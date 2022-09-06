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Зеленський, Єрмак та Татаров вирішили зганьбити країну, - Бутусов про законопроєкт №7654

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,єрмак

Західні партнери закликають українську владу не ухвалювати законопроєкт 7654, оскільки він підриває довіру до антикорупційної реформи.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ухвалення законопроєкту 7654, який просувають "Слуги народу" - це підрив довіри наших союзників та антикорупційної реформи, яку держава та суспільство будували майже 8 років. "Слуги народу" відмовились слухати численні попередження Заходу щодо російського вторгнення, і ця бездіяльність призвела до дуже тяжких наслідків. Тепер знов йдуть попередження прямим текстом - не ухвалюйте законопроєкт 7654. Чи дослухається наша влада?" - зазначив журналіст.

"Наші західні союзники, які надали нам фінансової та військовї допомоги на десятки мільярдів доларів закликають моновладу Володимира Зеленського не знищувати антикорупційну реформу в Україні і не ухвалювати законопроєкт 7654, яким Зеленський, Єрмак та Татаров вирішили обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро.

Список депутатів, які проголосують за цей ганебний законопроєкт, буде опублікований. Не ганьбіть країну і відкиньте цей законопроєкт, послухайте послів", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт №7654, який сьогодні "слуги народу" провели через комітет ВР, спрямований на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, - Лємєнов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Це не вперше, чому так дивуватися? Вони не про державу, а про бабло та ухилення від відповідальності
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06.09.2022 12:23
+56
Законопроєкт 7654 це свідома диверсія особисто Зеленського і його шайки , вони думали що всі забули про їхню зраду перед війною і здачу Півдня і Маріуполя , а коли зрозуміли що покарання невідворотнє , то не стали чекати кінця війни і перейшли до відвертого саботажу на користь рашистів .Зелені любителі інсталяцій , як вам ідея з шибеницями на Майдані ?
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06.09.2022 12:27
+55
Страна воюет-выживает, а эти клоуны потихарику своих людишек в новосозданные органы по борьбе с коррупцией заводят, как в старое-доброе время, чтобы потом в ручном режиме назначать виновных. Кто-то знает, почему мы ещё на в ЕС и НАТО?
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06.09.2022 12:24
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Скумбрія
Дєрмак
Арестович
керують Україною
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06.09.2022 13:46 Відповісти
Цель впихивания малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата кремлем через беню не изменилась, слив Украины, подписание капитуляции, воровство и эти Шавки продолжают выполнять задачи поставленные в Омане...
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06.09.2022 14:15 Відповісти
73% идиотов хавайте не подавитесь.
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06.09.2022 14:27 Відповісти
Ну, хоч хтось не забув зелену гниду. А то, ОП, татаров, єрмак, інопланетяни, ... А бубочка не знає
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06.09.2022 14:29 Відповісти
"слуги кремля", на чолі з Боневтіком та його кремлівським смотрящім дЄрьмаком, з самого початку працюють проти державності та незалежності України. тож дивуватися вже давно нічому. інше питання - скільки все це антиукраїнське москальське лайно терпітиме "мудрий нарід"??? невже не зрозуміло, що кожен день при владі цих покидьків нищить країну з середини та віддаляє нашу перемогу над москальями.
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06.09.2022 14:34 Відповісти
Столько людей прошло войну и они не бояться, что люди будут реагировать резко теперь и могут и пристрелить.
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06.09.2022 14:38 Відповісти
такое решение было принято не сейчас, а еще в 19-м..., а может и раньше...., и уж точно не марионетками ермаком и зеленским.....
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06.09.2022 14:41 Відповісти
73% ви вибирали татарова і дєрмака, щоб вони створили тут антимайдан?
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06.09.2022 14:42 Відповісти
Ніхто їх не обирав, у тому ж то і справа. Так, голосували за зє!, але не за цих мерзотників. Це вже зє! сам собі обрав радників
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06.09.2022 14:50 Відповісти
я про те і кажу. Хіба не бачили, що Голобородько сам самісінькій виліз з кишені Бені, не має ні команди управлінців, реформаторів, військових, а тільки команду "95 квартал" які все своє життя гадили на Україну. То що від такого Голобородька чекали?
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06.09.2022 15:14 Відповісти
Переживши переляк перших днів війни, зелена пліснява, скориставшись ситуацією, продовжила руйнувати демократичні засади держави з метою отримання необмеженої влади.
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06.09.2022 14:54 Відповісти
Рішалово це Ермак, Зедч пусте місце
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06.09.2022 15:28 Відповісти
а пипеца к боневтику крадется все смелее и смелее... поскорее бы...
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06.09.2022 15:32 Відповісти
Дєрмак і татарва кремлядські щурі.
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06.09.2022 15:33 Відповісти
Мафію можуть перемогти або "комісар катанья",якого в Україні немає,або українські військові зі зброєю.Інших варіантів я не бачу. Нарід,якщо і "роздупляється"на якусь чергову "революцію",то не доводить її до кінця.Як результат- мафія очолює народне повстання,використовує його, і знову приходить до влади.
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06.09.2022 15:54 Відповісти
"Верховная Рада приняла постановление, что парламентский канал «Рада» больше не будет освещать парламентских трансляций".
Скрін фото нардепа Гео Лерос.
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06.09.2022 16:12 Відповісти
Тільки і лишається сподіватись, що коли війна закінчиться військові приберуть цих так званих слуг (вампіри)
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06.09.2022 16:41 Відповісти
Не треба ілюзій.
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06.09.2022 21:55 Відповісти
сегодня приснилось: "хуже не будет" - сказал экс-охранник, выбивая скамейку из под ног стоявших на ней Зеленського, Ермака и Татарова...
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06.09.2022 16:58 Відповісти
Бутусов, а иди ка ты в президенты Украины!
Ты все знаешь, как правильно, все понимаешь. Тут совсем ерунда осталась до выборов.
Я серьезно проголосую за тебя!
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06.09.2022 20:08 Відповісти
Какие выборы?!Схавали закрытие границы,схаваете и последующее "неначасі"
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06.09.2022 21:53 Відповісти
Леша, бздуй лучше к себе в рассейские *****. Это у вас там выборы - что то ефемерное и фантастическое. А тут взрослые и сердитые дяди общаются на сурьезные темы.
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06.09.2022 21:56 Відповісти
Сереженька,да ты обосрался уже от своей сердитости и серьезности )
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06.09.2022 21:58 Відповісти
Ты как обычно не догоняешь, что это я тебе насрал на голову, а потом потом попросил еще посмотреть вверх. Тебе тепло и вкусно, мокша туповастенький?
Только рашистам тема жопная покоя не дает.
В Балаклее наш танк стоит на центральной площади и ******** раздает твоим соплеменникам в это время.
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06.09.2022 22:13 Відповісти
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