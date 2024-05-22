Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ. ДОКУМЕНТ

ВАКС разрешил Специальной антикоррупционной прокуратуре провести обыски у экс-главы Броварской районной государственной администрации Георгия Биркадзе из-за его причастности к делу о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В распоряжении Цензор.НЕТ есть постановление Высшего антикоррупционного суда относительно ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ростислава Батога о проведении обысков квартиры, помещения и автомобиля украинского общественного и политического деятеля грузинского происхождения Георгия Биркадзе.

В документе отмечается, что детективы НАБУ в ходе досудебного расследования в другом уголовном производстве обыскали автомобиль и нашли там мобильные телефоны с информацией о том, что с 14 октября 2021 года по 21 января 2023 года некоторые служащие НАБУ обсуждали запланированные следственные действия и их результаты. Это касалось различных уголовных дел, которые расследовали сотрудники НАБУ, включая расследование возможных незаконных действий Биркадзе. Анализ этих разговоров показал, что в них мог участвовать детектив НАБУ.

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Суд считает, что описанные в ходатайстве обстоятельства совершения уголовных преступлений вместе с предоставленными прокурорами объяснениями и материалами уголовного производства доказывают наличие очевидных признаков противоправного деяния.

Учитывая это, ВАКС принял ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Батога на проведение обыска

квартиры N°288, расположенной по адресу: г. Киев, переулок Лабораторный, 7, по месту жительства Биркадзе;

автомобиля Land Rover Range Rover Sport, государственный номерной знак КА 1984 КК, которым пользуется Биркадзе и который на праве собственности принадлежит его жене;

помещения, расположенного по адресу: г. Киев, переулок Лабораторный, дом 7, которым пользуется Биркадзе и которое на праве собственности зарегистрировано за ООО "БРК Холдинг Групп".

Обыски САП у сотрудника НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

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