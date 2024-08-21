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Глава "Укрэнерго" Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета"

Очільник

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кудрицкий был избран на первом заседании, которое состоялось во вторник, 20 августа.

"Сейчас Совет должен сфокусироваться на как можно более быстром заказе услуг обследования пострадавших зданий и создании дефектного акта. Это позволит сформировать смету и прозрачно выбрать компанию, которая выполнит необходимые работы, чтобы подготовить здания к зиме", - сказал Кудрицкий.

Также сообщается, что в руководящий состав Совета вошли Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" (председатель Совета) и Евгений Гончар, представитель Минздрава (секретарь Совета). Всего в Совете будет работать 15 участников.

"На восстановление "Охматдета" в целом было собрано более 1 миллиарда гривен. В частности, вклад НЭК "Укрэнерго" составил 10 миллионов гривен. Миссия Совета по восстановлению - проследить за тем, что все эти средства были использованы прозрачно и максимально эффективно", - заявил Кудрицкий.

Напомним, что накануне Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ 8 июля.

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Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не собирается переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

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Автор: 

ОХМАТДЕТ (243) Кудрицкий Владимир (76) восстановления (143)


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Топ комментарии
+24
Вже "відновив" енергетику,тепер буде "відновлювати" " Охматдит",во ім'я Єрмака,Зеленського і святого офшору.Амінь!
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21.08.2024 17:39
+23
так це що....з двох місць красти буде....
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21.08.2024 17:30
+14
а зв'язок енергетики і медицини очевидний всім
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21.08.2024 17:44
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Правила форума Совет форумчан
так це що....з двох місць красти буде....
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21.08.2024 17:30 Ответить
Нечуткі ви. А його жінці тепер додаткові кишені шить в бріоні... Ночі не спать...
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21.08.2024 17:55 Ответить
Это тот товарищ с укрэнерго, где недавно на треть подняли зряплаты? Теперь лично у него больше 400 тысяч гривников в месяц. Видимо, мало, парню не хватает
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21.08.2024 21:07 Ответить
в ту раду по таким критеріям і брали. Назвіть там когось простого і порядного
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22.08.2024 01:26 Ответить
Хтоб мене в яку-небудь раду взяв!?
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21.08.2024 17:32 Ответить
Давайте з вами підемо в "Раду форумчан" тут на ресурсі...
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21.08.2024 17:37 Ответить
Вам третій не потрібний?
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21.08.2024 17:59 Ответить
Потрібен!
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21.08.2024 18:28 Ответить
мене візьміть в ревізійну комісію ради
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21.08.2024 19:15 Ответить
Наглядову ще створюйте))
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21.08.2024 22:11 Ответить
А ще Раду над Радами.... Щоб було місце всім....
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22.08.2024 22:25 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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21.08.2024 17:34 Ответить
Ви спочатку складіть кошторис побудови охматдиту , а пізніше звіряючи суму будете знати скільки піде на відновлення.
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21.08.2024 17:39 Ответить
Вже "відновив" енергетику,тепер буде "відновлювати" " Охматдит",во ім'я Єрмака,Зеленського і святого офшору.Амінь!
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21.08.2024 17:39 Ответить
а зв'язок енергетики і медицини очевидний всім
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21.08.2024 17:44 Ответить
А з блазнів найкращі президенти получаються, це очевидний та всім відомий факт!
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21.08.2024 18:16 Ответить
Щооо??? Цього п@дара вішати вже треба!! А йому додаткову годівницю дарують??

Чи Укренерго вже розікрали в гівно? Сьогодні з електрикою на Лівому березі Київ, трешак повний..графіки до звізди, відключають то на півгодини - то до нулів обіцяють..що за хня??
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21.08.2024 17:47 Ответить
годівниць багато,а "ефективних" менеджерів всього 5-ть,приходиться суміщати
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21.08.2024 17:52 Ответить
Пустили ''козла в огород''. Спеціаліст по розкраданню!
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21.08.2024 17:50 Ответить
Це той що за 2 мільйони зарплати в місяць розробив зручні графіки відключення світла...
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21.08.2024 17:52 Ответить
І швець,іжнець і на дудє ігрець.
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21.08.2024 17:52 Ответить
На єрмаковой "дуде"
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21.08.2024 18:38 Ответить
А чого не можна було туди включити тих заступників Галущенка, що вже під судом? 😁
Так було б логічніше. Тих вже впіймали, а цього ще ловити.
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21.08.2024 17:58 Ответить
Та де ж вони беруть стільки "чесних та порядних" людей? Чим більше нулів в зібраних коштах,тим все ""чесніші чиновники призначаються до корита!
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21.08.2024 18:13 Ответить
Очільник "Укренерго" вже всі проблеми з енергетикою порішав, має багато вільного часу та натхнення.
А ви про що подумали, невже про корупцію?
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21.08.2024 18:13 Ответить
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21.08.2024 18:39 Ответить
а шо так мало?10 лямов от укрэнерго.................тыж ******* кудрицкий за 10 месяцев зарплату имеешь 4ляма двести.к!зажал на больницу бабло???************* ****.........................................
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21.08.2024 18:41 Ответить
А що , Горбунову як засновнику фонду "Охматдит -здорове дитинство "нічого не дістанеться , чи поділяться ?
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21.08.2024 18:45 Ответить
Є три благодійні фонди яким я вірю , -" Справа громад " , " Благодійний фонд Порошенка , і "Госпітальєри " Яни Зінкевич .
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21.08.2024 18:55 Ответить
Ну упустять зелені мародери, хотіли нахрапом, все і зразу. Тепер пішли в обход.
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21.08.2024 22:02 Ответить
.... зразу видно ,патужний, універсал від енергетики до будівництва і медицини .
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21.08.2024 22:50 Ответить
хана охматдиту
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22.08.2024 01:28 Ответить
 
 