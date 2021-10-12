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"Слуга народу" Клочко збрехав про сестру-бізнесменку, яка нібито допомогла мамі з купівлею нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Як тільки Андрій Клочко став депутатом Верховної Ради ("Слуга народу"), його 70-річна мати одразу почала скуповувати різну дорогу нерухомість. Раптове збагачення мами нардеп пояснив опікою його сестри-бізнесменки та її чоловіка.

Розслідувачі Вihus.info перевірили слова "слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

Першу ділянку його мати купила у 25 кілометрах від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. За ринковою вартістю її ділянка коштує близько двох мільйонів гривень. У 2021-му у Наталії Клочко з’являється таунхаус на 150 квадратів під Броварами. Ціна там теж під два мільйони гривень.

У серпні жінка отримала відразу дві квартири на 67 і 199 квадратів і маленьке приміщення в Києві ЖК "Рів'єра". Поруч - метро, ​​вихід до пляжу на Дніпрі. Вартість нерухомості - близько 9,5 млн грн.

У минулому році жінка також придбала автомобіль Tesla Model X. Ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Депутат на питання звідки у матері такі статки, відповів: "Запитайте у неї".

Також читайте: Арахамія про купівлю матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомості на 14,5 млн грн: Там немає ніякої зради. Це сімейні справи

Після розголосу події нардеп Клочко написав пост в Facebook, де розповів, що матері допомагає його сестра Олена Грузицька, яка є "забезпеченою людиною". Також за версією Клочка, чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії.

Виявилося, що його сестра, Олена Грузицька, почала обростати найдорожчою нерухомістю саме тоді, коли її брат став нардепом.

У серпні вона купила квартиру в тому ж ЖК, що і мама. Того ж дня. За прайсом забудовника, ці приміщення повинні обійтися їй майже в чотири мільйони гривень.

Також вона купила квартиру на Крюківщині майже за мільйон гривень. Третє приміщення сестра купила на Троєщині у березні 21-го року. Приміщення у 106,3 кв.м на Драйзера. Якщо житло продавалося із ремонтом, то така квартира коштує на ринку від 2,5 мільйона гривень.

"Якщо до активів матері Клочка додати активи його сестри, вийде близько 20 млн грн. І це за два роки", - зазначають журналісти.

Після цих покупок журналісти вирішили перевірити, чи дійсно так добре заробляють родичі Клочка, щоб мати можливість купувати собі і мамі нерухомість і машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

"Нардеп всіх публічно обманює", - констатують журналісти.

Журналісти з'ясували, що чоловік і жінка живуть у висотці на Троєщині. А сестра нардепа не має ніякого бізнесу і навіть не реєструвалася ФОПом. Вона виявилася співробітницею стоматологічної клініки.

"Клочко розповідає про мільйони, успішний бізнес, а в реальності - ні мільйонів, ні бізнесу офіційно у сестри немає", - йдеться в сюжеті.

Також виявилося, що ніякого бізнесу немає і чоловіка сестри "слуги народу" Сергія Грузицького. Він працює в компанії, що займається виробництвом алюмінієвих профілів. І офіційна його зарплата там - 28 000 гривень.

"Із 2018 по 2020 роки Грузицькі разом заробили 1 млн 35 тис. гривень. І цього навіть не вистачає на Теслу, яку сестра Клочка презентувала мамі", - зазначають журналісти.

Сам Клочко на питання журналістів "Звідки у вашій сім'ї таке майно на мільйони?" не відповів. Також не захотіла спілкуватися і сестра нардепа.

Андрій Клочко пройшов в Раду за списками "Слуги народу" і зараз очолює Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко

Журналісти припускають, що "слуга народу" неофіційно заробляє гроші і не декларує їх.

За даними журналістів, нардепи отримують щомісячні доплати від Офісу Президента - "за правильні голосування, хорошу поведінку, щоб не розбіглися".

"Логічно припустити, що фонд доплат не формується з кишені президента або керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу. Частково - "подяка" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди", - йдеться в сюжеті.

Журналісти називають розмір доплат від $ 20 тис. до $ 50 тис. на місяць.

"Якщо вивести середнє, то виходить десь $ 400 тис. на рік, за два роки майже $ 1 млн. Майже стільки, скільки сім'я Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба, який збіг!" - резюмують журналісти.

