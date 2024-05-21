У Мінекономіки розікрали 250 мільйонів замість закупівлі бронежилетів. Справу передали до суду
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передало до суду справу про розкрадання понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю засобів захисту для військових у 2022 році.
Серед обвинувачених у справі – в.о. держсекретаря Міністерства економіки, гендиректор та бухгалтер держпідприємства "Укрпатент", а також голова правління благодійної організації (всі посади вказані на момент вчинення злочину), повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у травні-червні 2022 року гендиректор ДП "Укрпатент" у змові з в.о. держсекретаря Міністерства економіки та головним бухгалтером держпідприємства незаконно забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн нібито за бронежилети для ЗСУ.
"Кошти надалі роздрібнили через мережу приватних компаній та перевели у готівку з метою привласнення, а жоден бронежилет так і не був поставлений", – зазначається у повідомленні.
НАБУ не називає прізвищ підозрюваних. За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про колишнього держсекретаря Мінекономіки Олесю Савчук, ексгендиректора ДП "Укрпатент" Дениса Кудіна і ексголовного бухгалтера ДП Олену Силку, а також голову правління благодійної організації "Подих милосердя" Андрія Чорного.
Як повідомлялося, підозри фігурантам справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ оголосили ще у листопаді 2022 року.
За даними правоохоронців, після оборудки директор "Укрпатенту" виїхав за межі України, а виконувачка обов’язків держсекретаря Мінекономіки звільнилася з роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль