"Слуга народу" Клочко збрехав про сестру-бізнесменку, яка нібито допомогла мамі з купівлею нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.
Розслідувачі Вihus.info перевірили слова "слуги народу", передає Цензор.НЕТ.
Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.
У серпні жінка отримала відразу дві квартири на 67 і 199 квадратів і маленьке приміщення в Києві ЖК "Рів'єра". Поруч - метро, вихід до пляжу на Дніпрі. Вартість нерухомості - близько 9,5 млн грн.
У минулому році жінка також придбала автомобіль Tesla Model X. Ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.
Депутат на питання звідки у матері такі статки, відповів: "Запитайте у неї".
Після розголосу події нардеп Клочко написав пост в Facebook, де розповів, що матері допомагає його сестра Олена Грузицька, яка є "забезпеченою людиною". Також за версією Клочка, чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії.
Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати найдорожчою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.
У серпні вона купила квартиру в тому ж ЖК, що і мама. Того ж дня. За прайсом забудовника, ці приміщення повинні обійтися їй майже в чотири мільйони гривень.
Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.
"Якщо до активів матері Клочка додати активи його сестри, вийде близько 20 млн грн. І це за два роки", - зазначають журналісти.
Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи дійсно так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі і мамі нерухомість і машини.
"Нардеп всіх публічно обманює", - констатують журналісти.
Журналісти з'ясували, що чоловік і жінка живуть у висотці на Троєщині. А сестра нардепа не має ніякого бізнесу і навіть не реєструвалася ФОПом. Вона виявилася співробітницею стоматологічної клініки.
"Клочко розповідає про мільйони, успішний бізнес, а в реальності - ні мільйонів, ні бізнесу офіційно у сестри немає", - йдеться в сюжеті.
Також виявилося, що ніякого бізнесу немає і чоловіка сестри "слуги народу" Сергія Грузицького. Він працює в компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там - 28 000 гривень.
"Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі", - зазначають журналісти.
Сам Клочко на питання журналістів "Звідки у вашій сім'ї таке майно на мільйони?" не відповів. Також не захотіла спілкуватися і сестра нардепа.
Андрій Клочко пройшов в Раду за списками "Слуги народу" і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Журналісти припускають, що "слуга народу" неофіційно заробляє гроші і не декларує їх.
За даними журналістів, нардепи отримують щомісячні доплати від Офісу Президента - "за правильні голосування, хорошу поведінку, щоб не розбіглися".
"Логічно припустити, що фонд доплат не формується з кишені президента або керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу. Частково - "подяка" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди", - йдеться в сюжеті.
Журналісти називають розмір доплат від $ 20 тис. до $ 50 тис. на місяць.
"Якщо вивести середнє, то виходить десь $ 400 тис. на рік, за два роки майже $ 1 млн. Майже стільки, скільки сім'я Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба, який збіг!" - резюмують журналісти.
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Никогда же такого небыло, и вот опять...
Таких слуг изменит только панихида по месту жительства
"яке їхало - таке й здибало"
Даже я, не голосовавший за зеленку и люто ненавидящий их обоих, готов бы был от безысходности на будущих выборах отдать голос за кондитера...но нет. Читая коменты его сторонников я понимаю, что не хочу иметь ничего общего с этими людьми.
После этого, совсем понятно ЗА КОГО ты голосовало.
поражает как зебики сами всех обзывают, а сами хотят чтобы с ними панькались и ублажали )
Не знаю як, але терміново потрібно позбавлятися таких. Бо в кризу яка зараз і яка збільшується день за днем з такими керманичами дійдемо до феодалізму
В Раде требуют снять нардепа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам соцполитики после ее скандального заявления по поводу смерти нардепа Антона Полякова.
Политолог Виктор Небоженко выразил мнение, что ее отставка невозможна, потому что "слуги народа" все больше становятся похожи на "мафиозную организацию, которая захватила власть, и очень быстро меняются".
- Это связано еще и с тем, что они очень боятся, что часть депутатов из «слуг народа» не захотят с ними разделять политическую ответственность за то, что они делают.
Вы же видите, что часть депутатов не проголосовали за отставку Разумкова, и не потому, что они страшно любят Разумкова, а потому что считают, что это нарушение регламента, это несправедливо и есть другие способы.
Поэтому вряд ли Зеленский отдаст на растерзание эту даму, хотя она повела себя очень бестактно, и она должна быть первым народным депутатом, а не Скороход, которая там упала в обморок, которую должен вызвать объективный следователь, чтобы она написала объяснение, что она имела в виду, когда говорила об удаче с гибелью Полякова. Это должен сделать следователь.
А моральная оценка - я не ожидал, что женщина может быть такой жестокой, женщина, претендующая на понимание социальных проблем страны. В какой-то мере депутаты правы в том, что хотят на нее как-то повлиять.
Ты можешь критиковать или не голосовать, а завтра скажут, что у тебя не выдержало больное сердце или еще что-то.
А второе - это деньги. То есть страх и деньги. К сожалению, ни идеология, ни верность Разумкову, ни уважение к демократии не становятся элементами основной работы или поведения фракции «Слуги народа». Вот это очень плохо.
Ну, я еще раз повторяю: правильно сделает следователь если спросит эту женщину о том, что она имела в виду и кто из ее друзей народных депутатов разделяет ее взгляды на трагическую гибель Полякова.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6979303588762354?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Бачу, що багатьом незрозуміла пасивна позиція САП та НАБУ у історії з нардепом від "Слуг народу" Андрієм Клочко. Як відомо його мати та сестра почали масово скупати нерухомість та землю після того, як Клочко став нардепом. При цьому в них немає будь-яких доходів, що могли б пояснити їх покупки. Все це містить ознаки незаконного збагачення.
НАБУ та САП по закону мають можливість розпочати кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.368 КК України. Підстава - інформація зі ЗМІ. При цьому стаття 214 КПК України регулює початок кримінального провадження, тобто внесення відомостей до ЄРДР. Це я кажу, что колишній заступник Голови комітету по протидії та запобігання корупції. Досвід є.
Я ще можу зрозуміти чому це немає такої ініціативи від САП. Бо в САП зараз немає голови і все повинна підписувати Генпрокурор Венедіктова. А вона по "слугах" працювати без дозволу з Банкової не буде. Тож ця історія "зависне". Але чому немає кримінального провадження від НАБУ? Схожа причина? Хтось не хоче конфлікту з Офісом президента та не чипає прислугу Зеленського?
На фоні цієї історії стає зрозуміло, чому саботується обрання Голови САП саме членами комісії від Зеленського та https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=*NK-R #слуг . Бо таким чином вони забезпечують собі недоторканність. Свій на 100% Генпрокурор їх не чипає, а САП не може без очільника самостійно ініціювати справу. Корупціонери зі "Слуги народу" у захваті. А посольства ЄС і США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде залежати подальша підтримка України. Напрошуються цікаві висновки...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-]K-R Mark Savchuk каже, що справа вже відкрита Генпрокурором і передана в НАБУ. Подивимось, що з цього вийде. Але дивна історія. І дивно, що не НАБУ відкрило справу, хоча мало законні підстави. А як Генпрокурор "хоче" відкривати справи проти "слуг" та як відкриває, ми вже бачили з Юрченко та Трухіним. Цікаво, чи так саме буде з Клочко?
всё о народе печётся, он ведь слуга его
не Бигус ли - сливной бачок ?