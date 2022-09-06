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Новости Война в Украине
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НАБУ (4031) Билозир (36) ВР (28728) Бутусов Юрий (3908) Офис Президента (1692) Качура (168) Клочко Андрей (37) Виталий Безгин (38) Шуляк Елена (79) Дунда Олег (12) Татаров Олег (349) Поляк Владислав (3) Мялик Виктор (2) Войцеховский Виталий (7)

Список нардепов, вопреки международным обязательствам Украины, поддержавших законопроект №7654 об ограничении полномочий НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

клочко

Опубликован список народных депутатов из Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, поддержавших законопроект 7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который подрывает независимость НАБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Список народных депутатов комитета по вопросам государственной власти, которые вопреки многолетним обещаниям и гарантиям Украины, заявлениям и обращениям наших западных союзников и послов G7, вынесли на голосование законопроект 7654 об ограничении полномочий НАБУ:

фракция "Слуга народа":

Елена Шуляк (председатель партии "Слуга народа"), Виталий Безгин, Виталий Войцеховский, Олег Дунда, Владимир Иванов, Александр Качура, Александр Литвинов, Вячеслав Рублев, Андрей Стрихарский, Андрей Клочко (автор законопроекта, по которому тоже открыто дело НАБУ).

Читайте: Зеленский, Ермак и Татаров решили опозорить страну, - Бутусов о законопроекте №7654

фракция ОПЗЖ (представляющая якобы запрещенную партию):

Татьяна Плачкова.

Группа "Довіра":

Лариса Билозир, Владислав Поляк.

Группа "За майбутнє":

Виктор Мялык.

Этим людям плевать на все обязательства Украины, на борьбу с коррупцией, для них защита Татарова и любые неадекватные прихоти Офиса президента важнее государственных интересов даже во время войны.

Будем теперь тыкать всю карьеру этих господ и дамы в это позорное решение, которое пытаются протянуть, чтобы спасти от ответственности представителей власти, по которым ведутся расследование НАБУ. Не говорите после этого о вашей принципиальности и государственных интересах, у вас их нет - вы способны на все, если на вас немного повысят голос на Банковой.

Интересно, осмелятся ли "Слуги" за это голосовать при поддержке пророссийской ОПЗЖ. Всех обнародуем", - рассказал он.
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Топ комментарии
+82
Так чого ми не в Европі? Га зелені?!!!!
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06.09.2022 21:01
+70
Я як вони в Європі будуть з Бенею красти бюджет? А кому в Європі потрібен їх "квартал" і "свати"? Ось і роблять все, щоб ми туди не потрапили. Чи можливо раніше татаров, єрмак, демченко і смірнов бажали при Янику в Європу?
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06.09.2022 21:07
+53
Не бачу ніякого сенсу запам'ятовувати прізвища "Слуг".
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
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06.09.2022 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Так чого ми не в Европі? Га зелені?!!!!
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06.09.2022 21:01 Ответить
Я як вони в Європі будуть з Бенею красти бюджет? А кому в Європі потрібен їх "квартал" і "свати"? Ось і роблять все, щоб ми туди не потрапили. Чи можливо раніше татаров, єрмак, демченко і смірнов бажали при Янику в Європу?
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06.09.2022 21:07 Ответить
А ви хіба не зрозуміли, що це робиться для того, щоб якраз і не бути в Європі?
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06.09.2022 21:09 Ответить
з аудітом від єврокомісії не подерибаниш..
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06.09.2022 22:41 Ответить
И в НАТО ‼️"СПАСИБО " ВСЕМ🦠🐏🐑73% ДЕГЕНЕРАТАМ , из-за вас и ВОЙНА И ПОЗОР‼️А ваши ненаглядные 🤡🎪👹👿ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРАБЯТ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС ‼️ПОСЛУШАЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК Гео Лероса‼️
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06.09.2022 23:35 Ответить
бо коли Білого вбили - ви мовчали
бо коли Лісника вбили - теж з'їли
бо ви хотіли паради під час котлів
бо торгівля в десна з єрєфієй - то не ваша справа
бо кожний з вас хоче "щоб усі жили по закону, але особисто я смог всьо парєшать"
бо все ви хочте "шоб у нас всьо било і нам за ето нічого не било"(с)тост .....
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06.09.2022 21:11 Ответить
це про що? ти за законопроект 7654?
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06.09.2022 21:22 Ответить
То відповідь на питання : "Так чого ми не в Европі?"
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06.09.2022 21:53 Ответить
за тот период про который ты написал с Украиной подписали Ассоциацию и безвиз.

и как раз было создано НАБУ.
вопрос "Так чого ми не в Европі?" - адресован зелёным ****** и лично Гундосику - это его фраза вообщето, зелебобик!
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06.09.2022 22:19 Ответить
у вас все, кто не "за рошен!!" - так сразу записьіваются "за зе!!" .
А вина - на вас всех, преданно и покорно ждущих "чюда" от нового (или старого) царя. Вот Барин придет - Барин все пАрешает... потому и в Европу не берут. Безвизовьій режим - не победа Петра Липецкого, а - добрая воля ЕС и только.

