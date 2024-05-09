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Новини Боротьба з корупцією
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Розтрату 8,3 млн грн викрито на підприємстві Держрезерву, - НАБУ

зерно кукурудзи у Держрезерві

НАБУ і САП викрили розтрату коштів ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.

9 травня 2024 року про підозру повідомили:

  • колишньому директору ДП "ЧКХ" – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України;
  • начальнику дільниці ДП "ЧКХ" – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
  • голові фермерського господарства – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру "слузі народу" Клочку через незаконне збагачення на 11 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5062) Держрезерв (133) САП (2210)


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Топ коментарі
+3
От лохи, ще морочили собі голову підробляючи накладні, коли можна було просто заявити, що ті 2400 тон зерна кукурудзи з'їли миші. Це ж загально відомий факт, що вони в Держрезерві дуже ненажерливі і вагонами жеруть усе підряд в максимально короткі терміни.
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09.05.2024 17:51
+3
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09.05.2024 18:02
+3
"Все поїв довгоносик!" (с)
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09.05.2024 18:24
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От лохи, ще морочили собі голову підробляючи накладні, коли можна було просто заявити, що ті 2400 тон зерна кукурудзи з'їли миші. Це ж загально відомий факт, що вони в Держрезерві дуже ненажерливі і вагонами жеруть усе підряд в максимально короткі терміни.
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09.05.2024 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3ucNy0tw8YU Миша, миша це злісний ворог ...
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09.05.2024 19:15 Відповісти
...да. Бо так реально схемптоз працює.Перевірено неодноразово.Навіть мишей шукали, але ...не знайшли
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09.05.2024 17:53 Відповісти
копійки....
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09.05.2024 17:55 Відповісти
Що таке 8,3 млн, після того як родичі Тищенка вкрали 140 млн на будівництво метро на Виноградар, хоча копійка до копійки...
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09.05.2024 18:01 Відповісти
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09.05.2024 18:02 Відповісти
кожна тварь має право на помилку,
але не кожна тварь має бути депутатом.
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09.05.2024 18:16 Відповісти
може навпаки..мо мілка тварь сяде...і права на помилку немає...від порушень правил техніки безпеки, звітності і т.д
А от депутан це право має
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09.05.2024 18:36 Відповісти
а це вже вам рішати -мілка ця тварь чи назавжди
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09.05.2024 18:42 Відповісти
"Все поїв довгоносик!" (с)
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09.05.2024 18:24 Відповісти
Ох і страшна тварюка.І як йому 8,3 млн грн. в той хоботок пролізло?
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09.05.2024 18:32 Відповісти
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09.05.2024 18:25 Відповісти
И сколько за это расстреляно за диверсию в тылу во время войны за существование страны?
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09.05.2024 18:37 Відповісти
Курррваа! А розтрати різникова в МО вони в упор не бачать!!!
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09.05.2024 18:40 Відповісти
Схема працювала з часів срср, кінці ховали шляхом транспортування ешелонів із зерном туди сюди. А ці Корейкі попадаються виключно через відсутність бумаг погрузки-вигрузки і перевезень.
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09.05.2024 20:40 Відповісти
Во бла. А що там з 2400 вагонами зерна з держрезерву?
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09.05.2024 21:39 Відповісти
2020 год вспомнил!
Война всё списала.
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10.05.2024 08:55 Відповісти
це так зебобики вважають.
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10.05.2024 21:11 Відповісти
 
 