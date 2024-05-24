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Утечка информации из НАБУ: Отстранили заместителя директора Бюро Углаву

Заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили

Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву отстранили от исполнения должностных обязанностей по собственному заявлению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.

О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о Гизо Углаве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю Ермака

Автор: 

НАБУ (4219) Углава Гизо (20)


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Топ комментарии
+27
існування НАБУ абсолютно втратило сенс з тими кадрами, які там працюють
ще одні силовики корумповані владою
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24.05.2024 14:45
+27
Які ж патріотичні скрєпні «українські» національні прізвища на всіх ключових посадах в Україні… як не Гогілашвілі, Єрмак, Арахамія, то якась Углава чи Біркадзе. Цих завозних мудаків точно непокоїть доля України?
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24.05.2024 15:04
+17
Якісь дивні українські призвіща на хлібних місцях
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24.05.2024 15:45
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Правила форума Совет форумчан
існування НАБУ абсолютно втратило сенс з тими кадрами, які там працюють
ще одні силовики корумповані владою
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24.05.2024 14:45 Ответить
НАїБУ
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24.05.2024 15:03 Ответить
Одна буква, здавалось, але як змінює сенс
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24.05.2024 15:38 Ответить
Кроти Єрмака в НАБУ? Хто працює проти самого антикорупційного бюро https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://www.youtube.com/watch?v=jp08Y_SKuOc

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24.05.2024 15:04 Ответить
Єрмак напхав туди своїх людей, або купив вже працюючих. З одною метою- дискредитації.
І головне він сам відводить негатив від зебіла. Бо як сказонула одна панєнка - ну да, єрмак то таке, лайновите, але ж прєзидєнт хароший.
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24.05.2024 15:40 Ответить
Навіть якщо і напхав, то що, краще взагалі ліквідувати правоохоронний орган який хоть щось робить?
Зрадофілія це прекрасно, для газети, а життя це не трибуна перед Кварталом, хоч би яким той Квартал не був.
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24.05.2024 16:05 Ответить
Та нє. Що скаже Європа на зникнення антикорупційного органу ? По головці постукає. Навіщо їм на весь світ кричати що вони відверто вставляють палки в колеса боротьбі з корупцією.
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24.05.2024 16:20 Ответить
Комісія з відбору директора НАБУ виключила 2-го у рейтингу кандидата - детектива-військового, який розслідував справу щодо Татарова
лютий 2023 р РС

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна, який обіймав 2-ге місце у рейтингу, через брак 5-річного керівного досвіду. Таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. Руслан Габрієлян - доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду - це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.

Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії поінформував, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме - «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».

Сам Габрієлян пояснив у коментарі «Схемам», чому з цим не погоджується.

«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша - це Дніпропетровська, друга - Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду» - сказав він.

Водночас, кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу. Але голова конкурсної комісії, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко заявив, що, на його думку, «у комісії наявна вся інформація».
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24.05.2024 16:21 Ответить
от коли оця Єзє-мерзота отак обирала керівника цієї структури під час війни , під час коли Подлячина диктував скільки танків повинен поставити Захід , в ту структуру, котру США вклало величезні кошти , як й у інші антикорупційні органи - ВОНИ ЩО ДУМАЛИ ВЕСТИ КРАХЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ? ХТОСЬ У ЦЕ ВІРИТЬ?

