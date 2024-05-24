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Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили від виконання посадових обов’язків за власною заявою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про Гізо Углаву.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Також читайте: НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику Єрмака

Автор: 

НАБУ (5064) Углава Гізо (20)


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Топ коментарі
+27
існування НАБУ абсолютно втратило сенс з тими кадрами, які там працюють
ще одні силовики корумповані владою
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24.05.2024 14:45
+27
Які ж патріотичні скрєпні «українські» національні прізвища на всіх ключових посадах в Україні… як не Гогілашвілі, Єрмак, Арахамія, то якась Углава чи Біркадзе. Цих завозних мудаків точно непокоїть доля України?
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24.05.2024 15:04
+17
Якісь дивні українські призвіща на хлібних місцях
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24.05.2024 15:45
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існування НАБУ абсолютно втратило сенс з тими кадрами, які там працюють
ще одні силовики корумповані владою
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24.05.2024 14:45 Відповісти
НАїБУ
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24.05.2024 15:03 Відповісти
Одна буква, здавалось, але як змінює сенс
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24.05.2024 15:38 Відповісти
Кроти Єрмака в НАБУ? Хто працює проти самого антикорупційного бюро https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики
https://www.youtube.com/watch?v=jp08Y_SKuOc

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24.05.2024 15:04 Відповісти
Єрмак напхав туди своїх людей, або купив вже працюючих. З одною метою- дискредитації.
І головне він сам відводить негатив від зебіла. Бо як сказонула одна панєнка - ну да, єрмак то таке, лайновите, але ж прєзидєнт хароший.
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24.05.2024 15:40 Відповісти
Навіть якщо і напхав, то що, краще взагалі ліквідувати правоохоронний орган який хоть щось робить?
Зрадофілія це прекрасно, для газети, а життя це не трибуна перед Кварталом, хоч би яким той Квартал не був.
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24.05.2024 16:05 Відповісти
Та нє. Що скаже Європа на зникнення антикорупційного органу ? По головці постукає. Навіщо їм на весь світ кричати що вони відверто вставляють палки в колеса боротьбі з корупцією.
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24.05.2024 16:20 Відповісти
Комісія з відбору директора НАБУ виключила 2-го у рейтингу кандидата - детектива-військового, який розслідував справу щодо Татарова
лютий 2023 р РС

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна, який обіймав 2-ге місце у рейтингу, через брак 5-річного керівного досвіду. Таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. Руслан Габрієлян - доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду - це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.

Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії поінформував, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме - «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».

Сам Габрієлян пояснив у коментарі «Схемам», чому з цим не погоджується.

«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша - це Дніпропетровська, друга - Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду» - сказав він.

Водночас, кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу. Але голова конкурсної комісії, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко заявив, що, на його думку, «у комісії наявна вся інформація».
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24.05.2024 16:21 Відповісти
от коли оця Єзє-мерзота отак обирала керівника цієї структури під час війни , під час коли Подлячина диктував скільки танків повинен поставити Захід , в ту структуру, котру США вклало величезні кошти , як й у інші антикорупційні органи - ВОНИ ЩО ДУМАЛИ ВЕСТИ КРАХЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ? ХТОСЬ У ЦЕ ВІРИТЬ?