Автор: 

ВР (14994) гроші (969) корупція (4685) нерухомість (894) Слуга народу (2813) Офіс Президента (2025) Клочко Андрій (41)


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Топ коментарі
+43
Зебілоїди, ви зробили це разом!!!
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12.10.2021 09:55
+41
Ніт! Це не правда! Це бариґамарадьор віноват! Це він через свої апшори вивів з країни мозок 73% лохторату, і на ліпєцкій хвабриці випік з нього огромний Київський торт, який подарував особисто Путєну.
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12.10.2021 10:00
+31
.
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12.10.2021 09:58
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"Слуга народа" соврал, да вы что !!!

Никогда же такого небыло, и вот опять...
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12.10.2021 10:20 Відповісти
быть такого не может!
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12.10.2021 10:20 Відповісти
Гандоны
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12.10.2021 10:20 Відповісти
Голосуешь за худого... Через год смотришь,- толстый😂
Таких слуг изменит только панихида по месту жительства
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12.10.2021 10:26 Відповісти
та да, - голосуешь за голоборотька а получается зеленский. Как же так виходит? Странно.
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12.10.2021 11:17 Відповісти
из голобородька вышел отличный голохвастов)
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12.10.2021 12:47 Відповісти
че пристали? широкой души человек, маму любит и сестру.
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12.10.2021 10:28 Відповісти
Да ладно вам! Не мог слуга народа так нагло врать! Ведь не мог же?
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12.10.2021 10:33 Відповісти
Ну а что налоговая молчит, журналисты всем занимаются.... Или ей тоже квартиру подарили) угадала?
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12.10.2021 10:36 Відповісти
Налоговая занимается делами до пары-тройки миллионов и то, если не делишься. Дальше им страшно. Ну или люди абонемент покупают и налоговой радостно.
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12.10.2021 10:56 Відповісти
Налоговой тоже нужно прибарахлиться, чтобы и внукам хватило.
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13.10.2021 08:47 Відповісти
СН-партія малоросів, брехунів, зрадників,збочинців і наркоманів.
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12.10.2021 10:40 Відповісти
і "какая разнинцев"...
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12.10.2021 11:32 Відповісти
Всё гораздо проще.... эти зелёные недоумки воруют,беспредельничают и ждут народного гнева....а потом путин введи...похоже такая установка... потому как берега абсолютно у этих подз.лупных зелёных вшей потеряны напрочь!!
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12.10.2021 22:14 Відповісти
Достаточно на его морду глянуть и понять-откуда у его матери и сестры миллионы
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12.10.2021 10:49 Відповісти
Хреновый способ определения плохих людей. На свете полно запредельных мразей без печати порока на лице и наоборот - неплохих простых людей с внешностью бандита. Физиогномика - чрезвычайно ненадёжная вещь.
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12.10.2021 11:12 Відповісти
"Слуги" настільки тупі,що навіть не здатні нормально легалізувати конвертне бабло...
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12.10.2021 10:50 Відповісти
а чого їм стєсняться? Нарід хаває, журнашлюхи не помічвють - всьо всім нравітся
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12.10.2021 11:15 Відповісти
"Мы что, лохи налоги платить?" (с) Агрохламидия
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12.10.2021 10:51 Відповісти
Место такое проклятое))) Заходят люди строить новую страну и начинают строить себе обеспеченную жизнь. И к сожалению Риба гніє з голови..
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12.10.2021 11:02 Відповісти
Это не место - это люди проклятые. Алчность и жадность не оставляют их души в покое.
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12.10.2021 21:03 Відповісти
И это еще не все совпадения,покупать-то сестра начала уже 2 года назад,когда даже этого неправедного миллиона не было.Можно предположить,что Клочко сразу купили на корню.
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12.10.2021 11:03 Відповісти
В США, цей недодепутат хабарник отримав би 10 довічних термінів тюрьми. Там за таке зразу судять. Побачимо як відреагує на корупцію своєї людини Зеленський
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12.10.2021 11:07 Відповісти
Ще не побачили?
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12.10.2021 11:13 Відповісти
ніяк , бо воно саме таке.
"яке їхало - таке й здибало"
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12.10.2021 11:27 Відповісти
Поразительно, как отбитые сторонники свиношенко умудряются раз от раза уничтожать любую возможность выборцев зелёнки даже взглянуть в сторону своего обожаемого сладкого гетьмана. Как бы зелёный выборец не разочаровался в своём выборе, взглянув на исходящих говном и ненавистью любителей порошка, он вздрогнет от отвращения и снова вернётся к шуту. Худшее, что могло случится с надеждами кондитера на второй срок - это его активные сторонники, которые отвращают тысячи людей, которые в иной ситуации из двух зол (порошек или зелёнка) выбрали бы меньшее (на данный момент) - порошка.
Даже я, не голосовавший за зеленку и люто ненавидящий их обоих, готов бы был от безысходности на будущих выборах отдать голос за кондитера...но нет. Читая коменты его сторонников я понимаю, что не хочу иметь ничего общего с этими людьми.
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12.10.2021 11:08 Відповісти
это элементарно же. лютая ненависть к Порошенку - замечательный индикатор умственной отсталости, ведь нет никаких обьективных причин ненавидеть Порошенко, кроме низкосортной антипорошенковской телепропаганды, но кто может повестись на такую низкосортную пропаганду? только недалекие, инфантильные, малообразованные люди. Это то же самое абсолютно, что МММ, чумак и кашпировский - только полудурки ведутся на такое, а тем не менее таких полудурков оказывается большинство.
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12.10.2021 11:15 Відповісти
Да, спасибо. Отличная иллюстрация того, о чём я написал.
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12.10.2021 11:32 Відповісти
я думав ти тільки прикудаєшся а ти і взаправду дебіл і походу від народження.
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12.10.2021 16:24 Відповісти
Да-да. Очередное убогое быдло, произносит знаменитое "Даже я, не голосовавший за зеленку....".
После этого, совсем понятно ЗА КОГО ты голосовало.
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12.10.2021 16:52 Відповісти
Зепил - триздобол. Новая порода)))
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13.10.2021 08:15 Відповісти
ага, виноваты порохоботы, ещё кто-то, а не сами 73% пеши исчо...
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12.10.2021 11:44 Відповісти
а потому что что все равно вас не переубедишь, так хоть потыкать вас мордой в ваше зеленое лайно
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12.10.2021 11:45 Відповісти
--Поразительно, как отбитые сторонники свиношенко