ВОНИ БОНЕВТЕКЛИ ЩОБ РОЗМАРОДЕРИТИ ТЕ, ЩО ЗАХИСТИЛИ ГЕРОЇ БЕЗ ЇХНЬОГО БАЖАННЯ ТА ПОТУГ!!!
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24.05.2024 16:31 Ответить
Татароське протеже, аваков в темі))))
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24.05.2024 14:46 Ответить
Зелебардак.
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24.05.2024 14:48 Ответить
бардак -"ета беспарядак ", Ви справді так думаєте ?
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24.05.2024 16:32 Ответить
Барда́к - невпорядкованість, рогардіяш, хаос.
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24.05.2024 16:34 Ответить
Навіщо ви задаєте мені питання, на які самі знаєте відповідь?
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24.05.2024 17:48 Ответить
Учитывая масштабы воровства все эти НАБУ выглядят как фиговый листок. Коты, которые не ловят мышей, которые бегают толпами.
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24.05.2024 14:50 Ответить
Які ж патріотичні скрєпні «українські» національні прізвища на всіх ключових посадах в Україні… як не Гогілашвілі, Єрмак, Арахамія, то якась Углава чи Біркадзе. Цих завозних мудаків точно непокоїть доля України?
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24.05.2024 15:04 Ответить
Углава, Біркадзе...
Це співпадіння?
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24.05.2024 15:05 Ответить
хачапурі
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24.05.2024 15:20 Ответить
гоглашвилли сливал???
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24.05.2024 15:25 Ответить
Якісь дивні українські призвіща на хлібних місцях
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24.05.2024 15:45 Ответить
Ну не мама та не сестра, а всього навсього 2 грузина, а Україна така ж гарна без національних фобій країна , аби лиш Єрмакомародерні служили!
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24.05.2024 16:25 Ответить
Можна, звичайно, покривлятися, але по суті зауважити немає чого ?? Ви ще згадайте нового керівника служби закупівель у МО, де міністром МО хто ? Це що , киримли на відкуп здали МО ??
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25.05.2024 13:00 Ответить
На його місці повинен бути Резо, тому не зволікайте з призначенням.
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24.05.2024 16:00 Ответить
А про что такая важная информация утекла?
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24.05.2024 16:29 Ответить
Гогішвіллі чекає на призначення…
Яких тільки скотиняк та НЕЗРОЗУМІЛИХ ОСІБ З ПАСПОРТАМИ УКРАЇНИ, оці, єрмак з татаровим і зеленським, не порозсаджували на посади у ЦОВВ КМУ ОДА ВРУ СУДИ СБУ НАБУ …..
Жоден з них, як і УХИЛЯЛЯНТ Зеля, так і НЕпішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
СПІВПАДІННЯ…?
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25.05.2024 07:59 Ответить
Складно щось коментувати, не володіючи інформацією.
Єдине що насторожує - війна продовжується, а ми самі себе дискредитуємо перед нашими партнерами, плюндруємо пам'ять загиблих цивільних і військових.
Пора, пора задуматися, - втрата державності означатиме для нас втрату життя в прямому сенсі.
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25.05.2024 08:49 Ответить
Війна для бідних.Українці ховают дітей та батьків.А хто загинув у гогішвіллі? Чому він повинен шось українцям,якщо сам зе винен тільки власним батькам? Прірва.
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25.05.2024 21:13 Ответить
Який щирий українець. І чому без вишиванки, хоча з вишиванками попадаються ще гірші мудаки...
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25.05.2024 09:13 Ответить
Біркадзе Георгій, Гізо Углава, Арахамія, Гогілашвілі... я нінащьо не натякеаю, але факти говорять саммі за себе.
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25.05.2024 10:30 Ответить
Видимо грузин инфой торговал. Конечно, Зелень всякую .издоту на посты поназначала, вот они и воруют…
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25.05.2024 11:20 Ответить
Гізо Углава - яке поширене в Україні ім'я і прізвище...

Хто рекомендував, призначив? З одним прізвищем, треба писати інші. Тоді почнем трохи розумітися в глибинній Системі призначень...
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25.05.2024 12:57 Ответить
Зеленський, мабуть і Ко.
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25.05.2024 13:02 Ответить
Ну от, ще одне дітя гір знайшло для себе прихісток в правопохоронній системі. Це вже нашадує якесь різноманіття етнічних ОЗУ в держ.органах
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25.05.2024 13:48 Ответить
Скажить будь ласка , а в Україні э люди які не продаються ???? Звичайно Є , але вони набагато дорожчи
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25.05.2024 14:15 Ответить
 
 