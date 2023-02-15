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Брат заступника голови ОП Смирнова купив торік землю, нерухомість та кілька авто - все зі знижкою та за позику, - журналіст Ткач. ВIДЕО

Брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику", - пише Ткач.

Він зауважує, що чиновники часто записують майно на родичів, щоб не звітувати про неї в електронних деклараціях. А елітну нерухомість можуть використовувати в якості хабаря посадовцям.

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На думку Ткача, історія братів Смирнових нагадує історію іншого заступника голови ОП Олега Татарова, який, за даними слідчих, ще до призначення на цю посаду отримав хабар у вигляді знижки на паркомісце.

"Незважаючи на обурення та вимоги суспільства звільнити Татарова з посади, він залишається працювати заступником Єрмака та має великий вплив на правоохоронну систему.

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А Смирнов своєю чергою в офісі президента курирує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформи", - пише Ткач.

Автор: 

Ткач Михайло (136) Смирнов Андрій (62)


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Топ коментарі
+37
Оточення зе в усій красі. Паскуди! Це їх основна мета - прибарахлитися (і по хер, що війна)
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15.02.2023 09:00
+33
ні !!! його "брат" пагіб в "гражданской вайне на дамбасе"

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15.02.2023 09:02
+32
Брат Смирнова, брат Ермака ... Каков поп

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15.02.2023 09:18
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Как там у классика: "... Так это был твой брат"... "Tak это кум иль сват И, словом, кто-нибудь из вашего же роду..."
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15.02.2023 09:00 Відповісти
Брат Смирнова, брат Ермака ... Каков поп

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15.02.2023 09:18 Відповісти
Оточення зе в усій красі. Паскуди! Це їх основна мета - прибарахлитися (і по хер, що війна)
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15.02.2023 09:00 Відповісти
Війна для них це безкарне щастя на крові наших героїв і мирного населення.
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15.02.2023 09:32 Відповісти
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15.02.2023 09:33 Відповісти

ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus. ВIДЕО
Джерело:

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15.02.2023 10:11 Відповісти
ТАК НА СТАДІОНІ У 2019 БУЛИ НЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ ДО ПОРОХА!!!!
То була програмна промова ЛОХотрощі Галабароцька (в молодості Зеленскаго), якось так хлопчики та дівчатка.
То вони нас і досі ДЄЛАЮТ?
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15.02.2023 12:52 Відповісти
одно слово--ТВАРИ !!!!!!!!!
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15.02.2023 13:19 Відповісти
кому війна, а кому мать родна ...
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15.02.2023 09:00 Відповісти
А ще э брат Єрмака, який посади продавав...
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15.02.2023 09:00 Відповісти
ні !!! його "брат" пагіб в "гражданской вайне на дамбасе"

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15.02.2023 09:02 Відповісти
Та розбризкайте вже цей Smirnoff по асфальту...
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15.02.2023 09:04 Відповісти
" все нажито непосильною працею"...коли вже тих крадіїїв почнуть карати, чи ворон ворону...
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15.02.2023 09:06 Відповісти
коли поженемо від влади зелену криворагульну банду запроданців і наркоманів !!!





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15.02.2023 09:11 Відповісти
Авжеж, дотримується ''оманських договорняків"!
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15.02.2023 09:29 Відповісти
Прибарахлился?....
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15.02.2023 09:06 Відповісти
100%
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15.02.2023 09:22 Відповісти
Да всім пофіг...
Гуманітарку розікрали, в якихось фантастичних кількостях - всім пофіг, винуватець на підвищення пішов.
У армії, під час війни, їжу ворують - всім пофіг, за особистим бажанням звілнилися кілька замів.
Всім на все ПОФІГ!

Главноє что журналістку обнял, і все плакалі..
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15.02.2023 09:07 Відповісти
Країна владних пофігістів!
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15.02.2023 09:09 Відповісти
саме такі пофігісти в 2019, під гаслами "какая разніца", "хуже не будет" привели до влади це зелене прокацапське, малороське лайно !!!

