Рада цього тижня планує звільнити 4 міністрів, - Железняк

Цього тижня Верховна Рада планує звільнити чотирьох міністрів та призначити їм заміну. Також призначення будуть у кількох міністерствах, які наразі залишаються без очільників.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку звільнять додаткові позиції міністрів. Когось просто втратять, когось переведуть", - зазначив парламентар.

Кого планують звільнити?

Парламент хоче звільнити очільників Мін'юсту (Денис Малюська), МЗС (Дмитро Кулеба), Мінекології (Руслан Стрілець) та Мінреінтеграції (Ірина Верещук).

"А потім призначити ці вільні вакансії + ті 6-ть міністерств які без міністрів. Хоча деякі міністерства приєднають до діючих портфелів віцепремʼєрів", - додав Железняк.

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