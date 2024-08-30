Жалобы и "разоблачения" Углавы никак не влияют на право директора НАБУ Кривоноса его уволить, - Шабунин
Директор НАБУ Семен Кривонос имеет право уволить своего первого заместителя Гизо Углаву.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Углава зубами цепляется за должность, с которой уничтожал расследование в отношении Юрия Голика - куратора "Большого строительства" - крупнейшей коррупционной схемы этой власти. Поэтому мы все ждали, когда Офис президента полноценно включится в спасение своего партнера/крота.
Сначала все ограничивалось активностями ОПешных ТГ-помоек. Затем - "разные интересующие органы" подключились к "обработке" членов дисциплинарной комиссии (частично удачно). Но после решения дисциплинарки о виновности Углавы в ОП поняли, что Кривонос таки собирается его уволить. Поэтому возвращать Углаве должность Офис попытается через суды", - отметил он.
По словам Шабунина, чтобы придать этому процессу "хотя бы видимость приличия", ОП привлек бывшего подопечного Гизо, а сейчас - главу НАПК Виктора Павлущика.
"Юридически жалобы Углавы и действия НАПК ничего не меняют. Углава пытается искусственно стать обличителем, чтобы подорвать решение об увольнении. Но закон защищает реальных обличителей, а не тех, которые подают жалобы на руководителя ПОСЛЕ того, как сами нарушили закон. Закон запрещает увольнять обличителя, который сообщил о коррупции и которого из-за этого сообщения увольняют.
Углава же (в лучших традициях фигурантов дел НАБУ) начал жаловаться уже ПОСЛЕ того, как в отношении ЕГО действий начались уголовные и служебные расследования. Поэтому его жалобы и "разоблачения" никак не влияют на право директора НАБУ его уволить. Особенно цинично, что дисциплинарка, по которой Углаву увольняют, касается именно фактов его давления на обличителей-детективов", - добавил глава ЦПК.
Ранее Углава подал заявление в НАПК на директора НАБУ Кривоноса и получил статус обличителя.
Утечка данных из НАБУ
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щось десь, скандальне, свіже смажене, шабуня, тут як тут.
смачненькі гранти, треба відробляти!
Не факт, що якщо і були чеченці, то вони були кадирівці.
Всі ж знають на кого працював татаров до зелених. Не важко уявити його зв'язки з москолотую і можливі завдання від них.
Тому може дійсно малось на увазі саме чеченці... не кадирівців.
Просто як і до виборів 2019 нарід почав дофантазовувати, що буба має на увазі.
Як показав досвіт, що зовсім не те, що наріту здається.
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
"Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін вже відреагував на призначення. На його думку, директором НАБУ обрано "людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака".
За словами Шабуніна, дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальницею відділу забезпечення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби. З 24 січня 2023 року Олексій Кулеба призначений заступником голови офісу президента.
Також Семен Кривонос, за словами Шабуніна, має зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" Тимуром Ткаченком.
За даними Bihus.info департамент Кулеби в КМДА був "єдиний, який оминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та офісу президента за контроль над столицею".