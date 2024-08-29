Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг та контроль щодо можливого порушення директором НАБУ антикорупційного законодавства.

Про це повідомив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Углави, він подав в НАЗК заяву на свого керівника та отримав статус викривача.

"Заяву про наявність у директора НАБУ реального конфлікту інтересів щодо мене я подавав до Дисциплінарної комісії, УВК та на імʼя самого Директора. Але її проігнорували всі вище перераховані. Тоді ж аналогічну заяву було подано до профільного органу – НАЗК.

На даний момент обставини реального конфлікту інтересів у мого безпосереднього керівника - Директора НАБУ - є через:

особистий тиск на мене з вимогами звільнитися;

вчинення дій, які підривають верховенство права задля досягнення приватного інтересу;

прийняття рішень не на підставі закону, а на підставі тиску.

У звʼязку з наведеним, відповідно до закону, мені присвоєно статус викривача", - написав Углава у фейсбуці.

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"У зв’язку з розпочатим моніторингом та наявністю у мене статусу викривача, Директор НАБУ не має законних повноважень у прийнятті рішення щодо дисциплінарного стягнення стосовно мене, і повинен вжити відповідних заходів правового характеру", - зазначив заступник директора НАБУ.

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Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.