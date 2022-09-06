Список нардепов, вопреки международным обязательствам Украины, поддержавших законопроект №7654 об ограничении полномочий НАБУ
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Опубликован список народных депутатов из Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, поддержавших законопроект 7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который подрывает независимость НАБУ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Список народных депутатов комитета по вопросам государственной власти, которые вопреки многолетним обещаниям и гарантиям Украины, заявлениям и обращениям наших западных союзников и послов G7, вынесли на голосование законопроект 7654 об ограничении полномочий НАБУ:
фракция "Слуга народа":
Елена Шуляк (председатель партии "Слуга народа"), Виталий Безгин, Виталий Войцеховский, Олег Дунда, Владимир Иванов, Александр Качура, Александр Литвинов, Вячеслав Рублев, Андрей Стрихарский, Андрей Клочко (автор законопроекта, по которому тоже открыто дело НАБУ).
фракция ОПЗЖ (представляющая якобы запрещенную партию):
Татьяна Плачкова.
Группа "Довіра":
Лариса Билозир, Владислав Поляк.
Группа "За майбутнє":
Виктор Мялык.
Этим людям плевать на все обязательства Украины, на борьбу с коррупцией, для них защита Татарова и любые неадекватные прихоти Офиса президента важнее государственных интересов даже во время войны.
Будем теперь тыкать всю карьеру этих господ и дамы в это позорное решение, которое пытаются протянуть, чтобы спасти от ответственности представителей власти, по которым ведутся расследование НАБУ. Не говорите после этого о вашей принципиальности и государственных интересах, у вас их нет - вы способны на все, если на вас немного повысят голос на Банковой.
Интересно, осмелятся ли "Слуги" за это голосовать при поддержке пророссийской ОПЗЖ. Всех обнародуем", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
бо коли Лісника вбили - теж з'їли
бо ви хотіли паради під час котлів
бо торгівля в десна з єрєфієй - то не ваша справа
бо кожний з вас хоче "щоб усі жили по закону, але особисто я смог всьо парєшать"
бо все ви хочте "шоб у нас всьо било і нам за ето нічого не било"(с)тост .....
и как раз было создано НАБУ.
вопрос "Так чого ми не в Европі?" - адресован зелёным ****** и лично Гундосику - это его фраза вообщето, зелебобик!
А вина - на вас всех, преданно и покорно ждущих "чюда" от нового (или старого) царя. Вот Барин придет - Барин все пАрешает... потому и в Европу не берут. Безвизовьій режим - не победа Петра Липецкого, а - добрая воля ЕС и только.
ОК, зеленьіе - *****. Так шож вьі, не-зеленьіе сидите на опе и терпите ? Знову "неначасі" ? Ну так єто "неначасі" у вас навсегда...
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
людямплювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією"
Зелена "патріотка" переправила своїх сцикунів через кордон вже після заборони на виїзд за кордон чоловікам.
На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.
Да доки ж таке лядство буде нами керувати?
Тетяна Плачкова.
Група "Довіра":
Лариса Білозір, Владислав Поляк.
Група "За майбутнє":
Віктор М'ялик.
⁉️А какое право имеют эти люди голосовать , если их партии запрещены ?
Браво Zeленский... Нобелевский Лауреат...💪🤣
Я действительно не понимаю из за чего такой подрыв.
з серпня 2004 року по березень 2013 року - директор ЗАТ «Зернопродукт МХП».
З березня 2013 року по жовтень 2014 року - директор Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
Взагалі розумно було б при вступі чиновника або нардепа на посаду одразу накладати обтяження на все його родинне! та афільоване існуюче майно, і при діях проти України заарештовувати це майно.
Періодично розумно перевіряти як посадовець збагатився, і чи не пора його на каторгу.
Треба виділяти, щоб знати, яко кого посилати за корабльом, коли тут х.р появиться!
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?
Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.