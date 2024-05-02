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НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Клочко из-за незаконного обогащения на 11 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Нардепу Клочку повідомлено про підозру

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении нардепу "Слуги народа" Андрею Клочко. Парламентария подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020-2021 годах народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляла 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил большую его часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Его действия квалифицируют по ст. 368-5 УК Украины.

Схема збагачення нардепа Клочка

В НАБУ отметили, что раскрытие преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности - команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Скандалы со "слугой народа" Клочко

Напомним, в январе 2022 года журналисты Bihus.Info обнародовали материал о нардепе "Слуги народа" Андрее Клочко. В нем рассказывалось, что парламентарий ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве.

Также в 2021 году СМИ сообщали, что как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать разную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесменши и ее мужа.

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Автор: 

НАБУ (4218) Слуга народа (2628) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+37
(дивлячись на фото):
Нє ту болєзнь назвалі рожей...
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02.05.2024 13:46
+29
типове обличчя слуг.
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02.05.2024 13:47
+28
"Слуг" можна садити без зволікань, без розбору.
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02.05.2024 13:48
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(дивлячись на фото):
Нє ту болєзнь назвалі рожей...
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02.05.2024 13:46 Ответить
Стибрив корєш мільярди, а погорів на копійках...
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02.05.2024 13:51 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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02.05.2024 14:56 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга.
***********
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02.05.2024 19:00 Ответить
Ха-ха. 11 мільцонів? В день, чи що?
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02.05.2024 13:54 Ответить
майже бородата бабушка ))
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02.05.2024 14:13 Ответить
Боже мій, де ці слуги таких мордатих знаходять? Може, це вимога спікера, щоб не дуже виділятись?
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02.05.2024 15:20 Ответить
Пісец ‼️ЯК НЕ ШРЕК , так ХРЯК 🤮
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02.05.2024 15:41 Ответить
Бг-ггг...ХЕХ...
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03.05.2024 01:04 Ответить
А ну мааааааааааааааалчать! Як можна ображати свого слугу? Хутко в окопи захищаит накрадене -навороване Андрюшкою! Бігооом і мовчки!
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02.05.2024 16:04 Ответить
Рожа и рожиці.
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02.05.2024 17:40 Ответить
Блин, а с каких пор тупость на рыле - це болезнь?
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03.05.2024 01:03 Ответить
типове обличчя слуг.
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02.05.2024 13:47 Ответить
Про таку пику кажуть : "Хоч цуценята бий", або "за три днi не об...реш".
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02.05.2024 15:03 Ответить
Правильнiшче казати , мовляв , хоч ховрашкiв.
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03.05.2024 01:06 Ответить
"Слуг" можна садити без зволікань, без розбору.
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02.05.2024 13:48 Ответить
Краще на розмінування на чолі з Верещук, більше користі буде.
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02.05.2024 14:26 Ответить
Видно по його здоровенній та вгодованій пиці , що неслабо
збагатився 🙁
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02.05.2024 13:49 Ответить
Поросна тупа льоха навiть не пiдозрюе, що наiв собi вже цiлий букет болячок.
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03.05.2024 01:09 Ответить
що означає "незаконне"??
з татаровим не поділився??
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02.05.2024 13:50 Ответить
Ну и будка у него...
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02.05.2024 13:50 Ответить
Щоб таку дупу від'їсти , треба мати дуже здорові зуби.
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02.05.2024 13:52 Ответить
дивлюсь на фото-харю цієї свиноматки і не вірю ,що він краде..але все може бути
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02.05.2024 13:55 Ответить
Вони (зелені) не жують, вони відразу ковтають. Як побачив пачку бабла, так відразу схопив і проковтнув.
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02.05.2024 13:57 Ответить
****, ну ніколи такого не було і знов!!! Зебіли, смєтуни, ви де?
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02.05.2024 14:00 Ответить
Оце так ряха!!!!!

Породистый хряк!!!

