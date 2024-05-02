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НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Клочку через незаконне збагачення на 11 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Нардепу Клочку повідомлено про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру нардепу "Слуги народу" Андрію Клочку. Парламентаря підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Щоб приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Його дії кваліфікують за  ст. 368-5 КК України.

Схема збагачення нардепа Клочка

У НАБУ зазначили, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Скандали зі "слугою народу" Клочком

Нагадаємо, у січні 2022 року журналісти Bihus.Info оприлюднили матеріал про нардепу "Слуги народу" Андрія Клочка. У ньому розповідалося, що парламентар щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві.

Також у 2021 році ЗМІ повідомляли, що як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.

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Автор: 

НАБУ (5061) Слуга народу (2810) Клочко Андрій (41)


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Топ коментарі
+37
(дивлячись на фото):
Нє ту болєзнь назвалі рожей...
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02.05.2024 13:46
+29
типове обличчя слуг.
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02.05.2024 13:47
+28
"Слуг" можна садити без зволікань, без розбору.
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02.05.2024 13:48
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(дивлячись на фото):
Нє ту болєзнь назвалі рожей...
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02.05.2024 13:46 Відповісти
Стибрив корєш мільярди, а погорів на копійках...
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02.05.2024 13:51 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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02.05.2024 14:56 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга.
***********
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02.05.2024 19:00 Відповісти
Ха-ха. 11 мільцонів? В день, чи що?
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02.05.2024 13:54 Відповісти
майже бородата бабушка ))
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02.05.2024 14:13 Відповісти
Боже мій, де ці слуги таких мордатих знаходять? Може, це вимога спікера, щоб не дуже виділятись?
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02.05.2024 15:20 Відповісти
Пісец ‼️ЯК НЕ ШРЕК , так ХРЯК 🤮
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02.05.2024 15:41 Відповісти
Бг-ггг...ХЕХ...
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03.05.2024 01:04 Відповісти
А ну мааааааааааааааалчать! Як можна ображати свого слугу? Хутко в окопи захищаит накрадене -навороване Андрюшкою! Бігооом і мовчки!
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02.05.2024 16:04 Відповісти
Рожа и рожиці.
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02.05.2024 17:40 Відповісти
Блин, а с каких пор тупость на рыле - це болезнь?
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03.05.2024 01:03 Відповісти
типове обличчя слуг.
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02.05.2024 13:47 Відповісти
Про таку пику кажуть : "Хоч цуценята бий", або "за три днi не об...реш".
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02.05.2024 15:03 Відповісти
Правильнiшче казати , мовляв , хоч ховрашкiв.
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03.05.2024 01:06 Відповісти
"Слуг" можна садити без зволікань, без розбору.
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02.05.2024 13:48 Відповісти
Краще на розмінування на чолі з Верещук, більше користі буде.
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02.05.2024 14:26 Відповісти
Видно по його здоровенній та вгодованій пиці , що неслабо
збагатився 🙁
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02.05.2024 13:49 Відповісти
Поросна тупа льоха навiть не пiдозрюе, що наiв собi вже цiлий букет болячок.
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03.05.2024 01:09 Відповісти
що означає "незаконне"??
з татаровим не поділився??
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02.05.2024 13:50 Відповісти
Ну и будка у него...
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02.05.2024 13:50 Відповісти
Щоб таку дупу від'їсти , треба мати дуже здорові зуби.
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02.05.2024 13:52 Відповісти
дивлюсь на фото-харю цієї свиноматки і не вірю ,що він краде..але все може бути
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02.05.2024 13:55 Відповісти
Вони (зелені) не жують, вони відразу ковтають. Як побачив пачку бабла, так відразу схопив і проковтнув.
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02.05.2024 13:57 Відповісти
****, ну ніколи такого не було і знов!!! Зебіли, смєтуни, ви де?
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02.05.2024 14:00 Відповісти
Оце так ряха!!!!!

Породистый хряк!!!

