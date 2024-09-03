Кривонос звільнив першого заступника директора НАБУ Углаву

Директор НАБУ Семен Кривонос ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро Гізо Углаву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, чиновника звільнено за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ.

"Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник Директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ.

Згідно структури керівництва НАБУ, першим засупником Кривоноса був Гізо Углава

Раніше повідомлялося, що Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача. Також зазначалося, що першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили від виконання посадових обов’язків через справу при витік даних з НАБУ.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.