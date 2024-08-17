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Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности гендиректора "Охматдета"

Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора

В субботу, 17 августа, после совещания с заведующими отделениями "Охматдета" министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности генерального директора больницы. Им стал заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин.

О соответствующем решении Ляшко сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что имидж и репутация больницы "Охматдет" строились годами благодаря тысячам невероятных историй и спасенных жизней.

"Имя "Охматдет" стало брендом украинской медицины. Должны сохранить эти достижения и развивать дальше на благо наших маленьких пациентов. Поэтому на этом этапе для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", печется об "Охматдете" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее", - написал Ляшко.

По словам чиновника, 17 августа он провел встречу с несколькими заведующими отделений больницы, "чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться "Охматдет" дальше".

Учтя мнение врачей, Ляшко назначил Александра Урина и.о. гендиректора "Охматдета". Министр уверяет, что коллектив больницы доверяет Урину.

Читайте также: Гендиректор "Охматдета" Жовнир отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок, - Ляшко

"Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше. А мы сегодня наработали их немало", - заявил глава Минздрава.

Известно, что Александр Урин возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета".

Напомним, что накануне генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир был отстранен от исполнения обязанностей после скандала с благотворительным фондом.

Читайте также: Благотворительный фонд, собравший более 300 млн после атаки на "Охматдет", не хочет переводить средства, - директор больницы Жолнер

Автор: 

назначение (2168) ОХМАТДЕТ (243) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+12
знову Урінотерапія
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17.08.2024 19:15
+9
https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Вікторія Сюмар

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0QW2P5Nrc2VyJg9EcNR1ief7fgxYSwPdUMrSyWYqw7KYYf3tPb7gzgbGuWY1H1eGBl?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.

Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.

Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».

Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».

Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.

Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?

І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…

Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.

Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.

PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
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17.08.2024 19:32
+8
что это за договорняки в выходной день с з декількома завідувачами відділень? зескот
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17.08.2024 19:49
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Правила форума Совет форумчан
знову Урінотерапія
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17.08.2024 19:15 Ответить
Не смішно. Своє прізвище сховали, щоб не приколювались?
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17.08.2024 19:20 Ответить
Добре, але не відволікайте ввд коштів фонду й того, якого захєра підставляєте попереднього керівника?? Не хоче гроші красти?
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17.08.2024 19:18 Ответить
НА уріну не схожий,більше на рештки перетравленої їжі.
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17.08.2024 19:29 Ответить
https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Вікторія Сюмар

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0QW2P5Nrc2VyJg9EcNR1ief7fgxYSwPdUMrSyWYqw7KYYf3tPb7gzgbGuWY1H1eGBl?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.

Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.

Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».

Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».

Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.

Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?

І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…

Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.

Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.

PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
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17.08.2024 19:32 Ответить
что это за договорняки в выходной день с з декількома завідувачами відділень? зескот
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17.08.2024 19:49 Ответить
Тепер будемо хоч прізвище зати, кому заносити
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17.08.2024 20:15 Ответить
Зелена квартальна влада остаточно оскотинилась. Корито з помиями та гроші.
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17.08.2024 20:32 Ответить
Здається, жадібність зелених затьмарює їм навіть інстинкт самозбереження. Навіть коли попадаються, все одно ************ і далі крадуть.
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17.08.2024 20:47 Ответить
А чого це Ніколов так співпереживає за Жовніра ? Громадяни створили фонд допомоги, а жучки зразу ж набігли. На селфетці в ресторані зверстали кошторис, визначили перця, який буде окучувати тему і зразу ж перераховуйте всі гроші. Ідея проста-криша в ОПі допоможе, та і орли Татарова зразу ж скажуть -гроші не державні складу злочину немає, фонд сам перерахував кошти. Бачили очі що руки робили, значить сам фонд і винуватий. Для злодіїв остання справа-наживатись на людському горі.
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17.08.2024 21:50 Ответить
Щодо громадських фондів. Є в Пітері Ісакієвський собор, збудований громадою Санкт-Петербурга власними силами. Кіріл вирішив забрати собор в своє лоно. Бо сам там служив, батько його був у Пітері попом. Для цього пробив призначення свого плємяша по первісній фамілії Слюнтяєв віце-мером а той під шумок будіництва перед ЧС 2018 через мерію почав пробивати тему. Громада образилась-ти спочатку своє збудуй, мокшанська морда, це власність громади. Сам х....струхнув, почалися пояснення-нас нє так понялі. Удар нанесли і по віце-меру, звинуватили його в крадіжці грошей із стадіона. Кіріл ушол в сторону, нє солоно хлєбавши, віце мер терміново евакуювався десь на просторах росії шото мутить.
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17.08.2024 22:03 Ответить
Як написав один Чесний Журналіст :

Корупційний зашквар навколо Охматдиту - це більш ніж типово для всіх історій, куди свої копитця вмочує Квартал95. І тепер не лише українські жертводавці, але й крупні міжнародні партнери з огидою, від якої верне зеленим блювотинням, спостерігають, як дикуни з ракетообстрілюваної країни ********* між собою за те, хто освоїть жебрані з усього світу гроші на відбудову клініки. Дитячої.

На кону - не дитячі 378 млн грн, які лікарня (бюджетна установа) не може отримати на свій казначейський (а отже, прозорий) рахунок, тому що ці гроші хоче контролювати приватний благодійний фонд, у наглядовій раді якого цвіт нації в особі придворних ведучих 1+1, керівника КВН та особистих друзів першої сім'ї...
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17.08.2024 22:50 Ответить
призначеня знову за нац.ознакою?
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18.08.2024 01:36 Ответить
 
 