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Новини
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НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику Єрмака

смирнов

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ексзаступнику голови Офісу президента (у 2019-2024 роках) у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У пресслужбі НАБУ не називають прізвища посадовця, проте обставини справи вказують на Андрія Смирнова, якого Володимир Зеленський звільнив 29 березня.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про:

  • 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen);
  • 2 мотоцикли (Honda, BMW);
  • три паркомісця в Києві;
  • квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

"Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе", – зазначається у повідомленні.

Викриття злочину відбулось після публікації розслідування у ЗМІ, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції, додали у НАБУ.

Сам Смирнов у коментарі УП підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.

"Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає", – сказав колишній посадовець.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. За офіційними документами, майно було придбане зі знижкою в декілька разів, а гроші на його придбання, за словами брата, він позичив.

Автор: 

НАБУ (1529) незаконне збагачення (41) Офіс Президента (181) Смирнов Андрій (7)


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І коли вже суспільство України отримає радісну новину про затримання дермака? Який вже з 21 травня керує у якості кукловода вже не легитивного презика.
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22.05.2024 16:42 Відповісти
Не колишній, а завчасно звільнений від поганої карми очільників.
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22.05.2024 20:11 Відповісти

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