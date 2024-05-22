В САП прокомментировали обыск у сотрудника НАБУ с привлечением Нацполиции
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины относительно возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками Бюро. Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя - сотрудника НАБУ", - говорится в сообщении.
В САП отмечают, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Привлечение к обыску Национальной полиции в САП объясняют недостаточностью ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. "Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", - подчеркнули в Антикоррупционной прокуратуре.
Напоминаем, ранее главный режактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что прокуроры САП и сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который ведет работу под прикрытием.
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Тут ви праві!
Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
@tarakan9888
Просто інфа: САП по вказівці Татарова пішла з обшуками в НАБУ. І не просто в НАБУ, а у відділ офіцерів, які працюють під прикриттям (самий закритий та таємний). Чому? ХА... НАБУ веде розслідування щодо протизаконної діяльності кого????? Правильно, ТАТАРОВА... Йо...жежтвоюмать.