В штурмовики его!!!
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02.05.2024 14:04 Відповісти
буде танки прикривати могутнім силуетом
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02.05.2024 14:10 Відповісти
Он их будет грызть, как орехи.
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02.05.2024 15:38 Відповісти
не хвилюйте хлопчика, вiн може схуднути...
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02.05.2024 14:11 Відповісти
харя як у Кошового ...
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02.05.2024 14:12 Відповісти
У цього плохіша пика - як не лусне
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02.05.2024 14:13 Відповісти
«Какая отвратительная рожа».
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02.05.2024 14:24 Відповісти
Щоб їм оте накрадене через всі дирки повилазило!
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02.05.2024 14:24 Відповісти
Нікому нічого з накраденого не повилазе! Зло перемагає добро! Досить вірити в казочки діда Опанаса!
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02.05.2024 16:30 Відповісти
Вот это я понимаю ряха, хлопчик пашет как невменяемый.
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02.05.2024 14:37 Відповісти
Ліцо мудрого наріду..............
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02.05.2024 14:41 Відповісти
Да он с голоду пухнет, ишачит 24/7 без обеденных перерывов.
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02.05.2024 14:42 Відповісти
МОРДЯКА ЗАРАЗ РЕПНЕ
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02.05.2024 14:43 Відповісти
На службі народній лицем осунувся.
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02.05.2024 14:50 Відповісти
А коли грьобане НАБУ щось зробить без Бігуса? Чи вони так, для галки відкрили, момаринють, потім закриють? Може ми Бігусу держ кошти давати будемо, бо воно працює кращє всіх грьобаних НАБУ
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02.05.2024 14:46 Відповісти
А шо бігусь зробить без набу. Він біля них кормітса
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02.05.2024 15:17 Відповісти
Вгодований кнурь.
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02.05.2024 14:49 Відповісти
Сирота, дитя Поволжья, тяжелое наследие порошенковского режима...
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02.05.2024 14:51 Відповісти
Аж опух от служения народу.
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02.05.2024 14:56 Відповісти
добре отьелся, хряк на убой
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02.05.2024 15:00 Відповісти
Невже це Паша Емільєвіч, двоюрідний племінник Олександри Яківни із "12 стільців"?!
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02.05.2024 15:05 Відповісти
Систему Ломбразо не обманешь - все написано на лице...
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02.05.2024 15:08 Відповісти
теорія Ломброзо хибна, не народжуються злодії з певним характерним виглядом, а їх діяльність накладає відбиток і набувають характерного вигляду.
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03.05.2024 00:27 Відповісти
Среди членов партии "слуга с района" коррупционер - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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02.05.2024 15:11 Відповісти
КрасавЄц! Плємєнной! Елітний!
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02.05.2024 15:20 Відповісти
Ну шо ви пристали до цього ЗЕбанька? Шо кукурікав блазень на виборах 19 року? Що всім буде кінець. Єпохи бідності таким новим ліцам. Цей хряк правильно зрозумів блазня, перестав збирати пляшки на звалищах, щоб купити півасика на опохмілку. Він-же новое ліцо ! Був дебілом із дебілів, 2 слова не міг звязати в кучу, а тут бах - і його рило з заявою попадае на очі Бені КАЛ.омойському, який набирав команду нових ліц по оголошенню, і цей ідіот вноситься в список ЗЕбанутих, яким можна красти так, щоб і правнукам хватило. Але нада було деліцца. З Бенею і блазнем, а він не поделілся, і все, тюрма...
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02.05.2024 15:21 Відповісти
Черговий зелений Коливан
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02.05.2024 15:32 Відповісти
.. черговий клієнт на вихід під залог.. і не в окопи йому йти..
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02.05.2024 19:15 Відповісти
Ні ні ні.. це все ІПСО. Не вірте нікому. І справедливість є на цьому світі. Разом з ВЛК прямо на полігоні
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02.05.2024 15:32 Відповісти
А за щеками сколько спрятал?🤑
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02.05.2024 15:34 Відповісти
Швидкобагатько. Видно що в нього загострилась ненажерливість. Тому жере в три ротяки.
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02.05.2024 15:53 Відповісти
Брат -близнюк стефанчука !
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02.05.2024 15:53 Відповісти
у масейчук-каломойской дружбан паваразнюк --- точно брат близнюк цього породистого хряка
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03.05.2024 07:40 Відповісти
Його морду сфоткати вдался тільки метрів з п'яти, бо не влазила в об'єктив.
Але це не просто морда. Це символ, уособлення всієї ненажерливої, тупої і продажної зеленої плісняви. Типовий представник...
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02.05.2024 15:57 Відповісти
Я навіть не знаю, як це назвати, то що в нього замість голови
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02.05.2024 16:12 Відповісти
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02.05.2024 16:30 Відповісти
Тупая курица перечеркнула себе будущее.
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03.05.2024 01:11 Відповісти
Для слуг підозри, як ордени! Якщо нічого не порушив, то не служив народу!
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02.05.2024 16:36 Відповісти
Це зелене ЧМО толком і вкрасти не може . Попириписувало все на своїх родичів , навіть в список не включив якогось прокурора .
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02.05.2024 16:45 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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02.05.2024 16:59 Відповісти
Морда как часы на вокзале. Ну просто настоящий слуга народа ! Где подеваливь все ,кто за это голосовал ?
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02.05.2024 17:15 Відповісти
Ці 11млн.на морді написані! Як рознесло "слугу"!
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02.05.2024 17:31 Відповісти
як кажуть за обі щоки брав.... і так на 11 лямів
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02.05.2024 18:11 Відповісти
но шото пошло не так
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02.05.2024 18:24 Відповісти
Не поталанило посону, не висточило часу щоб все зʼїсти, скільки зміг
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02.05.2024 18:39 Відповісти
С такой рожей деньги просить бесполезно, остаётся только воровать.
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02.05.2024 19:28 Відповісти
Не трогайті, це патрійот, як і всі Слуги.

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02.05.2024 20:21 Відповісти
Штурмовик холодильників.
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02.05.2024 21:35 Відповісти
Красавчик. Трудова мозоль на обидві щоки як у лисого страуса з кварталу. Мабуть з одного корита мозоль напрацьовували
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02.05.2024 23:40 Відповісти
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02.05.2024 23:50 Відповісти
Морда ширша , чим довша - це зебiли.
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03.05.2024 01:13 Відповісти
Хочу у зелену команду. Згоден на все.
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03.05.2024 01:57 Відповісти
ну і харя
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03.05.2024 02:35 Відповісти
Исходя из степени упитанности физиономии, следует не подозрение предъявлять, а сразу приговор выносить.
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03.05.2024 05:12 Відповісти
 
 