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15.02.2023 09:13 Відповісти
А мені одна розумна людина сказала, що людям просто остогид президент-лицемір, який на людях кричав: "армія, мова, віра", а сам продовжував заробляти гроші на крові, покривати корупціонерів, назначив Медведчука переговорником, не роскрито жодного злочину проти Небесної сотні, переслідував опозиціонерів та інше
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15.02.2023 11:39 Відповісти
Новенький, ти статтю хоч читав? Чи тобі за те не платят?
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15.02.2023 17:22 Відповісти
...фсє...
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15.02.2023 09:11 Відповісти
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15.02.2023 09:23 Відповісти
Все для фронту, все для перемоги. А ето другоє
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15.02.2023 09:10 Відповісти
Піднявся непогано - може він сильнии комерс .
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15.02.2023 09:11 Відповісти
Зелений крадун з Вавиної ОПи.
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15.02.2023 09:11 Відповісти
тсцарь дєрьмак: "воруют все!!" (С)
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15.02.2023 09:12 Відповісти
Брат3. Тут такой сюжет пропадает, но бодров сдох...
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15.02.2023 09:13 Відповісти
''Зелений'', забирай свою зграю зеленої саранчи і йди *** (туда)!!!
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15.02.2023 09:13 Відповісти
"Красіво жить нє запрєтіш"©, особливо за рахунок власного народу.
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15.02.2023 09:14 Відповісти
Гніда і це зрозуміло, навіть з його фізіі. Це бакланов #2
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15.02.2023 09:21 Відповісти
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15.02.2023 09:21 Відповісти
До речі , були фото з обшуків чергового зеленого дивану, там знайшли пак грошей підписаний для А. Смирнов. Напевно там фігурували і інші прізвища. Не можу зрозуміти, кого мені нагадує
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15.02.2023 09:24 Відповісти
У Павелко знайшли...
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15.02.2023 09:25 Відповісти
він надав пояснення що то за прізвища ?
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15.02.2023 09:28 Відповісти
Про це нам не скажуть..
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15.02.2023 09:31 Відповісти
Бо немає вільної преси в країні ?
Тому боротьба з корупцією стала схожа на рибний спорт - вловив, сфоткався і відпустив ?
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15.02.2023 09:32 Відповісти
Там на нем столько, что хватит на не одно пожизненное. Он должен не в кресле в ОПе, а в СИЗО сидеть.
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15.02.2023 09:30 Відповісти
Поки в зебіла захмарний рейтинг, ніхто з них не сяде. Народ всьо царю прастіт, навіть плохіх бояр.
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15.02.2023 09:34 Відповісти
І що тут такого ?
Хіба ніхто не здогадувався про величезні дискаунти для членців ОПе ?
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15.02.2023 09:21 Відповісти
Здається піонери таки збудували для себе мріяний ними комунізм.
Це ж братія октябрят і комсомольців.
Народ працює, а вони все задарма беруть.
ЯК там- від кожного по здібностях, кожному по потребах. А потреби і апетити вони великі мають.
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15.02.2023 09:31 Відповісти
Блазень вже забув про свої обіцянки.
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15.02.2023 09:22 Відповісти
він і не збирався їх виконувати !!! вони 2ю5 роки діяли за принципом - своїм все, іншим зе-закон !!!



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15.02.2023 09:39 Відповісти
хто ж його повадить? воно тільки висіти може.
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15.02.2023 12:55 Відповісти
Эта музыка будет вечно...
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15.02.2023 09:22 Відповісти
Це відбувається останні 20років,чиновники та їх родичі стають міліонерами дуже швидко.
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15.02.2023 09:23 Відповісти
Та хіба дебілам це цікаво? Їм аби виправдати власний дебілізм зараз приходиться згадувати "цинічних бандер"....
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15.02.2023 09:23 Відповісти
когда это #лядство закончится...
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15.02.2023 09:23 Відповісти
люди голосують за брехунів на посаду президента і за 30 років жоден з президентів не захотів вирішити питання корупції.

чому. та тому що корупція у них в крови бо вони не від народа а від олігархів.