поражает как зебики сами всех обзывают, а сами хотят чтобы с ними панькались и ублажали )
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12.10.2021 11:47 Відповісти
я тебе скажу больше, если бы зелибоба вышел на стадион и сказал спасибо порошенко за все, теперь моя очередь. то многие сторонники порошенко на это бы повелись. но он усиленно включил г-нометание, потому что в этом сущность зеленых, ииграть на гнилых чувствах своего лохтората
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12.10.2021 11:50 Відповісти
А козак Гаврилюк після нардепства пішов таксувать. Такий от "барига", не то шо новіе ліца, ...лять
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12.10.2021 11:12 Відповісти
Мне, что ли , тоже в слуги податься? Бабла куры не клюют, безнаказанность безграничная, на быдло можно смотреть не то, что с высока, а можно срать на головы - быдло пусть обтекает. Удивительно как это слуги ещё ни на кого из мудрого нарида охоту не устроил из спортивного интереса. Буквально. Ну знаете, как в кино, берут какого-нибудь бедолагу и ганяют его по лесам с ружьями на перевес с целью охотничего трофея. Прощай нэзалэжна Украина. Здравствуй вотчина ЗЕ!ленских. Надо ЗЕ! переименовать в короля, а то "президент" для него мелковато
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12.10.2021 11:19 Відповісти
может и гоняют, только рассказать об этом уже некому..
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12.10.2021 17:48 Відповісти
Кто б сомневался? Ни дня без брехни...
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12.10.2021 11:19 Відповісти
чому не відбувається дієвої перевірки перших осіб держави?! що можуть наголосувати такі "слуги" коли самі є червивими до коріння.
Не знаю як, але терміново потрібно позбавлятися таких. Бо в кризу яка зараз і яка збільшується день за днем з такими керманичами дійдемо до феодалізму
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12.10.2021 11:25 Відповісти
т накуя мы содержим орду прокуратур, полиции, судей, если достаточно несколько корреспонтданктов для расследования досканального..? пфдец, за мешок угля садят, за миллионы долларов на посады назначабт!!!юююю пилять мазать копать когда же это закончится!? НИКОГДА походу
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12.10.2021 11:26 Відповісти
Какое честное лицо.
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12.10.2021 11:40 Відповісти
У Пундика, или как там его Пудрика, еще честнее
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12.10.2021 11:50 Відповісти
А НАЗК и ДБР это не интересно?
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12.10.2021 11:47 Відповісти
НЕ можешь обьяснить происхождения денег, конфисковать в пользу государства!
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12.10.2021 11:52 Відповісти
от тупе лайно, зовсім мозок жиром заплив - воно навіть не розуміє, що вся ця брехня легко перевіряється 😠
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12.10.2021 12:06 Відповісти
Пока эти будут у власти, ничего им не будет! Когда они потеряют власть, то эта стая стервятников улетят за границу, как перелетные птицы!
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12.10.2021 12:16 Відповісти
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12.10.2021 12:20 Відповісти
Мурло звичайне зелене. А таких більше 250 мурл та ще 200 з інших фракцій висмоктують з України все...
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12.10.2021 12:28 Відповісти
Жаль с подачи БПП перед уходом отменили ответственность за незаконное обогащение 😔
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12.10.2021 12:32 Відповісти
Насколько я помню, ответственность за незаконное обогащение проголосовали исключительно потому, что знали о его мертворождённости и будущей отмены. Весь этот движ с начала и до конца был фикцией для обмана общественности.
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12.10.2021 15:10 Відповісти
Зебилы, кто из вас сейчас мверху, или у вас 69?)))
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13.10.2021 08:18 Відповісти
Та ви шо... Серйозно? Та бути такого не може. У нього ж на мор... обличчі написано - "кришталево чесна людина". Такі в принципі не здатні брехати. Це все наклепи журналюг на чесного депутата.
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12.10.2021 12:33 Відповісти
А кто вообще надеялся или думал что эти ублюдки говорят правду? Правильно " зелохмандеи".
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12.10.2021 12:53 Відповісти
Уважаемый Цензор, сделайте пожалуйста отдельную рубрику уже с реестром всех этих мерзостей, чтобы было видно сколько их! А то печатаете их по одному каждый день, и поверте большинство думают что это одни и теже. И обязательно рейтинг и победитель месяца!
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12.10.2021 12:59 Відповісти
Зеленский уже не будет отдавать никого, потому что им нужно держаться. Сформировалось два мощных мотива или рычага, которыми будут держать в узде всех народных депутатов «Слуги народа»: это страх изгнания, а сейчас еще и гибель.

