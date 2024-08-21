Глава "Укрэнерго" Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета"

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кудрицкий был избран на первом заседании, которое состоялось во вторник, 20 августа.

"Сейчас Совет должен сфокусироваться на как можно более быстром заказе услуг обследования пострадавших зданий и создании дефектного акта. Это позволит сформировать смету и прозрачно выбрать компанию, которая выполнит необходимые работы, чтобы подготовить здания к зиме", - сказал Кудрицкий.

Также сообщается, что в руководящий состав Совета вошли Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" (председатель Совета) и Евгений Гончар, представитель Минздрава (секретарь Совета). Всего в Совете будет работать 15 участников.

"На восстановление "Охматдета" в целом было собрано более 1 миллиарда гривен. В частности, вклад НЭК "Укрэнерго" составил 10 миллионов гривен. Миссия Совета по восстановлению - проследить за тем, что все эти средства были использованы прозрачно и максимально эффективно", - заявил Кудрицкий.

Напомним, что накануне Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ 8 июля.

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Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не собирается переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

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