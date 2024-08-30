Скарги та "викриття" Углави ніяк не впливають на право директора НАБУ Кривоноса його звільнити, - Шабунін
Директор НАБУ Семен Кривонос має право звільнити свого першого заступника Гізо Углаву.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Углава зубами чіпляється за посаду, з якої знищував розслідування щодо Юрія Голика – куратора "Великого будівництва" – найбільшої корупційної схеми цієї влади. Тож ми все чекали, коли Офіс президента повноцінно включиться в порятунок свого партнера/крота.
Спочатку все обмежувалося активностями ОПешних ТГ-помийок. Потім – "різні інтєрєсні органи" підключилися до "обробки" членів дисциплінарної комісії (частково вдало). Але після рішення дисциплінарки про винуватість Углави в ОП зрозуміли, що Кривонос таки збирається його звільнити. Тож повертати Углаві посаду Офіс спробує через суди", - зазначив він.
За словами Шабуніна, щоб надати цьому процесу "хоча б видимість пристойності", ОП залучив колишнього підопічного Гізо, а зараз голову НАЗК - Віктора Павлущика.
"Юридично скарги Углави та дії НАЗК нічого не змінюють. Углава намагається штучно стати викривачем, аби підірвати рішення про звільнення. Але закон захищає реальних викривачів, а не тих, що подають скарги на керівника ПІСЛЯ того, як самі порошили закон. Закон забороняє звільняти викривача, який повідомив про корупцію і якого через це повідомлення звільняють.
Углава ж (в кращих традиціях фігурантів справ НАБУ) почав скаржитися вже ПІСЛЯ того, як щодо ЙОГО дій розпочалися кримінальні і службові розслідування. Тому його скарги та "викриття" ніяк не впливають на право директора НАБУ його звільнити. Особливо цинічно, що дисциплінарка, за якою Углаву звільняють, стосується саме фактів його тиску на викривачів-детективів", - додав глава ЦПК.
Раніше Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача
Витік даних з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щось десь, скандальне, свіже смажене, шабуня, тут як тут.
смачненькі гранти, треба відробляти!
Не факт, що якщо і були чеченці, то вони були кадирівці.
Всі ж знають на кого працював татаров до зелених. Не важко уявити його зв'язки з москолотую і можливі завдання від них.
Тому може дійсно малось на увазі саме чеченці... не кадирівців.
Просто як і до виборів 2019 нарід почав дофантазовувати, що буба має на увазі.
Як показав досвіт, що зовсім не те, що наріту здається.
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
"Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін вже відреагував на призначення. На його думку, директором НАБУ обрано "людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака".
За словами Шабуніна, дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальницею відділу забезпечення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби. З 24 січня 2023 року Олексій Кулеба призначений заступником голови офісу президента.
Також Семен Кривонос, за словами Шабуніна, має зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" Тимуром Ткаченком.
За даними Bihus.info департамент Кулеби в КМДА був "єдиний, який оминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та офісу президента за контроль над столицею".