ОК, зеленьіе - *****. Так шож вьі, не-зеленьіе сидите на опе и терпите ? Знову "неначасі" ? Ну так єто "неначасі" у вас навсегда...
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07.09.2022 10:15 Ответить
А Васька слушает да ест...
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06.09.2022 21:02 Ответить
а шо сразу Васька??? )))

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06.09.2022 21:06 Ответить
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06.09.2022 21:11 Ответить
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06.09.2022 21:13 Ответить
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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06.09.2022 21:28 Ответить
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06.09.2022 21:02 Ответить
Ну не суки!!!
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06.09.2022 21:05 Ответить
Не бачу ніякого сенсу запам'ятовувати прізвища "Слуг".
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
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06.09.2022 21:07 Ответить
Проблема саме в Зеленському,а не в тих "зелених слугах"!
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06.09.2022 21:30 Ответить
Ці гниди навмисно намагаються перешкодити євроінтеграції України
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06.09.2022 21:10 Ответить
беня - наше фсё!!!
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06.09.2022 21:11 Ответить
Ці люди-колаборанти! "Слуга" Ковальов був лише одним з них!
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06.09.2022 21:12 Ответить
Скоріше б вже приїздила Леся Трасюк і при скумбрії і єрмаку ************ б асфальтомозгого по яйцях!
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06.09.2022 21:12 Ответить
населению пихуй, а граждане сейчас заняты. Самое время.
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06.09.2022 21:12 Ответить
Цим паскудам плювати на саму Україну, вони кацапів чекали, а ви "Цим людям плювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією"
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06.09.2022 21:15 Ответить
Список дегенератів або злочинців.
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06.09.2022 21:16 Ответить
Всі ці люди - пророссійське лобі в Україні.
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06.09.2022 21:17 Ответить
Білозір це кума кума?
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06.09.2022 21:20 Ответить
Ні. Це Бєніна патріотка із "За Майбах".

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06.09.2022 21:28 Ответить
Рабочая сосёт,, пардон, сосна?
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06.09.2022 21:30 Ответить
А что так в раскоряку стоит? С вибратором в ж...е?
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06.09.2022 21:54 Ответить
Сидит на подлокотнике
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06.09.2022 22:20 Ответить
Не сидит, а пи...у трет о подлокотник.
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06.09.2022 23:47 Ответить
.
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06.09.2022 22:08 Ответить
потвори!
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06.09.2022 21:20 Ответить
Голосувала ЗА Олена Шуляк (голова партії "Слуга народу").

Зелена "патріотка" переправила своїх сцикунів через кордон вже після заборони на виїзд за кордон чоловікам.
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06.09.2022 21:21 Ответить
Чоловік і брат голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк 9 березня виїхали у Польщу та вивезли $ 1,3 млн, колекцію ікон, п'ять годинників й три шуби.

На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.

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06.09.2022 21:25 Ответить
Бідолашка, залишилася на зиму без шуби. Ви краще нападайте на її чоловіка, який забрав в неї три шуби і повіз полячкам, а вона бідна залишилася в чому була. Вся надія на цей законопроект і що за правильне голосування Боневтік передасть сумочку із зеленими. А то ритися по гуманірним контейнерм якось не з руки, можуть приловити, як одну корабельну сосну в Запоріжжі.
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06.09.2022 21:30 Ответить
Нагороди від презедента не забудьте забрати в тих, хто ховається від мобілізації у Варшавах.

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06.09.2022 22:05 Ответить
Саме так. На Хелоуін, тому що роzія і є лігвом сатани.
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06.09.2022 22:24 Ответить
А цю сволоту ще докорита?????
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06.09.2022 23:05 Ответить
Ікони я так зрозумів це у них фетиш такий.Кого не спіймають або не проведуть обшук то штук з десять точно є. Це напевно як мірятися пісюнами у кого більше.Навіщо себе показувати християнином якщо так найобуєш людей і не притримуєшся заповідей у які так якби віриш?
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07.09.2022 07:34 Ответить
Всіх вивезла, а сама залишилась, за гуманітаркою в черзі стоїіть, там на кожну пику по морському контейнеру приходиться
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07.09.2022 12:32 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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06.09.2022 21:23 Ответить
НАТО уже на пороге в ЕС...зелебыдло зна шо робе🤣🤣🦍🦍
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06.09.2022 21:26 Ответить
Треба нашим київським(та й не тільки) тероборонцям навідатись "у гості" додому до цих слугонародних зєлєв'*******.. Бажано у балаклавах і вночі😱 - при повному спорядженні! І вклавши їб@лом в асфальт бобіків з їх особистої охорони дуже дохідчиво і наглядно "прояснити" цим🤢 зє-путантам їх справжнє місце 💩 і показати що їх чекає у найближчому майбутньому..😯😳😫💀 через їх довбойобську нестримну жадібність і кінчену мразотність!
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06.09.2022 21:27 Ответить
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07.09.2022 03:28 Ответить
Клочко, тікай з села, - тобі пізда!
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06.09.2022 21:30 Ответить
А що то за кнур перекормлений на титульному фото?
Да доки ж таке лядство буде нами керувати?
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06.09.2022 21:30 Ответить
Ото і є корупціонер "слуга" Зеленського Клочко,на якого відкрита справа в НАБУ.Саме він ініціатор законопроекту №7654!
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06.09.2022 21:37 Ответить
Вот не надо тыкать им всю карьеру. Надо их убить, как врагов нации. Списать на неизвестных патриотов. Только так.
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06.09.2022 21:31 Ответить
фракція ОПЗЖ (яка представляє ніби-то заборонену партію):

Тетяна Плачкова.

