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Розтрату 8,3 млн грн викрито на підприємстві Держрезерву, - НАБУ
НАБУ і САП викрили розтрату коштів ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.
9 травня 2024 року про підозру повідомили:
- колишньому директору ДП "ЧКХ" – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України;
- начальнику дільниці ДП "ЧКХ" – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
- голові фермерського господарства – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Топ коментарі
+3 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар09.05.2024 17:51
+3 уаыау
показати весь коментар09.05.2024 18:02
+3 Алекс Скела
показати весь коментар09.05.2024 18:24
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але не кожна тварь має бути депутатом.
А от депутан це право має
Война всё списала.