тож, коли ми голосуємо за кандидата у владу З ТЕЛЕВІЗОРА то до гадалки не ходи - то кандидат від олігархів, від народа ще не було жодного.
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15.02.2023 09:26 Відповісти
Красиво жить не запретишь.
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15.02.2023 09:27 Відповісти
Скільки у їх там ще радників/замів/братів...... ???!!!
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15.02.2023 09:27 Відповісти
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15.02.2023 09:28 Відповісти
А чого цей братьєльнік не в окопі? Чи пальці на руках длиніші за пальці на ногах тому в армію не беруть?
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15.02.2023 09:30 Відповісти
Результат великого крадівництва.До влади дорвались ті,хто не встиг на кучмівсько-янучарівський дерибан 90-х-2000-х.Надолужують.
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15.02.2023 09:32 Відповісти
ПИ@ят и пи@Ят....ударения разные,а суть одна и та же (голобородько)
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15.02.2023 09:36 Відповісти
Гадюшник зрадників.

@YURDOS555

Це Андрій Смірнов, заступник єрмака.
П'ять років тому виступав на каналі шарія, часто літав до москви, розповідав про дедів, »майданутих», бомбілі домбас, »антиконституційний переворот».
А потім всі чомусь дивуються, хто зливає інформацію ФСБ.
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15.02.2023 09:39 Відповісти
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15.02.2023 09:45 Відповісти
кацаби перевершили гітлера в zорстокості вбивстваx бреxні і не тобі писати як нам на3ивати украінські вулиці
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15.02.2023 11:16 Відповісти
Це ви до заступника Єрмака Смирнова звертаєтесь?
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15.02.2023 11:36 Відповісти
Український народ воює за збереження України, а антимайданівці, яким віддали ключі від України 73% хайпістів і ржачів, грабують цю бідну Україну, мародерять все, що нам дають західні партнери і за це їм нічого, від слова зовсім, правда капельку це не так, бо вони отримують нагороди і хлібні посади.
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15.02.2023 09:43 Відповісти
Зверніть свою увагу, більшість зеленого лайна при владі мають кацапські призвіща, або взагалі не мають нічого українського. Сказати Думайте, нічого не сказати, в 2019 році 73% почали поступове знищення України.
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15.02.2023 09:50 Відповісти
смірнов зрадник..
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15.02.2023 10:18 Відповісти
Черговий ЗЕ-крадій! Скільки ж ж їх там у Зеленського на Банковій? Зеленський діє по схемі Путіна з товаришами- самі крадуть і придворним дозволяють...
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15.02.2023 10:20 Відповісти
Це бенін схематоз опробован ще завзятим правдолюбом зелених Серлещенком коли він зі знижками придбав квартиру в Київі на гроші жінки. Беня з шайкою дермака-зеленьського яку він створив в 2019р працюе
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15.02.2023 12:03 Відповісти
Від цього ОПа країні жОПа!
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15.02.2023 10:40 Відповісти
все правильно, а коли ж йому купляти і прибавляти свої статки, зараз саме час це робити, поки челядь воює, чи може хтось хоче щось заперечити??.Операція йде по плану!!!!!!!!!
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15.02.2023 13:17 Відповісти
Там ще роботи в урядовому кварталі, непочатий край, з цими поворознюками-єрмаками-татаровими-сівохами-катлєтами та ще сотнями дуполизів, а у цей же час Патріоти на Фронті ЗАХИСЩАЮТЬ своїм життям Україну!!
Підтримуймо Захисників України та пильнуймо усі дії привладних бариг на крові!!
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15.02.2023 13:23 Відповісти
От скажіть чесно-хтось здивований?Ну,хіба можливо вспливе питання, а чого так мало вкрав)
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15.02.2023 15:27 Відповісти
Заботится мальчик о своём светлом будущем.Люди донатят на Армию.последнее,а эта сволочь недвижимость скупает по заниженной стоимости
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15.02.2023 15:52 Відповісти
У Дерьмачины все заместители постать ему вору ,как на подбор
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15.02.2023 15:53 Відповісти
полагаю, что 73% лохторат Зеленского именно этого и хотели, чтобы их грабили в турбо режиме шайка воров и проходимцев.
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15.02.2023 16:34 Відповісти
 
 