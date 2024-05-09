Розтрату 8,3 млн грн викрито на підприємстві Держрезерву, - НАБУ

НАБУ і САП викрили розтрату коштів ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.

9 травня 2024 року про підозру повідомили:

колишньому директору ДП "ЧКХ" – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України;

начальнику дільниці ДП "ЧКХ" – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

голові фермерського господарства – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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