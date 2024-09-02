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Голову "Укренерго" Кудрицького звільнено з посади, - Железняк

Володимир Кудрицький

2 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький був звільнений з посади.

Про це у своєму телеграмі написав нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці - керівника УкрЕнерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все. Звільнено Кудрицького. Нагадаю, що "Укренерго" єдині хто нормально побудував захисні споруди. І вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни. Але ці м***, будуть намагатися розповісти що саме це і стало проблемою", - заявив нардеп.

За його словами, Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотіли звільнити його (Кудрицького - Ред.).

"Реальна причина це тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки: 100 млрд грн щорічно, 1,5 млрд євро кредитних ліній", - розповів Железняк.

Він стверджує, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - Ред.) захопили.

Читайте: Голова "Укренерго" назвав умови, за яких вдасться уникнути відключень електроенергії взимку

"З додаванням "УкрЕнерго" завершення побудови корупційної піраміди можна вважати завершеною. З чим я наших корупціонерів і вітаю.  АЛЕ….зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна", - резюмував Ярослав Железняк.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня заявив, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільник "Укренерго" Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Автор: 

звільнення (2672) Укренерго (2691) Железняк Ярослав (551) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+30
Цікаво знати по якій статті і з якої причини звільнив пана Кудрицького
Зеленський ?
Скоріш за все , у брата Ермака зʼявилась особа , яка добре розуміється
в корупційних схемах 🙁
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02.09.2024 22:59
+24
Елдак, тварь, убирает еще одного толкового руководителя.
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02.09.2024 22:57
+23
Влада в Україні потребує негайної етнічної чистки. Крапка.
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02.09.2024 22:59
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Дабудєт свєт!
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02.09.2024 22:53 Відповісти
перемогла шаурма.
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02.09.2024 22:54 Відповісти
Потім не питайте, чому на Заході таке ставлення
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04.09.2024 04:18 Відповісти
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02.09.2024 22:55 Відповісти
Елдак, тварь, убирает еще одного толкового руководителя.
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02.09.2024 22:57 Відповісти
Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".