Група "Довіра":

Лариса Білозір, Владислав Поляк.

Група "За майбутнє":

Віктор М'ялик.

⁉️А какое право имеют эти люди голосовать , если их партии запрещены ?
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06.09.2022 21:32 Ответить
Падлы они хуже кацапов -расстрелять падлюк
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06.09.2022 21:34 Ответить
Лохотрон по имени телемарафон сделает вас всех Шариковыми... путлеру это удалось прекрасно...Оманский чувак хороший ученик путлера...
Браво Zeленский... Нобелевский Лауреат...💪🤣
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06.09.2022 21:34 Ответить
Скольео можно слушать єто зеленое бідло? они кроме кармана ни о чем не думают.
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06.09.2022 21:39 Ответить
Горбатих виправить тільки могила
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06.09.2022 21:41 Ответить
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06.09.2022 21:44 Ответить
А кто может объяснить своими словами в чем именно заключается подрыв независимости НАБУ?
Я действительно не понимаю из за чего такой подрыв.
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06.09.2022 21:47 Ответить
Выпускник Трускавецкой академии?
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06.09.2022 22:40 Ответить
Шось я ніхрєна не пойняв... У нас військовий стан чи куда??? Чого оті контрапцептіви досі нами керують???
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06.09.2022 21:57 Ответить
З родиною Білозір треба конкретно розібратися. Шайтани.
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06.09.2022 22:01 Ответить
французи пид час революции просто розтриляли депутатив по законам вийскового часу
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06.09.2022 22:22 Ответить
І невістка патріотки Білозір теж в цьому списочку, і що на це скаже пані Оксана, чи все гуд.
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06.09.2022 22:30 Ответить
молоді самі заробляють собі на життя, так мило))
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07.09.2022 12:33 Ответить
Громадські організації антикорупційного спрямування повинні негайно звернутись до адміністрації США про застосування жорстких санкцій до депутатів, які підтримали скандальний законопроект 7654 та іншим чином підривають інструментарії боротьби з казнокрадством та незаконним збагаченням осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування.
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06.09.2022 22:37 Ответить
ЗеГниды, вы зачем привели во власть ЗеПидаров?!
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06.09.2022 22:39 Ответить
Бог и ЗСУ все видит, зеленые ублюдки!
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06.09.2022 22:45 Ответить
Тут до прізвищ треба ще фото та адреси проживання фактиче, бо їхні їбала без костюмів виглядають по інакшому.
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06.09.2022 22:46 Ответить
Зєсволота невиправна! Буде ще й на їхній вулиці Лебедине озеро.
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06.09.2022 22:47 Ответить
Лариса Білозір - дочка народного депутата Миколи Кучера \ У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 17 округу (Вінницька область) як самовисуванець та член Української народної партії. З серпня 2019 року по 3 червня 2020 року був членом депутатської групи "За майбутнє". Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. З 3 червня 2020 р. член депутатської групи " Довіра ".

з серпня 2004 року по березень 2013 року - директор ЗАТ «Зернопродукт МХП».

З березня 2013 року по жовтень 2014 року - директор Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
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07.09.2022 00:25 Ответить
Може уже пора расстреливать за все эти антиукраинские законы, а также за кражу гуманитарки. У нас во власти полно кацапов и воров, которые прямо просятся, шоб их расстреляли
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07.09.2022 03:33 Ответить
Давайте вже список нардепів які вчинили держраду та їхнього майна!
Взагалі розумно було б при вступі чиновника або нардепа на посаду одразу накладати обтяження на все його родинне! та афільоване існуюче майно, і при діях проти України заарештовувати це майно.
Періодично розумно перевіряти як посадовець збагатився, і чи не пора його на каторгу.
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07.09.2022 07:26 Ответить
Оцього жирного будуть ставити керівником набу? Ще один "мама любіт скорость", по ньому розслідування вести треба, а не його законопроекти для прикриття своєї корупції протягувати
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07.09.2022 07:53 Ответить
місцеві штибу "блохери" прислуга урода клоуна-наркомана Олег Дунда та Олександр Качура мають бути виділені саме таким чином, з лінком!!!!
Треба виділяти, щоб знати, яко кого посилати за корабльом, коли тут х.р появиться!
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07.09.2022 11:05 Ответить
Джокер продолжает серию интервью с украинскими экспертами. Представляю нашего очередного уважаемого гостя. Алексей Голобуцкий - входит в десятку самых цитируемых политологов в Украине. Итак, вопрос первый. ...
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?

Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.
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07.09.2022 13:13 Ответить
 
 