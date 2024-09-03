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Шабунін про звільнення Углави: ОП спробує повернути йому посаду рішенням суду

Кривонос звільнив Углаву

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Дисциплінарна комісія встановила, що Углава тиснув на детективів, які повідомили про зливи ним інформації фігуранту розслідування. Рядові детективи перемогли першого заступника директора, який нищив роботу НАБУ в інтересах куратора "Великого будівництва" – найбільшої корупційної схеми діючої влади. Треба віддати належне Семену Кривоносу – його рішення стало визначальним для цієї перемоги" ,- йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, звільнення Углави не вирішує всіх проблем, які виявив цей кейс.

"Але тепер ці проблеми з розряду екзистенційних (для НАБУ) переходять в операційні. І ми оптимістичні з тим, що директор НАБУ разом з колективом (який відстояв своє право на гідність) ці проблеми ефективно вирішить.

Далі Офіс президента спробує повернути Углаві посаду рішенням суду. Ми вже бачимо підготовку до легітимізації цих спроб: наприклад, активності голови НАЗК Віктора Павлущика", - додав глава ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кривонос звільнив першого заступника директора НАБУ Углаву

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.

Читайте: Скарги та "викриття" Углави ніяк не впливають на право директора НАБУ Кривоноса його звільнити, - Шабунін

Автор: 

НАБУ (5068) звільнення (2672) Шабунін Віталій (534) Углава Гізо (20)


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Топ коментарі
+6
Шабунін теж не пасе задніх - показує шо не дурно хліб ість
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03.09.2024 12:53
+5
Виталя типичный грантоед,а главная задача грантоеда всегда светиться в эфире для отчета за полученные деньги а за спасибо или идею он надрываться не будет.
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03.09.2024 13:16
+4
А суддівські, з касти від портнова/лукаш, не підведуть….
Вони усі ж, татарова з ОПУ знають…. Підрахуй може підтвердити??.
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03.09.2024 12:59
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Шабунін теж не пасе задніх - показує шо не дурно хліб ість
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03.09.2024 12:53 Відповісти
Він в долі.
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03.09.2024 13:14 Відповісти
Виталя типичный грантоед,а главная задача грантоеда всегда светиться в эфире для отчета за полученные деньги а за спасибо или идею он надрываться не будет.
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03.09.2024 13:16 Відповісти
Скоть тримається за посади. Не пагано годують. На *убой*.
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03.09.2024 12:57 Відповісти
А суддівські, з касти від портнова/лукаш, не підведуть….
Вони усі ж, татарова з ОПУ знають…. Підрахуй може підтвердити??.
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03.09.2024 12:59 Відповісти
Підрахуй з ПОПИ?
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03.09.2024 13:06 Відповісти
Так! Його Ющенко нагородив, за зрив та фальшування на виборах ПУ!!
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03.09.2024 14:07 Відповісти
Щось пішло не так як треба !
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03.09.2024 13:24 Відповісти
В нашій країні дуже важко чистити авдієві конюшні . Особливо коли козли керують..
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03.09.2024 13:32 Відповісти
Цікаво, якби Шабуніну дали добру посаду, він би заткнувся чи продовжував би нести цю фігню?
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03.09.2024 13:38 Відповісти
Хіба звільнення це покарання?
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03.09.2024 14:57 Відповісти
Ни верим мы,ниьКривоносу ни кому другому,кто не проходит ежемесячно детектор лжи,причём публично.
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03.09.2024 17:27 Відповісти
 
 