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Новини Боротьба з корупцією
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У САП прокоментували обшук в співробітника НАБУ із залученням Нацполіції

сап

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро. Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ", - ідеться у повідомленні.

В САП наголошують, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Залучення до обшуку Національну поліцію у САП пояснюють недостатністю ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", - підкреслили в Антикорупційній прокуратурі.

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Нагадуємо, раніше головний режактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям.

САП про обшуки в детектива НАБУ

Автор: 

НАБУ (5063) обшук (1971) САП (2212)


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Топ коментарі
+1
Добре, що Західні Партнери, знають про це набагато більше… ніж телемарафон намилить!!!
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22.05.2024 19:18
+1
алаверди буде?
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22.05.2024 19:24
+1
Так виглядають таргани, коли вмикають світло.
Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
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22.05.2024 19:35
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Добре, що Західні Партнери, знають про це набагато більше… ніж телемарафон намилить!!!
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22.05.2024 19:18 Відповісти
зкаткни там пельку ухилянте та не коментуй того чого не знаєш
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22.05.2024 19:27 Відповісти
Це ви простроченому ухилянту чи єрмачелі?
Тут ви праві!
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22.05.2024 19:31 Відповісти
алаверди буде?
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22.05.2024 19:24 Відповісти
Так виглядають таргани, коли вмикають світло.
Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
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22.05.2024 19:35 Відповісти
Не потрібно вішати локшину українцям на вуха і по всьому обличчю. Цієї локшини їм достатньо, бо її вішають вже майже 5 років на марафоні. Відповідь проста - справа НАБУ проти адвоката яника-зека смірнова і дружбана рига татарова і єлдака.
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22.05.2024 19:39 Відповісти
Невідомо, хто винуватий, чи САПники наїхали, чи НАБУшник прокрався...
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22.05.2024 19:43 Відповісти
НАТО введи войска
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22.05.2024 20:02 Відповісти
Цей агент НАБУ - , (інший логін ) наш блогер і юзер?
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22.05.2024 20:08 Відповісти
..что Вам сказать.Мокшанский агент...С подачи кого пришел работать ?
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22.05.2024 22:12 Відповісти
Alex Green

@tarakan9888

Просто інфа: САП по вказівці Татарова пішла з обшуками в НАБУ. І не просто в НАБУ, а у відділ офіцерів, які працюють під прикриттям (самий закритий та таємний). Чому? ХА... НАБУ веде розслідування щодо протизаконної діяльності кого????? Правильно, ТАТАРОВА... Йо...жежтвоюмать.
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23.05.2024 09:55 Відповісти
 
 