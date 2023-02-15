Брат заступника голови ОП Смирнова купив торік землю, нерухомість та кілька авто - все зі знижкою та за позику, - журналіст Ткач. ВIДЕО
Брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.
Про це йдеться в розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику", - пише Ткач.
Він зауважує, що чиновники часто записують майно на родичів, щоб не звітувати про неї в електронних деклараціях. А елітну нерухомість можуть використовувати в якості хабаря посадовцям.
На думку Ткача, історія братів Смирнових нагадує історію іншого заступника голови ОП Олега Татарова, який, за даними слідчих, ще до призначення на цю посаду отримав хабар у вигляді знижки на паркомісце.
"Незважаючи на обурення та вимоги суспільства звільнити Татарова з посади, він залишається працювати заступником Єрмака та має великий вплив на правоохоронну систему.
А Смирнов своєю чергою в офісі президента курирує судову гілку влади, яка вже багато років потребує реформи", - пише Ткач.
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Джерело:
То була програмна промова ЛОХотрощі Галабароцька (в молодості Зеленскаго), якось так хлопчики та дівчатка.
То вони нас і досі ДЄЛАЮТ?
Гуманітарку розікрали, в якихось фантастичних кількостях - всім пофіг, винуватець на підвищення пішов.
У армії, під час війни, їжу ворують - всім пофіг, за особистим бажанням звілнилися кілька замів.
Всім на все ПОФІГ!
Главноє что журналістку обнял, і все плакалі..
Тому боротьба з корупцією стала схожа на рибний спорт - вловив, сфоткався і відпустив ?
Хіба ніхто не здогадувався про величезні дискаунти для членців ОПе ?
Це ж братія октябрят і комсомольців.
Народ працює, а вони все задарма беруть.
ЯК там- від кожного по здібностях, кожному по потребах. А потреби і апетити вони великі мають.
чому. та тому що корупція у них в крови бо вони не від народа а від олігархів.
тож, коли ми голосуємо за кандидата у владу З ТЕЛЕВІЗОРА то до гадалки не ходи - то кандидат від олігархів, від народа ще не було жодного.
@YURDOS555
Це Андрій Смірнов, заступник єрмака.
П'ять років тому виступав на каналі шарія, часто літав до москви, розповідав про дедів, »майданутих», бомбілі домбас, »антиконституційний переворот».
А потім всі чомусь дивуються, хто зливає інформацію ФСБ.
Підтримуймо Захисників України та пильнуймо усі дії привладних бариг на крові!!