Список нардепів, які всупереч міжнародним зобов’язанням України підтримали законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Опубліковано список народних депутатів з Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які підтримали законопроєкт 7654 стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, який підриває незалежність НАБУ.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Список народних депутатів комітету з питань державної влади, які всупереч багаторічним обіцянкам та гарантіям України, заявам та зверненням наших західних союзників та послів G7, винесли на голосування законопроект 7654 про обмеження повноважень НАБУ:
фракція "Слуга народу":
Олена Шуляк (голова партії "Слуга народу"), Віталій Безгін, Віталій Войцехівський, Олег Дунда, Володимир Іванов, Олександр Качура, Олександр Літвінов, Вячеслав Рубльов, Андрій Стріхарський, Андрій Клочко (автор законопроєкту, по якому теж порушена справа НАБУ).
фракція ОПЗЖ (яка представляє ніби-то заборонену партію):
Тетяна Плачкова.
Група "Довіра":
Лариса Білозір, Владислав Поляк.
Група "За майбутнє":
Віктор М'ялик.
Цим людям плювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією, для них захист Татарова та будь-які неадекватні примхи Офісу президента важливіші за державні інтереси навіть під час війни.
Будемо тепер тикати усю кар'єру цих панів та пані в це ганебне рішення, яке намагаються протягнути, щоб урятувати від відповідальності представників влади, по яких ведуться розслідування НАБУ. Не кажіть після цього про вашу принциповість та державні інтереси, у вас їх нема - ви здатні на все, якщо на вас трошки підвищать голос на Банковій.
Цікаво, чи насміляться "Слуги" за таке голосувати за підтримки проросійської ОПЗЖ. Всіх оприлюднимо", - розповів він..
Будь ласка, зачекайте...
бо коли Лісника вбили - теж з'їли
бо ви хотіли паради під час котлів
бо торгівля в десна з єрєфієй - то не ваша справа
бо кожний з вас хоче "щоб усі жили по закону, але особисто я смог всьо парєшать"
бо все ви хочте "шоб у нас всьо било і нам за ето нічого не било"(с)тост .....
и как раз было создано НАБУ.
вопрос "Так чого ми не в Европі?" - адресован зелёным ****** и лично Гундосику - это его фраза вообщето, зелебобик!
А вина - на вас всех, преданно и покорно ждущих "чюда" от нового (или старого) царя. Вот Барин придет - Барин все пАрешает... потому и в Европу не берут. Безвизовьій режим - не победа Петра Липецкого, а - добрая воля ЕС и только.
ОК, зеленьіе - *****. Так шож вьі, не-зеленьіе сидите на опе и терпите ? Знову "неначасі" ? Ну так єто "неначасі" у вас навсегда...
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
людямплювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією"
Зелена "патріотка" переправила своїх сцикунів через кордон вже після заборони на виїзд за кордон чоловікам.
На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.
Да доки ж таке лядство буде нами керувати?
Тетяна Плачкова.
Група "Довіра":
Лариса Білозір, Владислав Поляк.
Група "За майбутнє":
Віктор М'ялик.
⁉️А какое право имеют эти люди голосовать , если их партии запрещены ?
Браво Zeленский... Нобелевский Лауреат...💪🤣
Я действительно не понимаю из за чего такой подрыв.
з серпня 2004 року по березень 2013 року - директор ЗАТ «Зернопродукт МХП».
З березня 2013 року по жовтень 2014 року - директор Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
Взагалі розумно було б при вступі чиновника або нардепа на посаду одразу накладати обтяження на все його родинне! та афільоване існуюче майно, і при діях проти України заарештовувати це майно.
Періодично розумно перевіряти як посадовець збагатився, і чи не пора його на каторгу.
Треба виділяти, щоб знати, яко кого посилати за корабльом, коли тут х.р появиться!
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?
Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.