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Новини Війна в Україні
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НАБУ (3426) Білозір (17) ВР (11730) Бутусов Юрій (3128) Офіс Президента (1750) Качура (167) Клочко Андрій (38) Віталій Безгін (38) Шуляк Олена (104) Дунда Олег (14) Татаров Олег (358) Поляк Владіслав (3) Мялик Віктор (2) Войцехівський Віталій (9)

Список нардепів, які всупереч міжнародним зобов’язанням України підтримали законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

клочко

Опубліковано список народних депутатів з Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які підтримали законопроєкт 7654 стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, який підриває незалежність НАБУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Список народних депутатів комітету з питань державної влади, які всупереч багаторічним обіцянкам та гарантіям України, заявам та зверненням наших західних союзників та послів G7, винесли на голосування законопроект 7654 про обмеження повноважень НАБУ:

фракція "Слуга народу":

Олена Шуляк (голова партії "Слуга народу"), Віталій Безгін, Віталій Войцехівський, Олег Дунда, Володимир Іванов, Олександр Качура, Олександр Літвінов, Вячеслав Рубльов, Андрій Стріхарський, Андрій Клочко (автор законопроєкту, по якому теж порушена справа НАБУ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Єрмак та Татаров вирішили зганьбити країну, - Бутусов про законопроєкт №7654

фракція ОПЗЖ (яка представляє ніби-то заборонену партію):

Тетяна Плачкова.

Група "Довіра":

Лариса Білозір, Владислав Поляк.

Група "За майбутнє":

Віктор М'ялик.

Цим людям плювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією, для них захист Татарова та будь-які неадекватні примхи Офісу президента важливіші за державні інтереси навіть під час війни.

Будемо тепер тикати усю кар'єру цих панів та пані в це ганебне рішення, яке намагаються протягнути, щоб урятувати від відповідальності представників влади, по яких ведуться розслідування НАБУ. Не кажіть після цього про вашу принциповість та державні інтереси, у вас їх нема - ви здатні на все, якщо на вас трошки підвищать голос на Банковій.

Цікаво, чи насміляться "Слуги" за таке голосувати за підтримки проросійської ОПЗЖ. Всіх оприлюднимо", - розповів він..
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Топ коментарі
+82
Так чого ми не в Европі? Га зелені?!!!!
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06.09.2022 21:01
+70
Я як вони в Європі будуть з Бенею красти бюджет? А кому в Європі потрібен їх "квартал" і "свати"? Ось і роблять все, щоб ми туди не потрапили. Чи можливо раніше татаров, єрмак, демченко і смірнов бажали при Янику в Європу?
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06.09.2022 21:07
+53
Не бачу ніякого сенсу запам'ятовувати прізвища "Слуг".
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
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06.09.2022 21:07
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Так чого ми не в Европі? Га зелені?!!!!
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06.09.2022 21:01 Відповісти
Я як вони в Європі будуть з Бенею красти бюджет? А кому в Європі потрібен їх "квартал" і "свати"? Ось і роблять все, щоб ми туди не потрапили. Чи можливо раніше татаров, єрмак, демченко і смірнов бажали при Янику в Європу?
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06.09.2022 21:07 Відповісти
А ви хіба не зрозуміли, що це робиться для того, щоб якраз і не бути в Європі?
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06.09.2022 21:09 Відповісти
з аудітом від єврокомісії не подерибаниш..
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06.09.2022 22:41 Відповісти
И в НАТО ‼️"СПАСИБО " ВСЕМ🦠🐏🐑73% ДЕГЕНЕРАТАМ , из-за вас и ВОЙНА И ПОЗОР‼️А ваши ненаглядные 🤡🎪👹👿ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРАБЯТ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС ‼️ПОСЛУШАЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК Гео Лероса‼️
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06.09.2022 23:35 Відповісти
бо коли Білого вбили - ви мовчали
бо коли Лісника вбили - теж з'їли
бо ви хотіли паради під час котлів
бо торгівля в десна з єрєфієй - то не ваша справа
бо кожний з вас хоче "щоб усі жили по закону, але особисто я смог всьо парєшать"
бо все ви хочте "шоб у нас всьо било і нам за ето нічого не било"(с)тост .....
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06.09.2022 21:11 Відповісти
це про що? ти за законопроект 7654?
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06.09.2022 21:22 Відповісти
То відповідь на питання : "Так чого ми не в Европі?"
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06.09.2022 21:53 Відповісти
за тот период про который ты написал с Украиной подписали Ассоциацию и безвиз.

