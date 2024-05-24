Утечка информации из НАБУ: Отстранили заместителя директора Бюро Углаву
Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву отстранили от исполнения должностных обязанностей по собственному заявлению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.
О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет о Гизо Углаве.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
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ще одні силовики корумповані владою
https://www.youtube.com/watch?v=jp08Y_SKuOc
І головне він сам відводить негатив від зебіла. Бо як сказонула одна панєнка - ну да, єрмак то таке, лайновите, але ж прєзидєнт хароший.
Зрадофілія це прекрасно, для газети, а життя це не трибуна перед Кварталом, хоч би яким той Квартал не був.
лютий 2023 р РС
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна, який обіймав 2-ге місце у рейтингу, через брак 5-річного керівного досвіду. Таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).
Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. Руслан Габрієлян - доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.
6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду - це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.
Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії поінформував, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме - «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».
Сам Габрієлян пояснив у коментарі «Схемам», чому з цим не погоджується.
«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша - це Дніпропетровська, друга - Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду» - сказав він.
Водночас, кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу. Але голова конкурсної комісії, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко заявив, що, на його думку, «у комісії наявна вся інформація».
ВОНИ БОНЕВТЕКЛИ ЩОБ РОЗМАРОДЕРИТИ ТЕ, ЩО ЗАХИСТИЛИ ГЕРОЇ БЕЗ ЇХНЬОГО БАЖАННЯ ТА ПОТУГ!!!
Це співпадіння?
Яких тільки скотиняк та НЕЗРОЗУМІЛИХ ОСІБ З ПАСПОРТАМИ УКРАЇНИ, оці, єрмак з татаровим і зеленським, не порозсаджували на посади у ЦОВВ КМУ ОДА ВРУ СУДИ СБУ НАБУ …..
Жоден з них, як і УХИЛЯЛЯНТ Зеля, так і НЕпішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
СПІВПАДІННЯ…?
Єдине що насторожує - війна продовжується, а ми самі себе дискредитуємо перед нашими партнерами, плюндруємо пам'ять загиблих цивільних і військових.
Пора, пора задуматися, - втрата державності означатиме для нас втрату життя в прямому сенсі.
Хто рекомендував, призначив? З одним прізвищем, треба писати інші. Тоді почнем трохи розумітися в глибинній Системі призначень...