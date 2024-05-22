Направлено в суд дело нардепа Лабазюка, пытавшегося подкупить Кубракова и Найема, - САП
21 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении действующего нардепа Сергея Лабазюка (группа "За майбутнє") и его сообщника, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Что установило следствие?
Как отмечается, в рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.
Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.
В дальнейшем лица предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.
Что грозит нардепу и его сообщнику?
По данным следствия, действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
САП также отмечает, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (тогда эту должность занимал Александр Кубраков. - Ред.) и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.
Фамилии нардепа САП не называет, впрочем, из описания сути дела понятно, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке от депутатской группы "За майбутнє".
Дело Лабазюка
Как сообщалось, 21 ноября народному депутату Сергею Лабазюку сообщили о подозрении. Его уличили в даче взятки министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.
Отмечается, что он, в сговоре с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам взятку за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.
Предлагаемая сумма должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. В дальнейшем подозреваемые предоставили чиновникам часть этой неправомерной выгоды в размере $150 тыс.
Высший антикоррупционный суд 28 ноября арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.
29 ноября 2023 года стало известно, что нардеп Лабазюк вышел из СИЗО под залог в 40 миллионов.
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