и как раз было создано НАБУ.
вопрос "Так чого ми не в Европі?" - адресован зелёным ****** и лично Гундосику - это его фраза вообщето, зелебобик!
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06.09.2022 22:19 Відповісти
у вас все, кто не "за рошен!!" - так сразу записьіваются "за зе!!" .
А вина - на вас всех, преданно и покорно ждущих "чюда" от нового (или старого) царя. Вот Барин придет - Барин все пАрешает... потому и в Европу не берут. Безвизовьій режим - не победа Петра Липецкого, а - добрая воля ЕС и только.

ОК, зеленьіе - *****. Так шож вьі, не-зеленьіе сидите на опе и терпите ? Знову "неначасі" ? Ну так єто "неначасі" у вас навсегда...
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07.09.2022 10:15 Відповісти
А Васька слушает да ест...
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06.09.2022 21:02 Відповісти
а шо сразу Васька??? )))

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06.09.2022 21:06 Відповісти
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06.09.2022 21:11 Відповісти
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06.09.2022 21:13 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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06.09.2022 21:28 Відповісти
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06.09.2022 21:02 Відповісти
Ну не суки!!!
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06.09.2022 21:05 Відповісти
Не бачу ніякого сенсу запам'ятовувати прізвища "Слуг".
Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
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06.09.2022 21:07 Відповісти
Проблема саме в Зеленському,а не в тих "зелених слугах"!
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06.09.2022 21:30 Відповісти
Ці гниди навмисно намагаються перешкодити євроінтеграції України
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06.09.2022 21:10 Відповісти
беня - наше фсё!!!
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06.09.2022 21:11 Відповісти
Ці люди-колаборанти! "Слуга" Ковальов був лише одним з них!
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06.09.2022 21:12 Відповісти
Скоріше б вже приїздила Леся Трасюк і при скумбрії і єрмаку ************ б асфальтомозгого по яйцях!
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06.09.2022 21:12 Відповісти
населению пихуй, а граждане сейчас заняты. Самое время.
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06.09.2022 21:12 Відповісти
Цим паскудам плювати на саму Україну, вони кацапів чекали, а ви "Цим людям плювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією"
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06.09.2022 21:15 Відповісти
Список дегенератів або злочинців.
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06.09.2022 21:16 Відповісти
Всі ці люди - пророссійське лобі в Україні.
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06.09.2022 21:17 Відповісти
Білозір це кума кума?
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06.09.2022 21:20 Відповісти
Ні. Це Бєніна патріотка із "За Майбах".

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06.09.2022 21:28 Відповісти
Рабочая сосёт,, пардон, сосна?
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06.09.2022 21:30 Відповісти
А что так в раскоряку стоит? С вибратором в ж...е?
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06.09.2022 21:54 Відповісти
Сидит на подлокотнике
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06.09.2022 22:20 Відповісти
Не сидит, а пи...у трет о подлокотник.
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06.09.2022 23:47 Відповісти
.
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06.09.2022 22:08 Відповісти
потвори!
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06.09.2022 21:20 Відповісти
Голосувала ЗА Олена Шуляк (голова партії "Слуга народу").

Зелена "патріотка" переправила своїх сцикунів через кордон вже після заборони на виїзд за кордон чоловікам.
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06.09.2022 21:21 Відповісти
Чоловік і брат голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк 9 березня виїхали у Польщу та вивезли $ 1,3 млн, колекцію ікон, п'ять годинників й три шуби.

