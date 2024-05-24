Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву
Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили від виконання посадових обов’язків за власною заявою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.
"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.
Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, йдеться про Гізо Углаву.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
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ще одні силовики корумповані владою
https://www.youtube.com/watch?v=jp08Y_SKuOc
І головне він сам відводить негатив від зебіла. Бо як сказонула одна панєнка - ну да, єрмак то таке, лайновите, але ж прєзидєнт хароший.
Зрадофілія це прекрасно, для газети, а життя це не трибуна перед Кварталом, хоч би яким той Квартал не був.
лютий 2023 р РС
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна, який обіймав 2-ге місце у рейтингу, через брак 5-річного керівного досвіду. Таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).
Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. Руслан Габрієлян - доброволець-військовий, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, в якій фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.
6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України «Про НАБУ» щодо його 5-річного керівного досвіду - це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів.
Офіс генерального прокурора на прохання конкурсної комісії поінформував, що не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме - «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».
Сам Габрієлян пояснив у коментарі «Схемам», чому з цим не погоджується.
«Відповідно до функціональних обов'язків прокурора відділу прокуратури Південного регіону, за мною закріплювалися дві прокуратури за напрямком моєї діяльності: перша - це Дніпропетровська, друга - Запорізька. Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж. Я дуже засмучений щодо припинення участі, але оскаржувати це рішення не буду» - сказав він.
Водночас, кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону і витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу. Але голова конкурсної комісії, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко заявив, що, на його думку, «у комісії наявна вся інформація».
ВОНИ БОНЕВТЕКЛИ ЩОБ РОЗМАРОДЕРИТИ ТЕ, ЩО ЗАХИСТИЛИ ГЕРОЇ БЕЗ ЇХНЬОГО БАЖАННЯ ТА ПОТУГ!!!
Це співпадіння?
Яких тільки скотиняк та НЕЗРОЗУМІЛИХ ОСІБ З ПАСПОРТАМИ УКРАЇНИ, оці, єрмак з татаровим і зеленським, не порозсаджували на посади у ЦОВВ КМУ ОДА ВРУ СУДИ СБУ НАБУ …..
Жоден з них, як і УХИЛЯЛЯНТ Зеля, так і НЕпішов ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
СПІВПАДІННЯ…?
Єдине що насторожує - війна продовжується, а ми самі себе дискредитуємо перед нашими партнерами, плюндруємо пам'ять загиблих цивільних і військових.
Пора, пора задуматися, - втрата державності означатиме для нас втрату життя в прямому сенсі.
Хто рекомендував, призначив? З одним прізвищем, треба писати інші. Тоді почнем трохи розумітися в глибинній Системі призначень...