Про це йдеться у відповідному листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП
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02.09.2024 23:03 Відповісти
нажерся та звільнив місце наступному зголоднілому??тварини в міграції???гон крупної рогатої худоби???
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02.09.2024 22:58 Відповісти
Кудрицького звільнили , бо він особисто не написав навіть заяви на звільнення!!
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02.09.2024 23:01 Відповісти
ніт, просто процес взяття під опівський контроль державних грошових потоків у прибутковому Укренерго. Поставлять чоловіка куми брата шаурми.
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02.09.2024 23:35 Відповісти
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03.09.2024 08:55 Відповісти
царь хароший-баярє плахіє...
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02.09.2024 22:58 Відповісти
Цікаво знати по якій статті і з якої причини звільнив пана Кудрицького
Зеленський ?
Скоріш за все , у брата Ермака зʼявилась особа , яка добре розуміється
в корупційних схемах 🙁
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02.09.2024 22:59 Відповісти
Влада в Україні потребує негайної етнічної чистки. Крапка.
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02.09.2024 22:59 Відповісти
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02.09.2024 22:59 Відповісти
За 100 млрд любая ЧВК спросит:
"Вам как его покрошить соломкой или кубиками?"
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02.09.2024 23:00 Відповісти
велике електро крадівництво?
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02.09.2024 23:00 Відповісти
зеля уверенно накапливает критическую массу дерьма. одного дня воно його утопит.
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02.09.2024 23:06 Відповісти
Схоже Зє впевнений що "гівно" підсохне, перестане смердіти і "зацементує" його в історії.
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02.09.2024 23:12 Відповісти
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02.09.2024 23:26 Відповісти
Це той тип який після атаки 26 липня виплатив собі та спільникам в Украенерго "зарплату з премією" - понад 2 млн. гривень... Але хвалена "чуйка" в нього є - таки хапнув наостанок.
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02.09.2024 23:10 Відповісти
Лещенко мабуть дуже заздрив, бо Кудрицький заробляв працею, а те опудало - дуполізінгом.
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02.09.2024 23:50 Відповісти
У Кудріцкаго базова освіта не має абсолютно жодного стосунку до енергетики. Без "дуполізінгу" на "потоки нікого, ніколи в Україні ще не поставили...
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03.09.2024 00:20 Відповісти
Це ви так Лещенка захищаєте?
"Нікого ніколи"... узагальнення - хибні, не потрібно методи Шапітолію натягувати на "ніколи та нікого".
В Зеленського освіта - Криворізький 95-й квартал, але ж мільйони "наївних" поставили його Верховним Головнокомандувачем...
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03.09.2024 00:42 Відповісти
Всі призначенці зє і сам він є дуполизами. Просто згадайте біографію кожного...
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03.09.2024 00:50 Відповісти
Всі = ніхто.
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03.09.2024 01:02 Відповісти
Дивишся на теперішніх під....сів, вже і партія регіонів не виглядає такою одіозною)))
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02.09.2024 23:17 Відповісти
Це те ж саме тільки на іншій стадії розвитку.
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03.09.2024 01:58 Відповісти
Все! Із завтрашнього дня відключень електрики більш не буде, бо в цьому винен поганий Порошенко Кудрицький!
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02.09.2024 23:19 Відповісти
І як же йому тепер платити за 5-ть кондиціонерів?
Горє то какоє....
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02.09.2024 23:31 Відповісти
друга вагома перемога зелених ломєхуз (якщо першою вважати звільнення Залужного).
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02.09.2024 23:40 Відповісти
Зеля делает все чтобы расшатать настрои внутри общества. Кремлевский план работает как часы
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02.09.2024 23:45 Відповісти
Какие приличные люди в чате
Такие приличные слова нашли для подобной мерзости
У меня одни матюки
И желание вернуть смертную казнь для мародеров!!!
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02.09.2024 23:51 Відповісти
А чого ж цей недопалок зелений сам не напише заяву? Тим більше, що каденція його вже давно закінчилась? Гнида.
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02.09.2024 23:57 Відповісти
нічого, він себе не образив і вліз в наглядову раду Охматдиту. А я-то дивувався на що то йому, а він 1 кормушку змінив на іншу. Шустрий парень
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03.09.2024 00:03 Відповісти
Щось тут не вʼяжеться, на третьому році війни і наче все позбивали, а світла по пів-дня немає, значить кудрицький не такий вже і хороший менеджер??? Може за нього як раз і педалять ті хто на схемах з мільярдами разомз ним сиділи??
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03.09.2024 00:04 Відповісти
Світло є пів дня точно від сонця, а вимикають електроенергію. Старий ленін давно вмер, а діло його просувають "свєт в каждий дом", бо першим і часто єдиним споживачем була лампочка, а простим людям треба було пояснити що таке електрика, то просто казали, що тягнуть світло. Але зараз електрика явно не світло, скоріше інтернет, електроплита і т.д. Світла є валом ліхтарів, ламп на акумуляторах і т.д.

ЗМІ безграмотні, що називають електрику світлом. В платіжці чорним по білому написано: оплата за електроенергію.
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03.09.2024 00:26 Відповісти
на західних партнерів єдина надія, бо бидло й далі сидітиме без світла, свято віруючи у те, що у всьому винні лише кацапи, а велична зелена підарня ні до чого...
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03.09.2024 00:31 Відповісти
"...зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна" Джерело:

Кому "стане болісно"?
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03.09.2024 00:51 Відповісти
ага оце так оце потужно прикрити пуштуна мустафу
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03.09.2024 01:07 Відповісти
За 34 роки так і не було української влади,і це привело війну у нас,але ніхто так і не поніс ніяку відповідальність.А кудрицький такий самий,якщо би він не підходив,його би не призначили,щось пішло не так
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03.09.2024 01:09 Відповісти
>Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці - керівника УкрЕнерго звільнили.
Очень адекватный, украл 68 млрд гривен, 80% прибыли компании.
https://forbes.ua/company/derzhaudit-na-68-mlrd-grn-abo-chomu-ofis-genprokurora-priyshov-z-obshukami-do-ukrenergo-20092023-16136
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03.09.2024 01:20 Відповісти
Дякую за посилання. Якщо почитати - там видно, всі 68 мільярдів претензій висмоктано з пальця......
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03.09.2024 10:33 Відповісти
Однозначно. Насосал 68 млрд. На эти 2 процента и живет.
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03.09.2024 12:02 Відповісти
Вот еще.

