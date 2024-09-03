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Кривонос уволил первого заместителя директора НАБУ Углаву

Заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили

Директор НАБУ Семен Кривонос принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро Гизо Углаву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, чиновник уволен за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ.

"Служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ.

Согласно структуре руководства НАБУ, первым заместителем Кривоноса был Гизо Углава.

Ранее сообщалось, что Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя. Также отмечалось, что первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву отстранили от исполнения должностных обязанностей из-за дела при утечке данных из НАБУ.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.

Автор: 

НАБУ (4221) увольнение (2676) Углава Гизо (20) Кривонос Семен (32)


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Топ комментарии
+8
Тепер Углава, може чесно прийти в ТЦК, для проходження В/служби в підрозділі від Грузії!! Він такий..
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03.09.2024 12:57
+5
Тепер відповідь за Углавою
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03.09.2024 12:48
+5
Кривонос звільнив викривача корурціі?
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03.09.2024 12:49
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Правила форума Совет форумчан
СБУ то не Ваш клієнт.?
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03.09.2024 12:47 Ответить
Тепер відповідь за Углавою
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03.09.2024 12:48 Ответить
тепер відповідь тих, хто стоїть за Углавою...
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03.09.2024 14:18 Ответить
Кривонос звільнив викривача корурціі?
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03.09.2024 12:49 Ответить
Тепер Углава, може чесно прийти в ТЦК, для проходження В/служби в підрозділі від Грузії!! Він такий..
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03.09.2024 12:57 Ответить
Хто такий Кривонос - ставленик Єрмака і " К " ! Не він виграв конкурс , це всі знають , но ЗЕлені " протягли " цю особу ! Углава написав на нього заяву в , як викривач корупції , за що і поплатився ! Наразі весь народ бачить , що для цієї т.н. " влади" Закони не писані , а Конституцію України вони дано розтоптали ! Коли прийде нова влада , при умові , що народ обере достойних , буде багато роботи , особливо правоохороним органам!
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03.09.2024 13:01 Ответить
Чекайте, спочатку Углава був викритий , а вже потім він написав , але так це не працює
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03.09.2024 16:40 Ответить
Углава з почту Карлсона, як і Букрадзе. Стали біля опи дерьмака рішалами-один освоював грошенята а другий прикривав. Перший признавався, що вкрав 35 ярдів. Скоро здриснуть .
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03.09.2024 13:13 Ответить
А Максим людина 2 темпу корупціонерів, від Чернишова він смотрящий за НАБУ.
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03.09.2024 13:15 Ответить
Щирі "українці" Біркадзе та Углава - гризун покривав гризуна та чаркою чачі зливав йому секретну інфу.
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03.09.2024 13:17 Ответить
Короче чел вскрыл схему.
Креста на нём нет.
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03.09.2024 13:20 Ответить
Жабогадюкінг.
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03.09.2024 13:32 Ответить
Ну що, далі по вновь утвержденному плану? Здриснув-заочно розстріляли-ой, а хто ето зделал?
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03.09.2024 16:59 Ответить
Це НАБУ протухло, давайте наступне
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04.09.2024 08:26 Ответить
 
 