В штурмовики его!!!
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02.05.2024 14:04 Ответить
буде танки прикривати могутнім силуетом
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02.05.2024 14:10 Ответить
Он их будет грызть, как орехи.
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02.05.2024 15:38 Ответить
не хвилюйте хлопчика, вiн може схуднути...
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02.05.2024 14:11 Ответить
харя як у Кошового ...
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02.05.2024 14:12 Ответить
У цього плохіша пика - як не лусне
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02.05.2024 14:13 Ответить
«Какая отвратительная рожа».
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02.05.2024 14:24 Ответить
Щоб їм оте накрадене через всі дирки повилазило!
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02.05.2024 14:24 Ответить
Нікому нічого з накраденого не повилазе! Зло перемагає добро! Досить вірити в казочки діда Опанаса!
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02.05.2024 16:30 Ответить
Вот это я понимаю ряха, хлопчик пашет как невменяемый.
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02.05.2024 14:37 Ответить
Ліцо мудрого наріду..............
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02.05.2024 14:41 Ответить
Да он с голоду пухнет, ишачит 24/7 без обеденных перерывов.
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02.05.2024 14:42 Ответить
МОРДЯКА ЗАРАЗ РЕПНЕ
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02.05.2024 14:43 Ответить
На службі народній лицем осунувся.
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02.05.2024 14:50 Ответить
А коли грьобане НАБУ щось зробить без Бігуса? Чи вони так, для галки відкрили, момаринють, потім закриють? Може ми Бігусу держ кошти давати будемо, бо воно працює кращє всіх грьобаних НАБУ
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02.05.2024 14:46 Ответить
А шо бігусь зробить без набу. Він біля них кормітса
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02.05.2024 15:17 Ответить
Вгодований кнурь.
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02.05.2024 14:49 Ответить
Сирота, дитя Поволжья, тяжелое наследие порошенковского режима...
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02.05.2024 14:51 Ответить
Аж опух от служения народу.
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02.05.2024 14:56 Ответить
добре отьелся, хряк на убой
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02.05.2024 15:00 Ответить
Невже це Паша Емільєвіч, двоюрідний племінник Олександри Яківни із "12 стільців"?!
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02.05.2024 15:05 Ответить
Систему Ломбразо не обманешь - все написано на лице...
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02.05.2024 15:08 Ответить
теорія Ломброзо хибна, не народжуються злодії з певним характерним виглядом, а їх діяльність накладає відбиток і набувають характерного вигляду.
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03.05.2024 00:27 Ответить
Среди членов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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02.05.2024 15:11 Ответить
КрасавЄц! Плємєнной! Елітний!
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02.05.2024 15:20 Ответить
Ну шо ви пристали до цього ЗЕбанька? Шо кукурікав блазень на виборах 19 року? Що всім буде кінець. Єпохи бідності таким новим ліцам. Цей хряк правильно зрозумів блазня, перестав збирати пляшки на звалищах, щоб купити півасика на опохмілку. Він-же новое ліцо ! Був дебілом із дебілів, 2 слова не міг звязати в кучу, а тут бах - і його рило з заявою попадае на очі Бені КАЛ.омойському, який набирав команду нових ліц по оголошенню, і цей ідіот вноситься в список ЗЕбанутих, яким можна красти так, щоб і правнукам хватило. Але нада було деліцца. З Бенею і блазнем, а він не поделілся, і все, тюрма...
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02.05.2024 15:21 Ответить
Черговий зелений Коливан
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02.05.2024 15:32 Ответить
.. черговий клієнт на вихід під залог.. і не в окопи йому йти..
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02.05.2024 19:15 Ответить
Ні ні ні.. це все ІПСО. Не вірте нікому. І справедливість є на цьому світі. Разом з ВЛК прямо на полігоні
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02.05.2024 15:32 Ответить
А за щеками сколько спрятал?🤑
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02.05.2024 15:34 Ответить
Швидкобагатько. Видно що в нього загострилась ненажерливість. Тому жере в три ротяки.
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02.05.2024 15:53 Ответить
Брат -близнюк стефанчука !
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02.05.2024 15:53 Ответить
у масейчук-каломойской дружбан паваразнюк --- точно брат близнюк цього породистого хряка
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03.05.2024 07:40 Ответить
Його морду сфоткати вдался тільки метрів з п'яти, бо не влазила в об'єктив.
Але це не просто морда. Це символ, уособлення всієї ненажерливої, тупої і продажної зеленої плісняви. Типовий представник...
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02.05.2024 15:57 Ответить
Я навіть не знаю, як це назвати, то що в нього замість голови
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02.05.2024 16:12 Ответить
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02.05.2024 16:30 Ответить
Тупая курица перечеркнула себе будущее.
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03.05.2024 01:11 Ответить
Для слуг підозри, як ордени! Якщо нічого не порушив, то не служив народу!
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02.05.2024 16:36 Ответить
Це зелене ЧМО толком і вкрасти не може . Попириписувало все на своїх родичів , навіть в список не включив якогось прокурора .
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02.05.2024 16:45 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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02.05.2024 16:59 Ответить
Морда как часы на вокзале. Ну просто настоящий слуга народа ! Где подеваливь все ,кто за это голосовал ?
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02.05.2024 17:15 Ответить
Ці 11млн.на морді написані! Як рознесло "слугу"!
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02.05.2024 17:31 Ответить
як кажуть за обі щоки брав.... і так на 11 лямів
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02.05.2024 18:11 Ответить
но шото пошло не так
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02.05.2024 18:24 Ответить
Не поталанило посону, не висточило часу щоб все зʼїсти, скільки зміг
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02.05.2024 18:39 Ответить
С такой рожей деньги просить бесполезно, остаётся только воровать.
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02.05.2024 19:28 Ответить
Не трогайті, це патрійот, як і всі Слуги.

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02.05.2024 20:21 Ответить
Штурмовик холодильників.
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02.05.2024 21:35 Ответить
Красавчик. Трудова мозоль на обидві щоки як у лисого страуса з кварталу. Мабуть з одного корита мозоль напрацьовували
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02.05.2024 23:40 Ответить
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02.05.2024 23:50 Ответить
Морда ширша , чим довша - це зебiли.
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03.05.2024 01:13 Ответить
Хочу у зелену команду. Згоден на все.
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03.05.2024 01:57 Ответить
ну і харя
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03.05.2024 02:35 Ответить
Исходя из степени упитанности физиономии, следует не подозрение предъявлять, а сразу приговор выносить.
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03.05.2024 05:12 Ответить
 
 