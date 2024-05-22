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Направлено в суд дело нардепа Лабазюка, пытавшегося подкупить Кубракова и Найема, - САП

лабазюк

21 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении действующего нардепа Сергея Лабазюка (группа "За майбутнє") и его сообщника, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Что установило следствие?

Как отмечается, в рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

В дальнейшем лица предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.

Также читайте: ВАКС арестовал народного депутата Лабазюка с возможностью залога в 40 миллионов

Что грозит нардепу и его сообщнику?

По данным следствия, действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

САП также отмечает, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (тогда эту должность занимал Александр Кубраков. - Ред.) и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Фамилии нардепа САП не называет, впрочем, из описания сути дела понятно, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке от депутатской группы "За майбутнє".

Дело Лабазюка

Как сообщалось, 21 ноября народному депутату Сергею Лабазюку сообщили о подозрении. Его уличили в даче взятки министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Отмечается, что он, в сговоре с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам взятку за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.

Предлагаемая сумма должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. В дальнейшем подозреваемые предоставили чиновникам часть этой неправомерной выгоды в размере $150 тыс.

Также читайте: Сообщено о подозрении нардепу Лабазюку, который пытался дать взятку Кубракову и Найему, - САП. ФОТОрепортаж (исправлено)

Высший антикоррупционный суд 28 ноября арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.

29 ноября 2023 года стало известно, что нардеп Лабазюк вышел из СИЗО под залог в 40 миллионов.

Автор: 

взятка (6154) САП (2062) Лабазюк Сергей (10)


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Червінський вже другий рік сидить, а по корупціонерам ще ЖОДНОГО не посадили.

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22.05.2024 11:29 Ответить
Стопудово відкупиться чмирятіна, подивіться на його ******, при радянській владі, як би ми її не крили, цьому чмошнику максимум ПТУ світило, а тепер - хааазяін жізні... *** його мать та весь його ********* виводок🤔🧐😁 До речі це чмо купило всю Хмельницьку обласну раду, а з якої б то причини його благовірну головою обл.ради обрали, для нього якась пара-трійка штук баксів на підкуп "народних" (тьху на цю мразоту") депутатів не питання, зате його дуня при посаді, хто бачив це чмо з наколотими губами мене зрозуміє... І знов про ту ж радянську владу, при ній цій типу головисі, хоча там та бошка по змісту ближче до сраки, максимум що світило б,- це прибиральниця вуличного туалету на залізничному вокзалі🤔🧐😁😝😝😝😜🤪 Ото навибирали собі панів-кєровніків, а тепер хавай мудрий нарід, та не забувай шмарклі рукавом вишиванки витирати,- так патріотичніше 😝😝😝😝😝😜🤪
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22.05.2024 11:39 Ответить
Брат Наєма на фронті око втратив
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22.05.2024 12:40 Ответить
 
 