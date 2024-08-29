Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг та контроль щодо можливого порушення директором НАБУ антикорупційного законодавства.
Про це повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Углави, він подав в НАЗК заяву на свого керівника та отримав статус викривача.
"Заяву про наявність у директора НАБУ реального конфлікту інтересів щодо мене я подавав до Дисциплінарної комісії, УВК та на імʼя самого Директора. Але її проігнорували всі вище перераховані. Тоді ж аналогічну заяву було подано до профільного органу – НАЗК.
На даний момент обставини реального конфлікту інтересів у мого безпосереднього керівника - Директора НАБУ - є через:
- особистий тиск на мене з вимогами звільнитися;
- вчинення дій, які підривають верховенство права задля досягнення приватного інтересу;
- прийняття рішень не на підставі закону, а на підставі тиску.
У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", - написав Углава у фейсбуці.
"У зв’язку з розпочатим моніторингом та наявністю у мене статусу викривача, Директор НАБУ не має законних повноважень у прийнятті рішення щодо дисциплінарного стягнення стосовно мене, і повинен вжити відповідних заходів правового характеру", - зазначив заступник директора НАБУ.
Витік даних з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
06.03.2023,
ЖАХ ЯКИЙ ЧЕСНИЙ ДРУЖБАН ЄРМАКА - тільки таким все вибачається
беріть дітей і нах звідси років на 30-40.
хай бидло натішиться
Тобто, ви нах, а вигрібати інші. А ви такі, через 30-40 років, - "ми приїхали, а чого це у вас тут не так як треба, чим ви тут займались ??"
навіть не неоліт.
приблизно середній період Подоляка
https://glavcom.ua/authors/ivan_gavrilyak.html Іван Гавриляк
9 березня, 2023, 09:55 glavcom.ua
і це все за народні гроші
Виявляється, НАБУ / НАЗК / САП / ВАКС теж не білі та пухнасті - а варто тоді було ліпити окремі від інших судово-правоохоронних органів структури ? Зайві бюджетні витрати. От що вони роблять такого, що не могло б зробити ДБР / поліція / СБУ ? Бо там "кадри не ті" ? Так поставте нормальні кадри, а не придумовуйте нові структури . . . БЕБи, СВРи і ще всяка мамина мама.
Для патрулювання і оперативної роботи по протидії загальнокримінальної злочинності, дізнанню у кримінальних проступках - поліція.
Для протидії загрозам нацбезпеці, боротьбі з тероризмом, для зовнішньої розвідки, внутрішньої контррозвідки, охорони вищих посадових осіб, криптографічному захисті інформації - СБУ
Для слідства по всіх типах злочинів - ДБР
Над ними прокуратура, яка займається виключно представництвом держави у кримінальних справах, в тому числі в суді, і не лізе в цивільні, господарські, адміністративні - прокуратура, причому не самостійна громадна організація, а скромненьке невеличке управління у складі обласних управлінь Міністерства юстиції (з районів убрати їх, судовий процес і так диджиталізується, досить їх в регіональних столицях).
І все це у прив'язці до районів нових, а не колишніх, тобто МЕНШЕ, МЕНШЕ і МЕНШЕ. Так само і суди - укрупнити до нових районів першу інстанцію (прибрати спеціалізовані господарські і адміністративні, зробити спеціалізацію суддів просто в окружних судах, а не купу окремих судів), апеляції зробити по регіонах - Західний (Львів), Східний (Харків), Північний (Київ), Південний (Одеса) і Центральний (Дніпро), а не в кожній області. А то розплодили бюрократів, а порядку немає.
ВАКС, НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, СВР, УДО, старі прокуратури, зайві судові установи - поліквідовувати.
Районні державні адміністрації, до речі, також - достатньо обласних, які будуть комунікувати з органами місцевого самоврядування (містами / селищами / селами) - на районному рівні повноважень і так майже не залишилося, то для чого вони потрібні ? З країни втекло 10 мільйонів чоловік - для кого така велика бюрократична структура потрібна ? Оптимізовують заклади освіти, бо вчитися нікому, а чому не оптимізовують бюрократів ?
Походу цей поц тупо обрав напад у якості захисту.
Беремо попкорн і дивимося хто кого з'їсть.
Ставлю на Татарова. Він чеченців різав.
Кабмін на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.
З Офісом президента ж Кривонос пов'язаний через https://lb.ua/file/person/5118_kuleba_oleksiy_volodimirovich.html Олексія Кулебу - нинішнього заступника керівника Офісу президента та двічі колишнього голову Київської обласної державної (що також стала ВЦА). Коли Кулеба виконував обов'язки у столичній адміністрації, разом з ним там працювала дружина нового голови НАБУ. Невдовзі стало відомо про те, що Кулеба та Кривонос знайомі вже більше восьми років. Кулеба, нагадаю, опинився в Офісі президента в січні 2023 року. Відразу після того, як з цієї посади був звільнений https://lb.ua/society/2023/01/24/543586_yak_ziyshla_i_zakotilasya_zirka_kirila.html Кирило Тимошенко .
Нє рубітє ви сучьйо не рубітє. На чому будете сидіти.
У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", а де тут корупційні дії,котрі він викрив ???
В УКРАЇНІ буяє. МАФІЯ