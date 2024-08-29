Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг и контроль относительно возможного нарушения директором НАБУ антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщил заместитель директора НАБУ Гизо Углава, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Углавы, он подал в НАПК заявление на своего руководителя и получил статус обличителя.
"Заявление о наличии у директора НАБУ реального конфликта интересов в отношении меня я подавал в Дисциплинарную комиссию, УВК и на имя самого директора. Но его проигнорировали все вышеперечисленные. Тогда же аналогичное заявление было подано в профильный орган - НАПК.
На данный момент обстоятельства реального конфликта интересов у моего непосредственного руководителя - директора НАБУ - есть через:
- личное давление на меня с требованиями уволиться;
- совершения действий, которые подрывают верховенство права для достижения частного интереса;
- принятие решений не на основании закона, а на основании давления.
В связи с приведенным, согласно закону, мне присвоен статус обличителя", - написал Углава в фейсбуке.
"В связи с начатым мониторингом и наличием у меня статуса обличителя директор НАБУ не имеет законных полномочий в принятии решения о дисциплинарном взыскании в отношении меня и должен принять соответствующие меры правового характера", - отметил заместитель директора НАБУ.
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06.03.2023,
ЖАХ ЯКИЙ ЧЕСНИЙ ДРУЖБАН ЄРМАКА - тільки таким все вибачається
беріть дітей і нах звідси років на 30-40.
хай бидло натішиться
Тобто, ви нах, а вигрібати інші. А ви такі, через 30-40 років, - "ми приїхали, а чого це у вас тут не так як треба, чим ви тут займались ??"
навіть не неоліт.
приблизно середній період Подоляка
https://glavcom.ua/authors/ivan_gavrilyak.html Іван Гавриляк
9 березня, 2023, 09:55 glavcom.ua
і це все за народні гроші
Виявляється, НАБУ / НАЗК / САП / ВАКС теж не білі та пухнасті - а варто тоді було ліпити окремі від інших судово-правоохоронних органів структури ? Зайві бюджетні витрати. От що вони роблять такого, що не могло б зробити ДБР / поліція / СБУ ? Бо там "кадри не ті" ? Так поставте нормальні кадри, а не придумовуйте нові структури . . . БЕБи, СВРи і ще всяка мамина мама.
Для патрулювання і оперативної роботи по протидії загальнокримінальної злочинності, дізнанню у кримінальних проступках - поліція.
Для протидії загрозам нацбезпеці, боротьбі з тероризмом, для зовнішньої розвідки, внутрішньої контррозвідки, охорони вищих посадових осіб, криптографічному захисті інформації - СБУ
Для слідства по всіх типах злочинів - ДБР
Над ними прокуратура, яка займається виключно представництвом держави у кримінальних справах, в тому числі в суді, і не лізе в цивільні, господарські, адміністративні - прокуратура, причому не самостійна громадна організація, а скромненьке невеличке управління у складі обласних управлінь Міністерства юстиції (з районів убрати їх, судовий процес і так диджиталізується, досить їх в регіональних столицях).
І все це у прив'язці до районів нових, а не колишніх, тобто МЕНШЕ, МЕНШЕ і МЕНШЕ. Так само і суди - укрупнити до нових районів першу інстанцію (прибрати спеціалізовані господарські і адміністративні, зробити спеціалізацію суддів просто в окружних судах, а не купу окремих судів), апеляції зробити по регіонах - Західний (Львів), Східний (Харків), Північний (Київ), Південний (Одеса) і Центральний (Дніпро), а не в кожній області. А то розплодили бюрократів, а порядку немає.
ВАКС, НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, СВР, УДО, старі прокуратури, зайві судові установи - поліквідовувати.
Районні державні адміністрації, до речі, також - достатньо обласних, які будуть комунікувати з органами місцевого самоврядування (містами / селищами / селами) - на районному рівні повноважень і так майже не залишилося, то для чого вони потрібні ? З країни втекло 10 мільйонів чоловік - для кого така велика бюрократична структура потрібна ? Оптимізовують заклади освіти, бо вчитися нікому, а чому не оптимізовують бюрократів ?
Походу цей поц тупо обрав напад у якості захисту.
Беремо попкорн і дивимося хто кого з'їсть.
Ставлю на Татарова. Він чеченців різав.
Кабмін на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.
З Офісом президента ж Кривонос пов'язаний через https://lb.ua/file/person/5118_kuleba_oleksiy_volodimirovich.html Олексія Кулебу - нинішнього заступника керівника Офісу президента та двічі колишнього голову Київської обласної державної (що також стала ВЦА). Коли Кулеба виконував обов'язки у столичній адміністрації, разом з ним там працювала дружина нового голови НАБУ. Невдовзі стало відомо про те, що Кулеба та Кривонос знайомі вже більше восьми років. Кулеба, нагадаю, опинився в Офісі президента в січні 2023 року. Відразу після того, як з цієї посади був звільнений https://lb.ua/society/2023/01/24/543586_yak_ziyshla_i_zakotilasya_zirka_kirila.html Кирило Тимошенко .
Нє рубітє ви сучьйо не рубітє. На чому будете сидіти.
У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", а де тут корупційні дії,котрі він викрив ???
В УКРАЇНІ буяє. МАФІЯ