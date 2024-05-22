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Новости Борьба с коррупцией
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В САП прокомментировали обыск у сотрудника НАБУ с привлечением Нацполиции

сап

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины относительно возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками Бюро. Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя - сотрудника НАБУ", - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Привлечение к обыску Национальной полиции в САП объясняют недостаточностью ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. "Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", - подчеркнули в Антикоррупционной прокуратуре.

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Напоминаем, ранее главный режактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что прокуроры САП и сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который ведет работу под прикрытием.

САП про обшуки в детектива НАБУ

Автор: 

НАБУ (4219) обыск (1896) САП (2062)


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Топ комментарии
+1
Добре, що Західні Партнери, знають про це набагато більше… ніж телемарафон намилить!!!
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22.05.2024 19:18
+1
алаверди буде?
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22.05.2024 19:24
+1
Так виглядають таргани, коли вмикають світло.
Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
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22.05.2024 19:35
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Добре, що Західні Партнери, знають про це набагато більше… ніж телемарафон намилить!!!
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22.05.2024 19:18 Ответить
зкаткни там пельку ухилянте та не коментуй того чого не знаєш
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22.05.2024 19:27 Ответить
Це ви простроченому ухилянту чи єрмачелі?
Тут ви праві!
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22.05.2024 19:31 Ответить
алаверди буде?
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22.05.2024 19:24 Ответить
Так виглядають таргани, коли вмикають світло.
Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
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22.05.2024 19:35 Ответить
Не потрібно вішати локшину українцям на вуха і по всьому обличчю. Цієї локшини їм достатньо, бо її вішають вже майже 5 років на марафоні. Відповідь проста - справа НАБУ проти адвоката яника-зека смірнова і дружбана рига татарова і єлдака.
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22.05.2024 19:39 Ответить
Невідомо, хто винуватий, чи САПники наїхали, чи НАБУшник прокрався...
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22.05.2024 19:43 Ответить
НАТО введи войска
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22.05.2024 20:02 Ответить
Цей агент НАБУ - , (інший логін ) наш блогер і юзер?
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22.05.2024 20:08 Ответить
..что Вам сказать.Мокшанский агент...С подачи кого пришел работать ?
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22.05.2024 22:12 Ответить
Alex Green

@tarakan9888

Просто інфа: САП по вказівці Татарова пішла з обшуками в НАБУ. І не просто в НАБУ, а у відділ офіцерів, які працюють під прикриттям (самий закритий та таємний). Чому? ХА... НАБУ веде розслідування щодо протизаконної діяльності кого????? Правильно, ТАТАРОВА... Йо...жежтвоюмать.
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23.05.2024 09:55 Ответить
 
 