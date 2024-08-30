Жалобы и "разоблачения" Углавы никак не влияют на право директора НАБУ Кривоноса его уволить, - Шабунин

Директор НАБУ Семен Кривонос имеет право уволить своего первого заместителя Гизо Углаву.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Углава зубами цепляется за должность, с которой уничтожал расследование в отношении Юрия Голика - куратора "Большого строительства" - крупнейшей коррупционной схемы этой власти. Поэтому мы все ждали, когда Офис президента полноценно включится в спасение своего партнера/крота.

Сначала все ограничивалось активностями ОПешных ТГ-помоек. Затем - "разные интересующие органы" подключились к "обработке" членов дисциплинарной комиссии (частично удачно). Но после решения дисциплинарки о виновности Углавы в ОП поняли, что Кривонос таки собирается его уволить. Поэтому возвращать Углаве должность Офис попытается через суды", - отметил он.

По словам Шабунина, чтобы придать этому процессу "хотя бы видимость приличия", ОП привлек бывшего подопечного Гизо, а сейчас - главу НАПК Виктора Павлущика.

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"Юридически жалобы Углавы и действия НАПК ничего не меняют. Углава пытается искусственно стать обличителем, чтобы подорвать решение об увольнении. Но закон защищает реальных обличителей, а не тех, которые подают жалобы на руководителя ПОСЛЕ того, как сами нарушили закон. Закон запрещает увольнять обличителя, который сообщил о коррупции и которого из-за этого сообщения увольняют.

Углава же (в лучших традициях фигурантов дел НАБУ) начал жаловаться уже ПОСЛЕ того, как в отношении ЕГО действий начались уголовные и служебные расследования. Поэтому его жалобы и "разоблачения" никак не влияют на право директора НАБУ его уволить. Особенно цинично, что дисциплинарка, по которой Углаву увольняют, касается именно фактов его давления на обличителей-детективов", - добавил глава ЦПК.

Ранее Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя.

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Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.

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