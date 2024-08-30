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Новини
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Скарги та "викриття" Углави ніяк не впливають на право директора НАБУ Кривоноса його звільнити, - Шабунін

Кривонос може звільнити Углаву

Директор НАБУ Семен Кривонос має право звільнити свого першого заступника Гізо Углаву.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Углава зубами чіпляється за посаду, з якої знищував розслідування щодо Юрія Голика – куратора "Великого будівництва" – найбільшої корупційної схеми цієї влади. Тож ми все чекали, коли Офіс президента повноцінно включиться в порятунок свого партнера/крота.

Спочатку все обмежувалося активностями ОПешних ТГ-помийок. Потім – "різні інтєрєсні органи" підключилися до "обробки" членів дисциплінарної комісії (частково вдало). Але після рішення дисциплінарки про винуватість Углави в ОП зрозуміли, що Кривонос таки збирається його звільнити. Тож повертати Углаві посаду Офіс спробує через суди", - зазначив він.

За словами Шабуніна, щоб надати цьому процесу "хоча б видимість пристойності", ОП залучив колишнього підопічного Гізо, а зараз голову НАЗК - Віктора Павлущика.

Читайте також: Злив з НАБУ: Кривонос затвердив висновок службового розслідування - зафіксовані порушення, рішення прийматиме дисциплінарна комісія

"Юридично скарги Углави та дії НАЗК нічого не змінюють. Углава намагається штучно стати викривачем, аби підірвати рішення про звільнення. Але закон захищає реальних викривачів, а не тих, що подають скарги на керівника ПІСЛЯ того, як самі порошили закон. Закон забороняє звільняти викривача, який повідомив про корупцію і якого через це повідомлення звільняють.

Углава ж (в кращих традиціях фігурантів справ НАБУ) почав скаржитися вже ПІСЛЯ того, як щодо ЙОГО дій розпочалися кримінальні і службові розслідування. Тому його скарги та "викриття" ніяк не впливають на право директора НАБУ його звільнити. Особливо цинічно, що дисциплінарка, за якою Углаву звільняють, стосується саме фактів його тиску на викривачів-детективів", - додав глава ЦПК.

Раніше Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача

шабунін

Читайте: Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.

Також читайте: Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Автор: 

НАБУ (5063) Шабунін Віталій (534) Углава Гізо (20) Кривонос Семен (43)


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Топ коментарі
+6
Корупція,кумівство,кругова порука,схематози. Кураторством процесу займається "героїчний знищувач кадирівців" татаров з одобрямса пахана дєрьмака та його маріонетки клована. Безпросвітне дно.
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30.08.2024 10:34
+5
*********** запам'ятай назавжди- це будь-якого українця можна звільнити, а не цих покидьків, що узурпували Ваву із щиро вкраїнськими прізвищами Гізо Углава... Рукзакян підтвердить.
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30.08.2024 10:22
+5
Це ще один з ПРИКЛАДІВ, злочинних дій Пересидента зеленського та його оточення, проти України!! А в Україні йде 11 років, московська війна!!
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
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30.08.2024 10:39
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Удар в відповідь не забарився - хід Углави
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30.08.2024 10:20 Відповісти
*********** запам'ятай назавжди- це будь-якого українця можна звільнити, а не цих покидьків, що узурпували Ваву із щиро вкраїнськими прізвищами Гізо Углава... Рукзакян підтвердить.
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30.08.2024 10:22 Відповісти
Хто такий шабунін щоб так тиснунити на НАБУ?
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30.08.2024 10:25 Відповісти
А де тут тиск на НАБУ?
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30.08.2024 10:28 Відповісти
саме існування шабуні, на цій посаді, вже є тиск на здоровий глузд.
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30.08.2024 10:30 Відповісти
Браво! Слава Богу є здорово мислячі люди, які розуміють всі небезпеки існування шабунізму для незалежності і основ держави і права України👍
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30.08.2024 10:42 Відповісти
Слава Богу, що є такі, як Шабунін і пменше б таких. як ви...
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30.08.2024 15:38 Відповісти
Не згадуйте Бога в сує, особливо поруч тими хто торгує волею цієї країни
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30.08.2024 15:52 Відповісти
і знову, на арені, щабуня.
щось десь, скандальне, свіже смажене, шабуня, тут як тут.
смачненькі гранти, треба відробляти!
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30.08.2024 10:29 Відповісти
хм..дивно,що всі вже забули,що кривонос має стосунки з ОПою
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30.08.2024 10:32 Відповісти
Корупція,кумівство,кругова порука,схематози. Кураторством процесу займається "героїчний знищувач кадирівців" татаров з одобрямса пахана дєрьмака та його маріонетки клована. Безпросвітне дно.
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30.08.2024 10:34 Відповісти
Де ви про кадирівців інфо взяли?
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30.08.2024 10:44 Відповісти
Тю. Хіба не чули цю легендарну історію від нашого найвеличнішого?
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30.08.2024 10:51 Відповісти
Про чеченців чув, про кадирівців ні.
Не факт, що якщо і були чеченці, то вони були кадирівці.
Всі ж знають на кого працював татаров до зелених. Не важко уявити його зв'язки з москолотую і можливі завдання від них.
Тому може дійсно малось на увазі саме чеченці... не кадирівців.
Просто як і до виборів 2019 нарід почав дофантазовувати, що буба має на увазі.
Як показав досвіт, що зовсім не те, що наріту здається.
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30.08.2024 12:13 Відповісти
Ну і? Що мав на увазі клован в контексті теми про звільнення татарова? Що той ходив та знищував чеченців,які підтримують Україну? Не дофантазовуйте.
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30.08.2024 12:49 Відповісти
...додайте в цей список шабуніна, причому він має цей список очолити. Без нього цей ваш список не те, що не повний, він спотворений.
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30.08.2024 10:44 Відповісти
Це ще один з ПРИКЛАДІВ, злочинних дій Пересидента зеленського та його оточення, проти України!! А в Україні йде 11 років, московська війна!!
Скільки ж таких «УГЛАВ», призначених на посади, гадять Національним інтересам України!?!?!
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30.08.2024 10:39 Відповісти
Скільки, скільки.... кожний перший
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30.08.2024 10:47 Відповісти
Шабунін забув що він казав і писав про нинішнього голову НАБУ Кривоноса після його призначення в 2023?

"Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін вже відреагував на призначення. На його думку, директором НАБУ обрано "людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака".

За словами Шабуніна, дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальницею відділу забезпечення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби. З 24 січня 2023 року Олексій Кулеба призначений заступником голови офісу президента.

Також Семен Кривонос, за словами Шабуніна, має зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" Тимуром Ткаченком.
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30.08.2024 10:51 Відповісти
"В декларації за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса (Г. Польшинської) в Києві", - аргументує голова правління ЦПК.

За даними Bihus.info департамент Кулеби в КМДА був "єдиний, який оминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та офісу президента за контроль над столицею".
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30.08.2024 10:53 Відповісти
Не хай їде до своєї вотчіни наводити порядок,а то щось багато цих нацменів-пристосуванців опинилися у нашій правоохоронній системі.
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30.08.2024 13:11 Відповісти
 
 