Злив з НАБУ: Кривонос затвердив висновок службового розслідування - зафіксовані порушення, рішення прийматиме дисциплінарна комісія
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції.
Про це він заявив під час брифінгу, відповідаючи на питання, якою є ситуація з розслідуванням щодо зливів інформації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Кривонос зазначив, що на початку цього розслідування були допущені помилки, і що він визнає їх як директор НАБУ.
"Я працюю, у тому числі, над удосконаленням певних процесів. Але якщо говорити безпосередньо про саме розслідування, то скажу, що вчора я затвердив висновок службового розслідування, яке стосувалося подій вже після того, як було розпочато досудове розслідування щодо витоків. Це — службове розслідування щодо можливого протиправного тиску на викривачів і інших питань, пов’язаних з цим", - заявив очільник антикорупційного бюро.
Кривонос пояснив, що у цьому службовому розслідуванні Управлінням внутрішнього контролю були зафіксовані певні порушення як і Кодексу етики працівників НАБУ, так і Закону "Про держслужбу" та низки інших нормативно-правових актів.
"Особа, щодо якої здійснювалося службове розслідування, надала свої відповідні заперечення, які долучені до матеріалів службового розслідування. Висновок цього службового розслідування мною затверджений, і далі він іде на розгляд дисциплінарної комісії за процедурою", - поінформував він.
Директор НАБУ сказав, що дисциплінарна комісія, яка станом на сьогоднішній день складається з 5 осіб (із них 3 — працівники НАБУ і 2 - представники Ради громадського контролю при НАБУ), які мають дослідити ці матеріали і вже остаточно встановити, винна особа, що фігурує у цьому службовому розслідуванні, чи ні, відбулося порушення чи ні, і надати відповідні рекомендації щодо застосування або не застосування відповідних санкцій щодо тих чи інших осіб.
"Вони найближчим часом приступлять до вивчення цих матеріалів і будуть проводити відповідні засідання. На період проведення вивчення цієї справи саме цього дисциплінарного провадження мною призначено керівником дисциплінарної комісії саме представника Ради громадського контролю. Це рішення прийнято вчора, і це — Віктор Прудковських", - повідомив Кривонос.
Витік даних з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
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