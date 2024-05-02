НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Клочко из-за незаконного обогащения на 11 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении нардепу "Слуги народа" Андрею Клочко. Парламентария подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020-2021 годах народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляла 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил большую его часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Его действия квалифицируют по ст. 368-5 УК Украины.

В НАБУ отметили, что раскрытие преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности - команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также читайте: Список нардепов, вопреки международным обязательствам Украины, поддержавших законопроект №7654 об ограничении полномочий НАБУ

Скандалы со "слугой народа" Клочко

Напомним, в январе 2022 года журналисты Bihus.Info обнародовали материал о нардепе "Слуги народа" Андрее Клочко. В нем рассказывалось, что парламентарий ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве.

Также в 2021 году СМИ сообщали, что как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать разную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесменши и ее мужа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Синицын - Зеленскому: Ваши депутаты по благословению руководства ОП решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека