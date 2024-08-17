Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности гендиректора "Охматдета"
В субботу, 17 августа, после совещания с заведующими отделениями "Охматдета" министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности генерального директора больницы. Им стал заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин.
О соответствующем решении Ляшко сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что имидж и репутация больницы "Охматдет" строились годами благодаря тысячам невероятных историй и спасенных жизней.
"Имя "Охматдет" стало брендом украинской медицины. Должны сохранить эти достижения и развивать дальше на благо наших маленьких пациентов. Поэтому на этом этапе для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", печется об "Охматдете" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее", - написал Ляшко.
По словам чиновника, 17 августа он провел встречу с несколькими заведующими отделений больницы, "чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться "Охматдет" дальше".
Учтя мнение врачей, Ляшко назначил Александра Урина и.о. гендиректора "Охматдета". Министр уверяет, что коллектив больницы доверяет Урину.
"Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше. А мы сегодня наработали их немало", - заявил глава Минздрава.
Известно, что Александр Урин возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета".
Напомним, что накануне генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей после скандала с благотворительным фондом.
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І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.
Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.
Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».
Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».
Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.
Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?
І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…
Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.
Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.
PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
Корупційний зашквар навколо Охматдиту - це більш ніж типово для всіх історій, куди свої копитця вмочує Квартал95. І тепер не лише українські жертводавці, але й крупні міжнародні партнери з огидою, від якої верне зеленим блювотинням, спостерігають, як дикуни з ракетообстрілюваної країни ********* між собою за те, хто освоїть жебрані з усього світу гроші на відбудову клініки. Дитячої.
На кону - не дитячі 378 млн грн, які лікарня (бюджетна установа) не може отримати на свій казначейський (а отже, прозорий) рахунок, тому що ці гроші хоче контролювати приватний благодійний фонд, у наглядовій раді якого цвіт нації в особі придворних ведучих 1+1, керівника КВН та особистих друзів першої сім'ї...