В Раде требуют снять нардепа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам соцполитики после ее скандального заявления по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Политолог Виктор Небоженко выразил мнение, что ее отставка невозможна, потому что "слуги народа" все больше становятся похожи на "мафиозную организацию, которая захватила власть, и очень быстро меняются".

- Это связано еще и с тем, что они очень боятся, что часть депутатов из «слуг народа» не захотят с ними разделять политическую ответственность за то, что они делают.

Вы же видите, что часть депутатов не проголосовали за отставку Разумкова, и не потому, что они страшно любят Разумкова, а потому что считают, что это нарушение регламента, это несправедливо и есть другие способы.

Поэтому вряд ли Зеленский отдаст на растерзание эту даму, хотя она повела себя очень бестактно, и она должна быть первым народным депутатом, а не Скороход, которая там упала в обморок, которую должен вызвать объективный следователь, чтобы она написала объяснение, что она имела в виду, когда говорила об удаче с гибелью Полякова. Это должен сделать следователь.

А моральная оценка - я не ожидал, что женщина может быть такой жестокой, женщина, претендующая на понимание социальных проблем страны. В какой-то мере депутаты правы в том, что хотят на нее как-то повлиять.

Ты можешь критиковать или не голосовать, а завтра скажут, что у тебя не выдержало больное сердце или еще что-то.

А второе - это деньги. То есть страх и деньги. К сожалению, ни идеология, ни верность Разумкову, ни уважение к демократии не становятся элементами основной работы или поведения фракции «Слуги народа». Вот это очень плохо.

