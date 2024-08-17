Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности гендиректора "Охматдета"

В субботу, 17 августа, после совещания с заведующими отделениями "Охматдета" министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности генерального директора больницы. Им стал заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин.

О соответствующем решении Ляшко сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что имидж и репутация больницы "Охматдет" строились годами благодаря тысячам невероятных историй и спасенных жизней.

"Имя "Охматдет" стало брендом украинской медицины. Должны сохранить эти достижения и развивать дальше на благо наших маленьких пациентов. Поэтому на этом этапе для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", печется об "Охматдете" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее", - написал Ляшко.

По словам чиновника, 17 августа он провел встречу с несколькими заведующими отделений больницы, "чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться "Охматдет" дальше".

Учтя мнение врачей, Ляшко назначил Александра Урина и.о. гендиректора "Охматдета". Министр уверяет, что коллектив больницы доверяет Урину.

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"Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше. А мы сегодня наработали их немало", - заявил глава Минздрава.

Известно, что Александр Урин возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета".

Напомним, что накануне генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей после скандала с благотворительным фондом.

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