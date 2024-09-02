Глава "Укрэнерго" Кудрицкий уволен с должности, - Железняк

2 сентября глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну одного из самых адекватных людей в энергетике - руководителя "Укрєнерго" уволили. Сначала требование на ставке, потом перегнули Наблюдательный совет. Далее 4 на 2 и все. Уволен Кудрицкий. Напомню, что "Укрэнерго" - единственные, кто нормально построил защитные сооружения. И вовремя запаслись дополнительным оборудованием для быстрой замены. Но эти м*** будут пытаться рассказать, что именно это и стало проблемой", - заявил нардеп.

По его словам, Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотели уволить его (Кудрицкого - Ред.).

"Реальная причина - это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд грн ежегодно, 1,5 млрд евро кредитных линий", - рассказал Железняк.

Он утверждает, что НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - Ред.) захватили.

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"С добавлением "Укрєнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенным. С чем я наших коррупционеров и поздравляю. НО.... сейчас увидите реакцию международников и последствия которые повлечет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно болезненная", - резюмировал Ярослав Железняк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 30 августа заявил, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время.

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