ВОНИ БОНЕВТЕКЛИ ЩОБ РОЗМАРОДЕРИТИ ТЕ, ЩО ЗАХИСТИЛИ ГЕРОЇ БЕЗ ЇХНЬОГО БАЖАННЯ ТА ПОТУГ!!!
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24.05.2024 16:31 Відповісти
Татароське протеже, аваков в темі))))
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24.05.2024 14:46 Відповісти
Зелебардак.
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24.05.2024 14:48 Відповісти
бардак -"ета беспарядак ", Ви справді так думаєте ?
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24.05.2024 16:32 Відповісти
Барда́к - невпорядкованість, рогардіяш, хаос.
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24.05.2024 16:34 Відповісти
Навіщо ви задаєте мені питання, на які самі знаєте відповідь?
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24.05.2024 17:48 Відповісти
Учитывая масштабы воровства все эти НАБУ выглядят как фиговый листок. Коты, которые не ловят мышей, которые бегают толпами.
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24.05.2024 14:50 Відповісти
Які ж патріотичні скрєпні «українські» національні прізвища на всіх ключових посадах в Україні… як не Гогілашвілі, Єрмак, Арахамія, то якась Углава чи Біркадзе. Цих завозних мудаків точно непокоїть доля України?
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24.05.2024 15:04 Відповісти
Углава, Біркадзе...
Це співпадіння?
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24.05.2024 15:05 Відповісти
хачапурі
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24.05.2024 15:20 Відповісти
гоглашвилли сливал???
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24.05.2024 15:25 Відповісти
Якісь дивні українські призвіща на хлібних місцях
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24.05.2024 15:45 Відповісти
Ну не мама та не сестра, а всього навсього 2 грузина, а Україна така ж гарна без національних фобій країна , аби лиш Єрмакомародерні служили!
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24.05.2024 16:25 Відповісти
Можна, звичайно, покривлятися, але по суті зауважити немає чого ?? Ви ще згадайте нового керівника служби закупівель у МО, де міністром МО хто ? Це що , киримли на відкуп здали МО ??
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25.05.2024 13:00 Відповісти
На його місці повинен бути Резо, тому не зволікайте з призначенням.
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24.05.2024 16:00 Відповісти
А про что такая важная информация утекла?
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24.05.2024 16:29 Відповісти
Гогішвіллі чекає на призначення…
Яких тільки скотиняк та НЕЗРОЗУМІЛИХ ОСІБ З ПАСПОРТАМИ УКРАЇНИ, оці, єрмак з татаровим і зеленським, не порозсаджували на посади у ЦОВВ КМУ ОДА ВРУ СУДИ СБУ НАБУ …..
Жоден з них, як і УХИЛЯЛЯНТ Зеля, так і НЕпішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
СПІВПАДІННЯ…?
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25.05.2024 07:59 Відповісти
Складно щось коментувати, не володіючи інформацією.
Єдине що насторожує - війна продовжується, а ми самі себе дискредитуємо перед нашими партнерами, плюндруємо пам'ять загиблих цивільних і військових.
Пора, пора задуматися, - втрата державності означатиме для нас втрату життя в прямому сенсі.
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25.05.2024 08:49 Відповісти
Війна для бідних.Українці ховают дітей та батьків.А хто загинув у гогішвіллі? Чому він повинен шось українцям,якщо сам зе винен тільки власним батькам? Прірва.
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25.05.2024 21:13 Відповісти
Який щирий українець. І чому без вишиванки, хоча з вишиванками попадаються ще гірші мудаки...
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25.05.2024 09:13 Відповісти
Біркадзе Георгій, Гізо Углава, Арахамія, Гогілашвілі... я нінащьо не натякеаю, але факти говорять саммі за себе.
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25.05.2024 10:30 Відповісти
Видимо грузин инфой торговал. Конечно, Зелень всякую .издоту на посты поназначала, вот они и воруют…
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25.05.2024 11:20 Відповісти
Гізо Углава - яке поширене в Україні ім'я і прізвище...

Хто рекомендував, призначив? З одним прізвищем, треба писати інші. Тоді почнем трохи розумітися в глибинній Системі призначень...
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25.05.2024 12:57 Відповісти
Зеленський, мабуть і Ко.
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25.05.2024 13:02 Відповісти
Ну от, ще одне дітя гір знайшло для себе прихісток в правопохоронній системі. Це вже нашадує якесь різноманіття етнічних ОЗУ в держ.органах
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25.05.2024 13:48 Відповісти
Скажить будь ласка , а в Україні э люди які не продаються ???? Звичайно Є , але вони набагато дорожчи
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25.05.2024 14:15 Відповісти
 
 