Ну, я еще раз повторяю: правильно сделает следователь если спросит эту женщину о том, что она имела в виду и кто из ее друзей народных депутатов разделяет ее взгляды на трагическую гибель Полякова.
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12.10.2021 13:00 Відповісти
Гляньте на физиономию этого фантоция и вы поймете: его оговаривают, он по своей природе врать не может
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12.10.2021 14:30 Відповісти
Раньше патриоты надевали вишиванку, а сейчас коррупционнеры\предатели.
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12.10.2021 15:56 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6979303588762354?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Бачу, що багатьом незрозуміла пасивна позиція САП та НАБУ у історії з нардепом від "Слуг народу" Андрієм Клочко. Як відомо його мати та сестра почали масово скупати нерухомість та землю після того, як Клочко став нардепом. При цьому в них немає будь-яких доходів, що могли б пояснити їх покупки. Все це містить ознаки незаконного збагачення.

НАБУ та САП по закону мають можливість розпочати кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.368 КК України. Підстава - інформація зі ЗМІ. При цьому стаття 214 КПК України регулює початок кримінального провадження, тобто внесення відомостей до ЄРДР. Це я кажу, что колишній заступник Голови комітету по протидії та запобігання корупції. Досвід є.

Я ще можу зрозуміти чому це немає такої ініціативи від САП. Бо в САП зараз немає голови і все повинна підписувати Генпрокурор Венедіктова. А вона по "слугах" працювати без дозволу з Банкової не буде. Тож ця історія "зависне". Але чому немає кримінального провадження від НАБУ? Схожа причина? Хтось не хоче конфлікту з Офісом президента та не чипає прислугу Зеленського?

На фоні цієї історії стає зрозуміло, чому саботується обрання Голови САП саме членами комісії від Зеленського та https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=*NK-R #слуг . Бо таким чином вони забезпечують собі недоторканність. Свій на 100% Генпрокурор їх не чипає, а САП не може без очільника самостійно ініціювати справу. Корупціонери зі "Слуги народу" у захваті. А посольства ЄС і США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде залежати подальша підтримка України. Напрошуються цікаві висновки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-]K-R Mark Savchuk каже, що справа вже відкрита Генпрокурором і передана в НАБУ. Подивимось, що з цього вийде. Але дивна історія. І дивно, що не НАБУ відкрило справу, хоча мало законні підстави. А як Генпрокурор "хоче" відкривати справи проти "слуг" та як відкриває, ми вже бачили з Юрченко та Трухіним. Цікаво, чи так саме буде з Клочко?

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12.10.2021 15:59 Відповісти
Ну и харя! А складок на шее сколько? Самый честный депутат!
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12.10.2021 16:00 Відповісти
натырил, падаль
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12.10.2021 17:32 Відповісти
где вы такую гнусь набираете? у него же облика человеческого не осталось
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12.10.2021 17:36 Відповісти
Вони борються з корупцієй та олігархами....Комедія....Закрити у закритому приміщенні,вставити, куди треба,паяльник,то відразу заспіває звідки в нього оті мільойни !
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12.10.2021 18:17 Відповісти
Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
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12.10.2021 18:33 Відповісти
судя по роже этому клочку некогда о себе даже подумать,
всё о народе печётся, он ведь слуга его
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12.10.2021 19:20 Відповісти
«сестра-бізнесмен» - звучить дещо дико.
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Предлагаю "ЦЕНЗОР.НЕТ" создать отдельную колонку "Новости для ЗЕбилов" и печатать там такие новости, потому как нормальным людям сразу было понятно, что этот ЗЕмразь п#сдит.
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12.10.2021 21:30 Відповісти
Та про що Ви ? Погляньте на його щелепи : йому треба дуже багато і смачно кушать ... інтелект прямо розпирає цього ЗЕ--діяча ...
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13.10.2021 06:20 Відповісти
Морды слуг говорят лучше всяких слов.
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13.10.2021 06:48 Відповісти
а кто же их привел к власти ?
не Бигус ли - сливной бачок ?
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13.10.2021 07:59 Відповісти
Рожа откормленного хряка.
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13.10.2021 08:48 Відповісти
Требуем расследования!
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13.10.2021 08:49 Відповісти
Ой ну подумаешь соврал, сейчас все так делают ))))
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13.10.2021 09:11 Відповісти
Садить надо таких трудяг -слуг и других тварей живущих за счёт народа.
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13.10.2021 09:22 Відповісти
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