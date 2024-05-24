Утечка информации из НАБУ: Отстранили заместителя директора Бюро Углаву

Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву отстранили от исполнения должностных обязанностей по собственному заявлению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.

О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о Гизо Углаве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

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