На цей час в Україні вже діяв воєнний стан, тому чоловікам молодше 60 років було заборонено виїжджати за кордон.

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06.09.2022 21:25 Відповісти
Бідолашка, залишилася на зиму без шуби. Ви краще нападайте на її чоловіка, який забрав в неї три шуби і повіз полячкам, а вона бідна залишилася в чому була. Вся надія на цей законопроект і що за правильне голосування Боневтік передасть сумочку із зеленими. А то ритися по гуманірним контейнерм якось не з руки, можуть приловити, як одну корабельну сосну в Запоріжжі.
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06.09.2022 21:30 Відповісти
Нагороди від презедента не забудьте забрати в тих, хто ховається від мобілізації у Варшавах.

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06.09.2022 22:05 Відповісти
Саме так. На Хелоуін, тому що роzія і є лігвом сатани.
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06.09.2022 22:24 Відповісти
А цю сволоту ще докорита?????
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06.09.2022 23:05 Відповісти
Ікони я так зрозумів це у них фетиш такий.Кого не спіймають або не проведуть обшук то штук з десять точно є. Це напевно як мірятися пісюнами у кого більше.Навіщо себе показувати християнином якщо так найобуєш людей і не притримуєшся заповідей у які так якби віриш?
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07.09.2022 07:34 Відповісти
Всіх вивезла, а сама залишилась, за гуманітаркою в черзі стоїіть, там на кожну пику по морському контейнеру приходиться
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07.09.2022 12:32 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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06.09.2022 21:23 Відповісти
НАТО уже на пороге в ЕС...зелебыдло зна шо робе🤣🤣🦍🦍
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06.09.2022 21:26 Відповісти
Треба нашим київським(та й не тільки) тероборонцям навідатись "у гості" додому до цих слугонародних зєлєв'*******.. Бажано у балаклавах і вночі😱 - при повному спорядженні! І вклавши їб@лом в асфальт бобіків з їх особистої охорони дуже дохідчиво і наглядно "прояснити" цим🤢 зє-путантам їх справжнє місце 💩 і показати що їх чекає у найближчому майбутньому..😯😳😫💀 через їх довбойобську нестримну жадібність і кінчену мразотність!
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06.09.2022 21:27 Відповісти
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07.09.2022 03:28 Відповісти
Клочко, тікай з села, - тобі пізда!
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06.09.2022 21:30 Відповісти
А що то за кнур перекормлений на титульному фото?
Да доки ж таке лядство буде нами керувати?
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06.09.2022 21:30 Відповісти
Ото і є корупціонер "слуга" Зеленського Клочко,на якого відкрита справа в НАБУ.Саме він ініціатор законопроекту №7654!
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06.09.2022 21:37 Відповісти
Вот не надо тыкать им всю карьеру. Надо их убить, как врагов нации. Списать на неизвестных патриотов. Только так.
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06.09.2022 21:31 Відповісти
фракція ОПЗЖ (яка представляє ніби-то заборонену партію):

Тетяна Плачкова.

Група "Довіра":

Лариса Білозір, Владислав Поляк.

Група "За майбутнє":

Віктор М'ялик.

