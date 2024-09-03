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Новини
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Рада цього тижня планує звільнити 4 міністрів, - Железняк

Рада планує звільнити 4 міністрів

Цього тижня Верховна Рада планує звільнити чотирьох міністрів та призначити їм заміну. Також призначення будуть у кількох міністерствах, які наразі залишаються без очільників.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку звільнять додаткові позиції міністрів. Когось просто втратять, когось переведуть", - зазначив парламентар.

Кого планують звільнити?

Парламент хоче звільнити очільників Мін'юсту (Денис Малюська), МЗС (Дмитро Кулеба), Мінекології (Руслан Стрілець) та Мінреінтеграції (Ірина Верещук).

"А потім призначити ці вільні вакансії + ті 6-ть міністерств які без міністрів. Хоча деякі міністерства приєднають до діючих портфелів віцепремʼєрів", - додав Железняк.

Читайте: Голову "Укренерго" Кудрицького звільнено з посади, - Железняк

Автор: 

ВР (14967) призначення (2282) звільнення (2672) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+4
Всі за попкорном. Тиждень буде цікавим.
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03.09.2024 13:56
+3
Чергове совання кроватей, у публічному будинку уряду!!
Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
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03.09.2024 14:05
+3
Знову у борделі міняють ліжка ( приєднують, роз'єднують, уиворюють міністерства), проституток (міністрів, прем'єрів, віце-прем'єрів), а пора міняти самих сутенерів (Єрмака, наприклад). Показово, що диверсанта Галущкнка чіпати не планують.
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03.09.2024 14:08
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Всі за попкорном. Тиждень буде цікавим.
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03.09.2024 13:56 Відповісти
дайош Кулібіну лопату і на передок
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03.09.2024 14:06 Відповісти
Мінекології. Гінекології. Верещук.
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03.09.2024 14:03 Відповісти
Чергове совання кроватей, у публічному будинку уряду!!
Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
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03.09.2024 14:05 Відповісти
Надоело койки переставлять?

А поможет?
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03.09.2024 14:05 Відповісти
Нам від того ні гірко ні солодко,менше красти все одно не перестануть
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03.09.2024 14:05 Відповісти
І чомусь навіть не смішно.
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03.09.2024 14:09 Відповісти
Знову у борделі міняють ліжка ( приєднують, роз'єднують, уиворюють міністерства), проституток (міністрів, прем'єрів, віце-прем'єрів), а пора міняти самих сутенерів (Єрмака, наприклад). Показово, що диверсанта Галущкнка чіпати не планують.
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03.09.2024 14:08 Відповісти
Треба не "звільняти" (щуку кидати у річку), а виносити догану.
А потім виносити на Майдан і підвішувати за ногу на каштані.
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03.09.2024 14:12 Відповісти
Догана це дуже страшно.
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03.09.2024 15:15 Відповісти
Можете пояснити чому за ногу? Я особисто віддаю перевагу класиці .....
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04.09.2024 00:24 Відповісти
Спершу треба головного винуватця прибрати ,а це тільки його пішаки
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03.09.2024 14:30 Відповісти
Якщо шмигаль на місці залишається то все до дупи
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03.09.2024 15:04 Відповісти
Навіщо нам МІД, коли в нас є Єрмак. Треба просто переіменувати його посаду на "завхоз іноземних справ".
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03.09.2024 16:25 Відповісти
Іноскрєпка
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03.09.2024 18:31 Відповісти
А брата кулеби з ОПи теж попруть - так би мовити брат за братом?
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03.09.2024 16:34 Відповісти
 
 