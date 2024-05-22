У САП прокоментували обшук в співробітника НАБУ із залученням Нацполіції

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро. Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ", - ідеться у повідомленні.

В САП наголошують, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Залучення до обшуку Національну поліцію у САП пояснюють недостатністю ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", - підкреслили в Антикорупційній прокуратурі.

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Нагадуємо, раніше головний режактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям.