У САП прокоментували обшук в співробітника НАБУ із залученням Нацполіції
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро. Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ", - ідеться у повідомленні.
В САП наголошують, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Залучення до обшуку Національну поліцію у САП пояснюють недостатністю ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", - підкреслили в Антикорупційній прокуратурі.
Нагадуємо, раніше головний режактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям.
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Спочатку завмирають, а потім починають метушню.
Наші "правопохоронці" від тарганів відрізняються тим, що уміють говорити.
І від страху в них починається словесний понос.
@tarakan9888
Просто інфа: САП по вказівці Татарова пішла з обшуками в НАБУ. І не просто в НАБУ, а у відділ офіцерів, які працюють під прикриттям (самий закритий та таємний). Чому? ХА... НАБУ веде розслідування щодо протизаконної діяльності кого????? Правильно, ТАТАРОВА... Йо...жежтвоюмать.