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Новини Боротьба з корупцією
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Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача

углава,кривонос

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг та контроль щодо можливого порушення директором НАБУ антикорупційного законодавства.

Про це повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Углави, він подав в НАЗК заяву на свого керівника та отримав статус викривача.

"Заяву про наявність у директора НАБУ реального конфлікту інтересів щодо мене я подавав до Дисциплінарної комісії, УВК та на імʼя самого Директора. Але її проігнорували всі вище перераховані. Тоді ж аналогічну заяву було подано до профільного органу – НАЗК.

На даний момент обставини реального конфлікту інтересів у мого безпосереднього керівника - Директора НАБУ - є через:

  • особистий тиск на мене з вимогами звільнитися;
  • вчинення дій, які підривають верховенство права задля досягнення приватного інтересу;
  • прийняття рішень не на підставі закону, а на підставі тиску.

У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", - написав Углава у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Углава НАЗК
Углава НАЗК

"У зв’язку з розпочатим моніторингом та наявністю у мене статусу викривача, Директор НАБУ не має законних повноважень у прийнятті рішення щодо дисциплінарного стягнення стосовно мене, і повинен вжити відповідних заходів правового характеру", - зазначив заступник директора НАБУ.

Також читайте: Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.

Автор: 

НАБУ (5063) НАЗК (1684) Углава Гізо (20) Кривонос Семен (43)


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Топ коментарі
+29
Всі антикорупційні органи покрились зеленим татародєрьмом
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29.08.2024 20:16
+19
Наскільки я пам'ятаю, інфу про справи НАБУ зливав корупціонерам саме Углава.

Походу цей поц тупо обрав напад у якості захисту.

Беремо попкорн і дивимося хто кого з'їсть.
Ставлю на Татарова. Він чеченців різав.
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29.08.2024 21:02
+16
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29.08.2024 21:24
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Правила форума Рада форумчан
Який начальник, такі ж його підлеглі!
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29.08.2024 20:10 Відповісти
Конкурс для наївних ідіотів від НАБУ. Уряд призначив директора НАБУ сайт Отсанній Бастіон

06.03.2023,

ЖАХ ЯКИЙ ЧЕСНИЙ ДРУЖБАН ЄРМАКА - тільки таким все вибачається
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29.08.2024 21:00 Відповісти
Вор на воре и вором...
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29.08.2024 20:11 Відповісти
Всі антикорупційні органи покрились зеленим татародєрьмом
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29.08.2024 20:16 Відповісти
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29.08.2024 21:17 Відповісти
Зелений фарс триває...лише одне питання- вони доб'ють цю країну чи ми судом виживемо
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29.08.2024 20:17 Відповісти
доб'ють безсумнівно.

беріть дітей і нах звідси років на 30-40.

хай бидло натішиться
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29.08.2024 21:21 Відповісти
Це ти про себе, бидло?
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29.08.2024 22:13 Відповісти
вас подоляк взагалі без перевірки на бодай найменший IQ набирає пачками ? )))
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29.08.2024 23:22 Відповісти
... нах звідси років на 30-40 - то це вже з кінцями

Тобто, ви нах, а вигрібати інші. А ви такі, через 30-40 років, - "ми приїхали, а чого це у вас тут не так як треба, чим ви тут займались ??"
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30.08.2024 03:52 Відповісти
Не доб"ють. Бо крепко переживають за пердаки власні.
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30.08.2024 00:56 Відповісти
мабуть, Ви хотіли написати: "ми чудом виживемо?" із такими вкраїнчиками як перший заступник директора НАБУ Гізо Углава чи ексголова Броварської РДА Біркадзе...
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30.08.2024 11:20 Відповісти
Жабогадюкінг в НАБУ...
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29.08.2024 20:18 Відповісти
Тарасику, ти щойно з яйця вилупилось, а вже накинулось на все НАБУ
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29.08.2024 20:35 Відповісти
та ти також не мастодонт )))

навіть не неоліт.

приблизно середній період Подоляка
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29.08.2024 21:22 Відповісти
Високіє отношенія...
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29.08.2024 20:22 Відповісти
Це навить не жабагадюкинг, це гадвжабужабавгадавдюкинг.
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29.08.2024 20:46 Відповісти
Європейська Солідарність» вимагає провести новий конкурс на посаду директора НАБУ

https://glavcom.ua/authors/ivan_gavrilyak.html Іван Гавриляк

9 березня, 2023, 09:55 glavcom.ua
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29.08.2024 21:02 Відповісти
Понавибирали, д.б. Єслі что, ми єго смєтьом!
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29.08.2024 20:51 Відповісти
покидькі
і це все за народні гроші
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29.08.2024 20:52 Відповісти
Прочитав - Углава отримав статус викрадача - може и не помилився
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29.08.2024 20:52 Відповісти
Згідно законодавства, викрадач, який перший подав заяву, перетворюється на викривача.
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29.08.2024 20:55 Відповісти
"Скандал в благородном семействе . . ."
Виявляється, НАБУ / НАЗК / САП / ВАКС теж не білі та пухнасті - а варто тоді було ліпити окремі від інших судово-правоохоронних органів структури ? Зайві бюджетні витрати. От що вони роблять такого, що не могло б зробити ДБР / поліція / СБУ ? Бо там "кадри не ті" ? Так поставте нормальні кадри, а не придумовуйте нові структури . . . БЕБи, СВРи і ще всяка мамина мама.

