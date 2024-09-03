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Новини
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Кривонос звільнив першого заступника директора НАБУ Углаву

Заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили

Директор НАБУ Семен Кривонос ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро Гізо Углаву. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, чиновника звільнено за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ.

"Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник Директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скарги та "викриття" Углави ніяк не впливають на право директора НАБУ Кривоноса його звільнити, - Шабунін

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ.

Згідно структури керівництва НАБУ, першим засупником Кривоноса був Гізо Углава

Раніше повідомлялося, що Углава подав заяву до НАЗК на директора НАБУ Кривоноса та отримав статус викривача. Також зазначалося, що першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву відсторонили від виконання посадових обов’язків через справу при витік даних з НАБУ.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.

Автор: 

НАБУ (5068) звільнення (2672) Углава Гізо (20) Кривонос Семен (43)


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Топ коментарі
+8
Тепер Углава, може чесно прийти в ТЦК, для проходження В/служби в підрозділі від Грузії!! Він такий..
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03.09.2024 12:57
+5
Тепер відповідь за Углавою
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03.09.2024 12:48
+5
Кривонос звільнив викривача корурціі?
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03.09.2024 12:49
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СБУ то не Ваш клієнт.?
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03.09.2024 12:47 Відповісти
Тепер відповідь за Углавою
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03.09.2024 12:48 Відповісти
тепер відповідь тих, хто стоїть за Углавою...
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03.09.2024 14:18 Відповісти
Кривонос звільнив викривача корурціі?
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Тепер Углава, може чесно прийти в ТЦК, для проходження В/служби в підрозділі від Грузії!! Він такий..
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03.09.2024 12:57 Відповісти
Хто такий Кривонос - ставленик Єрмака і " К " ! Не він виграв конкурс , це всі знають , но ЗЕлені " протягли " цю особу ! Углава написав на нього заяву в , як викривач корупції , за що і поплатився ! Наразі весь народ бачить , що для цієї т.н. " влади" Закони не писані , а Конституцію України вони дано розтоптали ! Коли прийде нова влада , при умові , що народ обере достойних , буде багато роботи , особливо правоохороним органам!
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03.09.2024 13:01 Відповісти
Чекайте, спочатку Углава був викритий , а вже потім він написав , але так це не працює
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03.09.2024 16:40 Відповісти
Углава з почту Карлсона, як і Букрадзе. Стали біля опи дерьмака рішалами-один освоював грошенята а другий прикривав. Перший признавався, що вкрав 35 ярдів. Скоро здриснуть .
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03.09.2024 13:13 Відповісти
А Максим людина 2 темпу корупціонерів, від Чернишова він смотрящий за НАБУ.
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03.09.2024 13:15 Відповісти
Щирі "українці" Біркадзе та Углава - гризун покривав гризуна та чаркою чачі зливав йому секретну інфу.
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03.09.2024 13:17 Відповісти
Короче чел вскрыл схему.
Креста на нём нет.
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03.09.2024 13:20 Відповісти
Жабогадюкінг.
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03.09.2024 13:32 Відповісти
Ну що, далі по вновь утвержденному плану? Здриснув-заочно розстріляли-ой, а хто ето зделал?
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Це НАБУ протухло, давайте наступне
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04.09.2024 08:26 Відповісти
 
 