Скеровано до суду справу нардепа Лабазюка, який намагався підкупити Кубракова та Найєма, - САП

21 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного нардепа Сергія Лабазюка (група "За майбутнє") та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди віцепрем’єр-міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Що встановило слідство?

Як зазначається, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

У подальшому особи надали частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 150 тис доларів США.

Також читайте: ВАКС арештував народного депутата Лабазюка з можливістю застави у 40 мільйонів

Що загрожує нардепу та його спільнику?

За даними слідства, дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

САП також наголошує, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України ( тоді цю посаду обіймав Олександр Кубраков . - Ред.) та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм співпрацювали з НАБУ та САП і сприяли розслідуванню протиправних дій.

Прізвища нардепа САП не називає, втім з опису суті справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка від депутатської групи "За майбутнє".

Справа Лабазюка

Як повідомлялося, 21 листопада народному депутату Сергію Лабазюку повідомили про підозру. Його викрили на наданні хабаря міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Зазначається, що він у змові з директором акціонерного товариства запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Пропонована сума мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому підозрювані надали чиновникам частину цієї неправомірної вигоди у розмірі $150 тис.

Також читайте: Повідомлено про підозру нардепу Лабазюку, який намагався дати хабаря Кубракову та Найєму, - САП. ФОТОрепортаж (виправлено)

Вищий антикорупційний суд 28 листопада заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн.

29 листопада 2023 року стало відомо, що нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу у 40 мільйонів.