Для патрулювання і оперативної роботи по протидії загальнокримінальної злочинності, дізнанню у кримінальних проступках - поліція.

Для протидії загрозам нацбезпеці, боротьбі з тероризмом, для зовнішньої розвідки, внутрішньої контррозвідки, охорони вищих посадових осіб, криптографічному захисті інформації - СБУ

Для слідства по всіх типах злочинів - ДБР

Над ними прокуратура, яка займається виключно представництвом держави у кримінальних справах, в тому числі в суді, і не лізе в цивільні, господарські, адміністративні - прокуратура, причому не самостійна громадна організація, а скромненьке невеличке управління у складі обласних управлінь Міністерства юстиції (з районів убрати їх, судовий процес і так диджиталізується, досить їх в регіональних столицях).

І все це у прив'язці до районів нових, а не колишніх, тобто МЕНШЕ, МЕНШЕ і МЕНШЕ. Так само і суди - укрупнити до нових районів першу інстанцію (прибрати спеціалізовані господарські і адміністративні, зробити спеціалізацію суддів просто в окружних судах, а не купу окремих судів), апеляції зробити по регіонах - Західний (Львів), Східний (Харків), Північний (Київ), Південний (Одеса) і Центральний (Дніпро), а не в кожній області. А то розплодили бюрократів, а порядку немає.

ВАКС, НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, СВР, УДО, старі прокуратури, зайві судові установи - поліквідовувати.
Районні державні адміністрації, до речі, також - достатньо обласних, які будуть комунікувати з органами місцевого самоврядування (містами / селищами / селами) - на районному рівні повноважень і так майже не залишилося, то для чого вони потрібні ? З країни втекло 10 мільйонів чоловік - для кого така велика бюрократична структура потрібна ? Оптимізовують заклади освіти, бо вчитися нікому, а чому не оптимізовують бюрократів ?
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29.08.2024 21:00 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, інфу про справи НАБУ зливав корупціонерам саме Углава.

Походу цей поц тупо обрав напад у якості захисту.

Беремо попкорн і дивимося хто кого з'їсть.
Ставлю на Татарова. Він чеченців різав.
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29.08.2024 21:02 Відповісти
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29.08.2024 21:24 Відповісти
Це його пращури, татарови-монголи на Київ йшли, цим забезпечили недоторканість пращурів на найблищі 1000 років.
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29.08.2024 21:32 Відповісти
Нащадків )
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29.08.2024 21:34 Відповісти
У директора НАБУ є зв'язки з Офісом президента

Кабмін на засіданні 19 травня призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.

З Офісом президента ж Кривонос пов'язаний через https://lb.ua/file/person/5118_kuleba_oleksiy_volodimirovich.html Олексія Кулебу - нинішнього заступника керівника Офісу президента та двічі колишнього голову Київської обласної державної (що також стала ВЦА). Коли Кулеба виконував обов'язки у столичній адміністрації, разом з ним там працювала дружина нового голови НАБУ. Невдовзі стало відомо про те, що Кулеба та Кривонос знайомі вже більше восьми років. Кулеба, нагадаю, опинився в Офісі президента в січні 2023 року. Відразу після того, як з цієї посади був звільнений https://lb.ua/society/2023/01/24/543586_yak_ziyshla_i_zakotilasya_zirka_kirila.html Кирило Тимошенко .
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29.08.2024 21:10 Відповісти
Ух ти. ми вишлі із бухти....Дружба з Банковой довела їх обох до цугундера.
Нє рубітє ви сучьйо не рубітє. На чому будете сидіти.
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29.08.2024 21:13 Відповісти
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29.08.2024 21:32 Відповісти
А чого це п. Валерій наїзджає ? Єрмак стояв поряд з президентами і прем"єрами. Ось !
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30.08.2024 03:56 Відповісти
Це той, що зливав справи?
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29.08.2024 21:47 Відповісти
В зеленій шоблі саме цікаво процесс самознищення,головне щоб люди не пострадали
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29.08.2024 21:59 Відповісти
особистий тиск на мене з вимогами звільнитися;вчинення дій, які підривають верховенство права задля досягнення приватного інтересу;прийняття рішень не на підставі закону, а на підставі тиску.

У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", а де тут корупційні дії,котрі він викрив ???
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29.08.2024 22:18 Відповісти
... дуже патужний рішала, викривач, продавець щастя, аферист....
В УКРАЇНІ буяє. МАФІЯ
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29.08.2024 22:38 Відповісти
Акція: здай босса - отримай бонус!
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30.08.2024 00:51 Відповісти
Наступний такий «викривач», надо полагать, будет галущенко!?((((
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30.08.2024 00:54 Відповісти
Це схоже історію відносин між Тараном та головним воєнним Хомчаком (кумом Просирського).
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30.08.2024 01:02 Відповісти
"Й...бала жаба гадюку!"(с)
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30.08.2024 08:07 Відповісти
Идет война. Стоит вопрос о существовании государства.Настоящие патриоты погибают на поле войны. А продажные чиновники занимаются своими разборками. Получается страна поделена на две части. Это катастрофа. Это есть и конец.
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30.08.2024 08:12 Відповісти
І почалася мишина «НЕЗЛАМНА» возня, отих з ОПУ, з якимось УГЛАВОЮ…. Крадуть, брешуть, затягують час, знаючи, що творять беззаконня, відмазуючи таких углав!
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30.08.2024 10:50 Відповісти
 
 