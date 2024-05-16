Мінекономіки скасувало скандальний наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet і рекламістів

Міністерство економіки скасувало свій наказ про бронювання від мобілізації низки компаній, серед яких – розробники онлайн-казино, сервіс доставки Glovo та низка рекламних агентств.

Про це очільниця міністерства, перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

"Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо", – написала очільниця Мінекономіки.

Вона пояснила, що ці компанії звернулися з клопотанням про бронювання співробітників до профільного Міністерства цифрової трансформації. Мінцифри визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами "Дія.Сіті".

"Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників", – додала Свириденко.

Раніше народний депутат Олексій Федієнко ("Слуга народу") оприлюднив відповідний наказ Міністерства економіки від 8 квітня. Згідно із ним, бронювання від мобілізації на пів року отримали військовозобов'язані співробітники компаній:

ТОВ "ГловоАпп Україна" (сервіс доставки Glovo);

ТОВ "Фавбет Тек" (Favbet Tech, розробляє програмне забезпечення для азартних ігор);

ДП "ССМ" (група рекламно-комунікаційних агенцій, яка в Україні представлена медійними, креативними та PR агенціями Leo Burnett, MSL, Performics, Publicis Ukraine, Saatchi & Saatchi, Starcom, Spark Foundry, Zenith);

ТОВ "Віза Україна" (представництво платіжної системи Visa);

ТОВ "Агрі Чейн" (IT-компанія, заснована агрохолдингом "Астарта-Київ");

ТОВ "Корт" (виробник БПЛА, засобів РЕБ, антидрон-систем тощо).

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон", – написав Федієнко.

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Справжність документа згодом підтвердив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Я спеціально перевірив з декількох джерел чи не є фейком той документ від Мінекономіки про бронювання деяких підприємства….зокрема грального бізнесу який гуляє інтернетом сьогодні. Але, на жаль, це правда", – написав він у Telegram.

Він зауважив, що "одне підприємство в цьому списку з гральної сфери за статистикою є одним з найгірших за податковим навантаженням".