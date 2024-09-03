Рада цього тижня планує звільнити 4 міністрів, - Железняк
Цього тижня Верховна Рада планує звільнити чотирьох міністрів та призначити їм заміну. Також призначення будуть у кількох міністерствах, які наразі залишаються без очільників.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Спочатку звільнять додаткові позиції міністрів. Когось просто втратять, когось переведуть", - зазначив парламентар.
Кого планують звільнити?
Парламент хоче звільнити очільників Мін'юсту (Денис Малюська), МЗС (Дмитро Кулеба), Мінекології (Руслан Стрілець) та Мінреінтеграції (Ірина Верещук).
"А потім призначити ці вільні вакансії + ті 6-ть міністерств які без міністрів. Хоча деякі міністерства приєднають до діючих портфелів віцепремʼєрів", - додав Железняк.
Топ коментарі
+4 Марина Нєчаєва #561431
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+3 Олександр ВАЛОВИЙ
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+3 Rostyslav Komarnytsky
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Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
А поможет?
А потім виносити на Майдан і підвішувати за ногу на каштані.