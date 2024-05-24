Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили від виконання посадових обов’язків за власною заявою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про Гізо Углаву.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

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