Справа щодо розкрадання 1,4 млрд грн

На початку вторгнення компанія «Юнайтед Енерджі», якою володіє партнер бізнесмена Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, отримала від «Укренерго» електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн, перепродала її на ринку та не розрахувалася з державним операторомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:5-19 [19] . ЗМІ повідомляли, що ймовірно керівництво «Укренерго» сприяло реалізації цієї схеми. Два топ-менеджера «Укренерго», які безпосередньо відповідали за договір з «Юнайтед-Енерджі», виїхали за кордон у службові відрядження та не повернулися. Один дозвіл на відрядження особисто підписував Володимир Кудрицький. Під час business breakfast для Forbes Україна Кудрицький підтвердив, що справа стосується неоплачуваного споживання електрики компанією "Юнайтед Енерджі", що призвело до збитків держкомпанії на суму понад 716 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]

Освоєння коштів на будівництві об'єктів укриття

На будівництво укриття для захисту об'єктів критичної інфраструктури було витрачено понад 50 млрд грн. Головними отримувачами бюджетних коштів стали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, діяльність якого курував екс-віце-прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кубраков та «Укренерго» під керівництвом Володимира Кудрицького. За даними видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші» , протягом 14 серпня-4 вересня 2023 року «Укренерго» уклало низку угод на 2,8 млрд грнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] . А у вересні 2023 року уряд виділив додатково 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. У серпні 2023 року в «Центренерго», що входить до складу «Укренерго», заявили про фізичний захист Трипільської ТЕС на 100 %, Зміївської ТЕС - на 70 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] . У кінці 2023 року у інтерв'ю Голосу Америки Кудрицький заявив, що він на чолі Укренерго будує перший у світі інженерний захист від дронів та ракет на енергетичних об'єктах. У березні та квітні 2024 року 100 % генерації цих двох ТЕС було знищено через обстріл російськими ракетамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .

Начальник служби перспективного розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE Укренерго у 2005-2008 роках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Куртєв зазначив, що президента ввели в оману планом захисту енергетичних об'єктів за допомогою бетонного укриття, який виявився неефективним. Куртєв наголошував, що існували ефективніші шляхи захистуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-27 [27] . Проте, було обрано найменш дієвий та непрозорий варіант. Кубракова було звільнено 9 травня 2024 року, Кудрицький залишився на посаді.

Засекречена зарплата в «Укренерго»

У відповідь на запит ЗМІ щодо зарплат в компанії, «Укренерго» відповіло, що в законі немає вимоги називати зарплату «поосібно», тому розміру доходів Володимира Кудрицького окремо не вказали. Навели дані щодо зарплат всього правління: Володимира Кудрицького та чотирьох членів правління.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32 [32]

Аудит «Укренерго»

За результатами аудиту компанії «Укренерго» за 2019-2023 роки Держаудитслуби виявила зловживань на 68 млрд грн, а працівники Офісу генпрокурора провели обшуки в офісі «Укренерго». Державний оператор намагався оскаржити результати аудиту в суді, але програв справу Держаудитслужбі. Аудитори виявили, що діяльність працівників «Укренерго» призвела до несвоєчасного припинення постачання електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі», що спричинило несплату боргу, а також через невиконання умов договорів та судових позовів державний оператор сплатив штрафів та судового збору на 285 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] Крім того, навесні 2022 року «Укренерго» закупило бронежилети за завищеними цінами, витративши понад 20 млн грн, хоча їхня ринкова ціна була вдвічі меншою. За матеріалами слідства, топ-посадовець Укренерго, маючи "довірливі відносини з одним із членів правління", придбав бронежилети за ціною, що більш ніж у два рази перевищувала ринкову. Компанія мала пропозиції постачання бронежилетів по 8 166 грн за одиницю, але вибрала постачальника з ціною 16 500 грн за одиницю на ідентичну модель. Кудрицький проходить свідком у цій кримінальній справі НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37 [37] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:32-38 [38]

