Кривонос уволил первого заместителя директора НАБУ Углаву

Директор НАБУ Семен Кривонос принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро Гизо Углаву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, чиновник уволен за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ.

"Служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ.

Согласно структуре руководства НАБУ, первым заместителем Кривоноса был Гизо Углава.

Ранее сообщалось, что Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя. Также отмечалось, что первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву отстранили от исполнения должностных обязанностей из-за дела при утечке данных из НАБУ.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.