.05.2024 18:42 Ответить
"Все поїв довгоносик!" (с)
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09.05.2024 18:24 Ответить
Ох і страшна тварюка.І як йому 8,3 млн грн. в той хоботок пролізло?
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09.05.2024 18:32 Ответить
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09.05.2024 18:25 Ответить
И сколько за это расстреляно за диверсию в тылу во время войны за существование страны?
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09.05.2024 18:37 Ответить
Курррваа! А розтрати різникова в МО вони в упор не бачать!!!
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09.05.2024 18:40 Ответить
Схема працювала з часів срср, кінці ховали шляхом транспортування ешелонів із зерном туди сюди. А ці Корейкі попадаються виключно через відсутність бумаг погрузки-вигрузки і перевезень.
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09.05.2024 20:40 Ответить
Во бла. А що там з 2400 вагонами зерна з держрезерву?
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09.05.2024 21:39 Ответить
2020 год вспомнил!
Война всё списала.
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10.05.2024 08:55 Ответить
це так зебобики вважають.
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10.05.2024 21:11 Ответить
 
 