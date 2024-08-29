Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг и контроль относительно возможного нарушения директором НАБУ антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщил заместитель директора НАБУ Гизо Углава, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Углавы, он подал в НАПК заявление на своего руководителя и получил статус обличителя.

"Заявление о наличии у директора НАБУ реального конфликта интересов в отношении меня я подавал в Дисциплинарную комиссию, УВК и на имя самого директора. Но его проигнорировали все вышеперечисленные. Тогда же аналогичное заявление было подано в профильный орган - НАПК.

На данный момент обстоятельства реального конфликта интересов у моего непосредственного руководителя - директора НАБУ - есть через:

личное давление на меня с требованиями уволиться;

совершения действий, которые подрывают верховенство права для достижения частного интереса;

принятие решений не на основании закона, а на основании давления.

В связи с приведенным, согласно закону, мне присвоен статус обличителя", - написал Углава в фейсбуке.

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"В связи с начатым мониторингом и наличием у меня статуса обличителя директор НАБУ не имеет законных полномочий в принятии решения о дисциплинарном взыскании в отношении меня и должен принять соответствующие меры правового характера", - отметил заместитель директора НАБУ.

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