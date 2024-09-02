Глава "Укрэнерго" Кудрицкий уволен с должности, - Железняк
2 сентября глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности.
Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Ну одного из самых адекватных людей в энергетике - руководителя "Укрєнерго" уволили. Сначала требование на ставке, потом перегнули Наблюдательный совет. Далее 4 на 2 и все. Уволен Кудрицкий. Напомню, что "Укрэнерго" - единственные, кто нормально построил защитные сооружения. И вовремя запаслись дополнительным оборудованием для быстрой замены. Но эти м*** будут пытаться рассказать, что именно это и стало проблемой", - заявил нардеп.
По его словам, Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотели уволить его (Кудрицкого - Ред.).
"Реальная причина - это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд грн ежегодно, 1,5 млрд евро кредитных линий", - рассказал Железняк.
Он утверждает, что НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - Ред.) захватили.
"С добавлением "Укрєнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенным. С чем я наших коррупционеров и поздравляю. НО.... сейчас увидите реакцию международников и последствия которые повлечет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно болезненная", - резюмировал Ярослав Железняк.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 30 августа заявил, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время.
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Про це йдеться у відповідному листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП
Зеленський ?
Скоріш за все , у брата Ермака зʼявилась особа , яка добре розуміється
в корупційних схемах 🙁
"Вам как его покрошить соломкой или кубиками?"
"Нікого ніколи"... узагальнення - хибні, не потрібно методи Шапітолію натягувати на "ніколи та нікого".
В Зеленського освіта - Криворізький 95-й квартал, але ж мільйони "наївних" поставили його Верховним Головнокомандувачем...
ПорошенкоКудрицький!
Горє то какоє....
Такие приличные слова нашли для подобной мерзости
У меня одни матюки
И желание вернуть смертную казнь для мародеров!!!
ЗМІ безграмотні, що називають електрику світлом. В платіжці чорним по білому написано: оплата за електроенергію.
Кому "стане болісно"?
Очень адекватный, украл 68 млрд гривен, 80% прибыли компании.
https://forbes.ua/company/derzhaudit-na-68-mlrd-grn-abo-chomu-ofis-genprokurora-priyshov-z-obshukami-do-ukrenergo-20092023-16136
Справа щодо розкрадання 1,4 млрд грн
На початку вторгнення компанія «Юнайтед Енерджі», якою володіє партнер бізнесмена Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, отримала від «Укренерго» електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн, перепродала її на ринку та не розрахувалася з державним операторомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:5-19 [19] . ЗМІ повідомляли, що ймовірно керівництво «Укренерго» сприяло реалізації цієї схеми. Два топ-менеджера «Укренерго», які безпосередньо відповідали за договір з «Юнайтед-Енерджі», виїхали за кордон у службові відрядження та не повернулися. Один дозвіл на відрядження особисто підписував Володимир Кудрицький. Під час business breakfast для Forbes Україна Кудрицький підтвердив, що справа стосується неоплачуваного споживання електрики компанією "Юнайтед Енерджі", що призвело до збитків держкомпанії на суму понад 716 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
Освоєння коштів на будівництві об'єктів укриття
На будівництво укриття для захисту об'єктів критичної інфраструктури було витрачено понад 50 млрд грн. Головними отримувачами бюджетних коштів стали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, діяльність якого курував екс-віце-прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кубраков та «Укренерго» під керівництвом Володимира Кудрицького. За даними видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC «Наші гроші» , протягом 14 серпня-4 вересня 2023 року «Укренерго» уклало низку угод на 2,8 млрд грнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] . А у вересні 2023 року уряд виділив додатково 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. У серпні 2023 року в «Центренерго», що входить до складу «Укренерго», заявили про фізичний захист Трипільської ТЕС на 100 %, Зміївської ТЕС - на 70 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] . У кінці 2023 року у інтерв'ю Голосу Америки Кудрицький заявив, що він на чолі Укренерго будує перший у світі інженерний захист від дронів та ракет на енергетичних об'єктах. У березні та квітні 2024 року 100 % генерації цих двох ТЕС було знищено через обстріл російськими ракетамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
Начальник служби перспективного розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE Укренерго у 2005-2008 роках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Куртєв зазначив, що президента ввели в оману планом захисту енергетичних об'єктів за допомогою бетонного укриття, який виявився неефективним. Куртєв наголошував, що існували ефективніші шляхи захистуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-27 [27] . Проте, було обрано найменш дієвий та непрозорий варіант. Кубракова було звільнено 9 травня 2024 року, Кудрицький залишився на посаді.
Засекречена зарплата в «Укренерго»
У відповідь на запит ЗМІ щодо зарплат в компанії, «Укренерго» відповіло, що в законі немає вимоги називати зарплату «поосібно», тому розміру доходів Володимира Кудрицького окремо не вказали. Навели дані щодо зарплат всього правління: Володимира Кудрицького та чотирьох членів правління.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32 [32]
Аудит «Укренерго»
За результатами аудиту компанії «Укренерго» за 2019-2023 роки Держаудитслуби виявила зловживань на 68 млрд грн, а працівники Офісу генпрокурора провели обшуки в офісі «Укренерго». Державний оператор намагався оскаржити результати аудиту в суді, але програв справу Держаудитслужбі. Аудитори виявили, що діяльність працівників «Укренерго» призвела до несвоєчасного припинення постачання електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі», що спричинило несплату боргу, а також через невиконання умов договорів та судових позовів державний оператор сплатив штрафів та судового збору на 285 млн грн.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] Крім того, навесні 2022 року «Укренерго» закупило бронежилети за завищеними цінами, витративши понад 20 млн грн, хоча їхня ринкова ціна була вдвічі меншою. За матеріалами слідства, топ-посадовець Укренерго, маючи "довірливі відносини з одним із членів правління", придбав бронежилети за ціною, що більш ніж у два рази перевищувала ринкову. Компанія мала пропозиції постачання бронежилетів по 8 166 грн за одиницю, але вибрала постачальника з ціною 16 500 грн за одиницю на ідентичну модель. Кудрицький проходить свідком у цій кримінальній справі НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37 [37] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:32-38 [38]
OSINT-розслідування щодо збагачення
За даними OSINT-розслідування групи Blackboxosint, у грудні 2022 року дружина Кудрицького Олександра Ястремська придбала земельну ділянку у столиці по вулиці Генерала Павленка за $14 тис., хоча її ринкова вартість становить $75 тис.
Ось вам посилання не на вікіпедію, а на сайт компанії https://ua.energy/pro_kompaniyu/ , в тому числі з інформацією про структуру компанії. Де там хоч щось про Трипільску, Зміївську та їх захист.....Тому автор статті, вибачте, трохи прибрехав.....
Глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий получил свою долю в размере 5 млн долларов в схеме воровства электроэнергии компанией из орбиты Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" на 716 млн грн.https://znaj.ua/ru/kompromat/476979-golova-ukrenergo-kudrickiy-otrimav-5-mln-za-shemu-vivedennya-groshey-kompaniji-kolomoyskogo-zmi
Перевожу для тех кто в теме.
Четыре сбоку, ваших нет
https://www.youtube.com/watch?v=***********