OSINT-розслідування щодо збагачення

За даними OSINT-розслідування групи Blackboxosint, у грудні 2022 року дружина Кудрицького Олександра Ястремська придбала земельну ділянку у столиці по вулиці Генерала Павленка за $14 тис., хоча її ринкова вартість становить $75 тис.
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03.09.2024 12:05 Відповісти
В статті написано, що Центренерго входить до Укренерго. Цікаво, автор перед написанням хоча б поцікавився тим, що Укренерго не має ніякого відношення до генерації, а займається розподілом електроенергії магістральними мережами. І тому ніяким боком до захисту ані Трипільської, ані Зміївської.....
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03.09.2024 15:43 Відповісти
Плохая попытка, не тянешь ты. Это Викепедия, там много авторов и могут быть неточности, но это не значит, что в целом статья неверная.
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03.09.2024 15:49 Відповісти
При чому вікіпедія до того, що це різні структури з різними завданнями?
Ось вам посилання не на вікіпедію, а на сайт компанії https://ua.energy/pro_kompaniyu/ , в тому числі з інформацією про структуру компанії. Де там хоч щось про Трипільску, Зміївську та їх захист.....Тому автор статті, вибачте, трохи прибрехав.....
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03.09.2024 15:58 Відповісти
При том, что ты пишешь бред, ты мразь, которая защищает воров и бандитов. оставивших всю страну без денег и без электричества. Иди за русским кораблем.
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03.09.2024 22:50 Відповісти
Ботяра. Когда тебя поймали на вранье, ты перешел на личное. Иди пи...р сам за русским кораблем.
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03.09.2024 22:53 Відповісти
Каком вранье, это ты все врешь. Ты дебил, который не понимает, что такое Википедия. Какой нах автор статьи. Чтобы ты подавился своими кровавыми деньгиами, мразь, из за которых люди погибают.
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03.09.2024 22:58 Відповісти
При чем Википедия? Ты выложил левую ссылку с бредом, а потом разводишь демагогию. Так может это у тебя кровавые деньги в твоей ботоферме?
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03.09.2024 23:31 Відповісти
При том, это цитата из Википедии, дебил. Иди исправь, попробуй, ага. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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04.09.2024 01:28 Відповісти
Еще Глава "Укрэнерго" Кудрицкий получил $5 млн за схему вывода денег компании Коломойского - СМИ

Глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий получил свою долю в размере 5 млн долларов в схеме воровства электроэнергии компанией из орбиты Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" на 716 млн грн.https://znaj.ua/ru/kompromat/476979-golova-ukrenergo-kudrickiy-otrimav-5-mln-za-shemu-vivedennya-groshey-kompaniji-kolomoyskogo-zmi
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03.09.2024 12:08 Відповісти
Шариковы выше лучше всего иллюстрируют почему Зеленые триумфуют. Потому что Зеленые плот от плоти народа Шариковых.
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03.09.2024 02:08 Відповісти
Далее 4 на 2 и все. Уволен Кудрицкий. Источник:
Перевожу для тех кто в теме.
Четыре сбоку, ваших нет
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03.09.2024 07:19 Відповісти
А ви вперто вєщаєтє тут, на ЦЕНЗОР.НЕТ, свинособачим єзиком. Підписку
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03.09.2024 09:10 Відповісти
роботодавцю дали?
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03.09.2024 09:12 Відповісти
Гниды.
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03.09.2024 09:06 Відповісти
Лаконічно)
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03.09.2024 09:30 Відповісти
Мовчазні кияни, невдовзі з вами буде те, що зара кацапня робить з Харкова та харків*ян. Мовчіть далі...
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03.09.2024 09:07 Відповісти
Десятки уголовных дел против Кудрицкого закончились ничем. Поделельники Кудрицкого уже убежали за границу, убежит ли Кудрицкий?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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03.09.2024 12:29 Відповісти
 
 