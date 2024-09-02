Голову "Укренерго" Кудрицького звільнено з посади, - Железняк

2 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький був звільнений з посади.

Про це у своєму телеграмі написав нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці - керівника УкрЕнерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все. Звільнено Кудрицького. Нагадаю, що "Укренерго" єдині хто нормально побудував захисні споруди. І вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни. Але ці м***, будуть намагатися розповісти що саме це і стало проблемою", - заявив нардеп.

За його словами, Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотіли звільнити його (Кудрицького - Ред.).

"Реальна причина це тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки: 100 млрд грн щорічно, 1,5 млрд євро кредитних ліній", - розповів Железняк.

Він стверджує, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - Ред.) захопили.

Читайте: Голова "Укренерго" назвав умови, за яких вдасться уникнути відключень електроенергії взимку

"З додаванням "УкрЕнерго" завершення побудови корупційної піраміди можна вважати завершеною. З чим я наших корупціонерів і вітаю. АЛЕ….зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна", - резюмував Ярослав Железняк.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня заявив, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільник "Укренерго" Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"