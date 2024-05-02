НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Клочку через незаконне збагачення на 11 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру нардепу "Слуги народу" Андрію Клочку. Парламентаря підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Щоб приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Його дії кваліфікують за ст. 368-5 КК України.

У НАБУ зазначили, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Скандали зі "слугою народу" Клочком

Нагадаємо, у січні 2022 року журналісти Bihus.Info оприлюднили матеріал про нардепу "Слуги народу" Андрія Клочка. У ньому розповідалося, що парламентар щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві.

Також у 2021 році ЗМІ повідомляли, що як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.

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