НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Клочко из-за незаконного обогащения на 11 млн грн. ИНФОГРАФИКА
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении нардепу "Слуги народа" Андрею Клочко. Парламентария подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2020-2021 годах народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляла 11 млн грн", - говорится в сообщении.
Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.
Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил большую его часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Его действия квалифицируют по ст. 368-5 УК Украины.
В НАБУ отметили, что раскрытие преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности - команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Скандалы со "слугой народа" Клочко
Напомним, в январе 2022 года журналисты Bihus.Info обнародовали материал о нардепе "Слуги народа" Андрее Клочко. В нем рассказывалось, что парламентарий ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве.
Также в 2021 году СМИ сообщали, что как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать разную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесменши и ее мужа.
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Нє ту болєзнь назвалі рожей...
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збагатився 🙁
з татаровим не поділився??
Породистый хряк!!!
В штурмовики его!!!
Але це не просто морда. Це символ, уособлення всієї ненажерливої, тупої і продажної зеленої плісняви. Типовий представник...