⁉️А какое право имеют эти люди голосовать , если их партии запрещены ?
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06.09.2022 21:32 Відповісти
Падлы они хуже кацапов -расстрелять падлюк
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06.09.2022 21:34 Відповісти
Лохотрон по имени телемарафон сделает вас всех Шариковыми... путлеру это удалось прекрасно...Оманский чувак хороший ученик путлера...
Браво Zeленский... Нобелевский Лауреат...💪🤣
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06.09.2022 21:34 Відповісти
Скольео можно слушать єто зеленое бідло? они кроме кармана ни о чем не думают.
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06.09.2022 21:39 Відповісти
Горбатих виправить тільки могила
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06.09.2022 21:41 Відповісти
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06.09.2022 21:44 Відповісти
А кто может объяснить своими словами в чем именно заключается подрыв независимости НАБУ?
Я действительно не понимаю из за чего такой подрыв.
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06.09.2022 21:47 Відповісти
Выпускник Трускавецкой академии?
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06.09.2022 22:40 Відповісти
Шось я ніхрєна не пойняв... У нас військовий стан чи куда??? Чого оті контрапцептіви досі нами керують???
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06.09.2022 21:57 Відповісти
З родиною Білозір треба конкретно розібратися. Шайтани.
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06.09.2022 22:01 Відповісти
французи пид час революции просто розтриляли депутатив по законам вийскового часу
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06.09.2022 22:22 Відповісти
І невістка патріотки Білозір теж в цьому списочку, і що на це скаже пані Оксана, чи все гуд.
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06.09.2022 22:30 Відповісти
молоді самі заробляють собі на життя, так мило))
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07.09.2022 12:33 Відповісти
Громадські організації антикорупційного спрямування повинні негайно звернутись до адміністрації США про застосування жорстких санкцій до депутатів, які підтримали скандальний законопроект 7654 та іншим чином підривають інструментарії боротьби з казнокрадством та незаконним збагаченням осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування.
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06.09.2022 22:37 Відповісти
ЗеГниды, вы зачем привели во власть ЗеПидаров?!
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06.09.2022 22:39 Відповісти
Бог и ЗСУ все видит, зеленые ублюдки!
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06.09.2022 22:45 Відповісти
Тут до прізвищ треба ще фото та адреси проживання фактиче, бо їхні їбала без костюмів виглядають по інакшому.
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06.09.2022 22:46 Відповісти
Зєсволота невиправна! Буде ще й на їхній вулиці Лебедине озеро.
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06.09.2022 22:47 Відповісти
Лариса Білозір - дочка народного депутата Миколи Кучера \ У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 17 округу (Вінницька область) як самовисуванець та член Української народної партії. З серпня 2019 року по 3 червня 2020 року був членом депутатської групи "За майбутнє". Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. З 3 червня 2020 р. член депутатської групи " Довіра ".

з серпня 2004 року по березень 2013 року - директор ЗАТ «Зернопродукт МХП».

З березня 2013 року по жовтень 2014 року - директор Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва ПАТ «Миронівський хлібопродукт».
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07.09.2022 00:25 Відповісти
Може уже пора расстреливать за все эти антиукраинские законы, а также за кражу гуманитарки. У нас во власти полно кацапов и воров, которые прямо просятся, шоб их расстреляли
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07.09.2022 03:33 Відповісти
Давайте вже список нардепів які вчинили держраду та їхнього майна!
Взагалі розумно було б при вступі чиновника або нардепа на посаду одразу накладати обтяження на все його родинне! та афільоване існуюче майно, і при діях проти України заарештовувати це майно.
Періодично розумно перевіряти як посадовець збагатився, і чи не пора його на каторгу.
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07.09.2022 07:26 Відповісти
Оцього жирного будуть ставити керівником набу? Ще один "мама любіт скорость", по ньому розслідування вести треба, а не його законопроекти для прикриття своєї корупції протягувати
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07.09.2022 07:53 Відповісти
місцеві штибу "блохери" прислуга урода клоуна-наркомана Олег Дунда та Олександр Качура мають бути виділені саме таким чином, з лінком!!!!
Треба виділяти, щоб знати, яко кого посилати за корабльом, коли тут х.р появиться!
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07.09.2022 11:05 Відповісти
Джокер продолжает серию интервью с украинскими экспертами. Представляю нашего очередного уважаемого гостя. Алексей Голобуцкий - входит в десятку самых цитируемых политологов в Украине. Итак, вопрос первый. ...
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?

Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.
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07.09.2022 13:13 Відповісти
 
 