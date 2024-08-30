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Жалобы и "разоблачения" Углавы никак не влияют на право директора НАБУ Кривоноса его уволить, - Шабунин

Кривонос може звільнити Углаву

Директор НАБУ Семен Кривонос имеет право уволить своего первого заместителя Гизо Углаву.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Углава зубами цепляется за должность, с которой уничтожал расследование в отношении Юрия Голика - куратора "Большого строительства" - крупнейшей коррупционной схемы этой власти. Поэтому мы все ждали, когда Офис президента полноценно включится в спасение своего партнера/крота.

Сначала все ограничивалось активностями ОПешных ТГ-помоек. Затем - "разные интересующие органы" подключились к "обработке" членов дисциплинарной комиссии (частично удачно). Но после решения дисциплинарки о виновности Углавы в ОП поняли, что Кривонос таки собирается его уволить. Поэтому возвращать Углаве должность Офис попытается через суды", - отметил он.

По словам Шабунина, чтобы придать этому процессу "хотя бы видимость приличия", ОП привлек бывшего подопечного Гизо, а сейчас - главу НАПК Виктора Павлущика.

Также читайте: Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя

"Юридически жалобы Углавы и действия НАПК ничего не меняют. Углава пытается искусственно стать обличителем, чтобы подорвать решение об увольнении. Но закон защищает реальных обличителей, а не тех, которые подают жалобы на руководителя ПОСЛЕ того, как сами нарушили закон. Закон запрещает увольнять обличителя, который сообщил о коррупции и которого из-за этого сообщения увольняют.

Углава же (в лучших традициях фигурантов дел НАБУ) начал жаловаться уже ПОСЛЕ того, как в отношении ЕГО действий начались уголовные и служебные расследования. Поэтому его жалобы и "разоблачения" никак не влияют на право директора НАБУ его уволить. Особенно цинично, что дисциплинарка, по которой Углаву увольняют, касается именно фактов его давления на обличителей-детективов", - добавил глава ЦПК.

Ранее Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя.

шабунін

Читайте также: Углава должен получить подозрение, - Евгений Шевченко об утечке данных из НАБУ

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.

Читайте также: Совет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего зама Углаву и других сотрудников в связи с расследованием Bihus.info

Автор: 

НАБУ (4219) Шабунин Виталий (535) Углава Гизо (20) Кривонос Семен (32)


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Топ комментарии
+6
Корупція,кумівство,кругова порука,схематози. Кураторством процесу займається "героїчний знищувач кадирівців" татаров з одобрямса пахана дєрьмака та його маріонетки клована. Безпросвітне дно.
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30.08.2024 10:34
+5
*********** запам'ятай назавжди- це будь-якого українця можна звільнити, а не цих покидьків, що узурпували Ваву із щиро вкраїнськими прізвищами Гізо Углава... Рукзакян підтвердить.
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30.08.2024 10:22
+5
Це ще один з ПРИКЛАДІВ, злочинних дій Пересидента зеленського та його оточення, проти України!! А в Україні йде 11 років, московська війна!!
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
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30.08.2024 10:39
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Правила форума Совет форумчан
Удар в відповідь не забарився - хід Углави
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30.08.2024 10:20 Ответить
*********** запам'ятай назавжди- це будь-якого українця можна звільнити, а не цих покидьків, що узурпували Ваву із щиро вкраїнськими прізвищами Гізо Углава... Рукзакян підтвердить.
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30.08.2024 10:22 Ответить
Хто такий шабунін щоб так тиснунити на НАБУ?
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30.08.2024 10:25 Ответить
А де тут тиск на НАБУ?
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30.08.2024 10:28 Ответить
саме існування шабуні, на цій посаді, вже є тиск на здоровий глузд.
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30.08.2024 10:30 Ответить
Браво! Слава Богу є здорово мислячі люди, які розуміють всі небезпеки існування шабунізму для незалежності і основ держави і права України👍
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30.08.2024 10:42 Ответить
Слава Богу, що є такі, як Шабунін і пменше б таких. як ви...
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30.08.2024 15:38 Ответить
Не згадуйте Бога в сує, особливо поруч тими хто торгує волею цієї країни
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30.08.2024 15:52 Ответить
і знову, на арені, щабуня.
щось десь, скандальне, свіже смажене, шабуня, тут як тут.
смачненькі гранти, треба відробляти!
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30.08.2024 10:29 Ответить
хм..дивно,що всі вже забули,що кривонос має стосунки з ОПою
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30.08.2024 10:32 Ответить
Корупція,кумівство,кругова порука,схематози. Кураторством процесу займається "героїчний знищувач кадирівців" татаров з одобрямса пахана дєрьмака та його маріонетки клована. Безпросвітне дно.
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30.08.2024 10:34 Ответить
Де ви про кадирівців інфо взяли?
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30.08.2024 10:44 Ответить
Тю. Хіба не чули цю легендарну історію від нашого найвеличнішого?
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30.08.2024 10:51 Ответить
Про чеченців чув, про кадирівців ні.
Не факт, що якщо і були чеченці, то вони були кадирівці.
Всі ж знають на кого працював татаров до зелених. Не важко уявити його зв'язки з москолотую і можливі завдання від них.
Тому може дійсно малось на увазі саме чеченці... не кадирівців.
Просто як і до виборів 2019 нарід почав дофантазовувати, що буба має на увазі.
Як показав досвіт, що зовсім не те, що наріту здається.
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30.08.2024 12:13 Ответить
Ну і? Що мав на увазі клован в контексті теми про звільнення татарова? Що той ходив та знищував чеченців,які підтримують Україну? Не дофантазовуйте.
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30.08.2024 12:49 Ответить
...додайте в цей список шабуніна, причому він має цей список очолити. Без нього цей ваш список не те, що не повний, він спотворений.
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30.08.2024 10:44 Ответить
Це ще один з ПРИКЛАДІВ, злочинних дій Пересидента зеленського та його оточення, проти України!! А в Україні йде 11 років, московська війна!!
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
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30.08.2024 10:39 Ответить
Скільки, скільки.... кожний перший
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30.08.2024 10:47 Ответить
Шабунін забув що він казав і писав про нинішнього голову НАБУ Кривоноса після його призначення в 2023?

"Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін вже відреагував на призначення. На його думку, директором НАБУ обрано "людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака".

За словами Шабуніна, дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальницею відділу забезпечення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби. З 24 січня 2023 року Олексій Кулеба призначений заступником голови офісу президента.

Також Семен Кривонос, за словами Шабуніна, має зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" Тимуром Ткаченком.
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30.08.2024 10:51 Ответить
"В декларації за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса (Г. Польшинської) в Києві", - аргументує голова правління ЦПК.

За даними Bihus.info департамент Кулеби в КМДА був "єдиний, який оминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та офісу президента за контроль над столицею".
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30.08.2024 10:53 Ответить
Не хай їде до своєї вотчіни наводити порядок,а то щось багато цих нацменів-пристосуванців опинилися у нашій правоохоронній системі.
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30.08.2024 13:11 Ответить
 
 