Направлено в суд дело нардепа Лабазюка, пытавшегося подкупить Кубракова и Найема, - САП

21 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении действующего нардепа Сергея Лабазюка (группа "За майбутнє") и его сообщника, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Что установило следствие?

Как отмечается, в рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

В дальнейшем лица предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.

Также читайте: ВАКС арестовал народного депутата Лабазюка с возможностью залога в 40 миллионов

Что грозит нардепу и его сообщнику?

По данным следствия, действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

САП также отмечает, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (тогда эту должность занимал Александр Кубраков. - Ред.) и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Фамилии нардепа САП не называет, впрочем, из описания сути дела понятно, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке от депутатской группы "За майбутнє".

Дело Лабазюка

Как сообщалось, 21 ноября народному депутату Сергею Лабазюку сообщили о подозрении. Его уличили в даче взятки министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Отмечается, что он, в сговоре с директором акционерного общества, предложил топ-чиновникам взятку за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.

Предлагаемая сумма должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. В дальнейшем подозреваемые предоставили чиновникам часть этой неправомерной выгоды в размере $150 тыс.

Также читайте: Сообщено о подозрении нардепу Лабазюку, который пытался дать взятку Кубракову и Найему, - САП. ФОТОрепортаж (исправлено)

Высший антикоррупционный суд 28 ноября арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.

29 ноября 2023 года стало известно, что нардеп Лабазюк вышел из СИЗО под залог в 40 миллионов.