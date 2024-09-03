Шабунін про звільнення Углави: ОП спробує повернути йому посаду рішенням суду

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Дисциплінарна комісія встановила, що Углава тиснув на детективів, які повідомили про зливи ним інформації фігуранту розслідування. Рядові детективи перемогли першого заступника директора, який нищив роботу НАБУ в інтересах куратора "Великого будівництва" – найбільшої корупційної схеми діючої влади. Треба віддати належне Семену Кривоносу – його рішення стало визначальним для цієї перемоги" ,- йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, звільнення Углави не вирішує всіх проблем, які виявив цей кейс.

"Але тепер ці проблеми з розряду екзистенційних (для НАБУ) переходять в операційні. І ми оптимістичні з тим, що директор НАБУ разом з колективом (який відстояв своє право на гідність) ці проблеми ефективно вирішить.

Далі Офіс президента спробує повернути Углаві посаду рішенням суду. Ми вже бачимо підготовку до легітимізації цих спроб: наприклад, активності голови НАЗК Віктора Павлущика", - додав глава ЦПК.

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Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

9 серпня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що затвердив висновок службового розслідування щодо можливого тиску на викривачів корупції через виток даних.

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