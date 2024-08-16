Благотворительный фонд, собравший более 300 млн после атаки на "Охматдет", не хочет переводить средства, - директор больницы Жолнер
Директор "Охматдета" Владимир Жовнир отметил, что больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом, который получал пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, но не хочет переводить собранные средства на официальные счета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал директор "Охматдета" Владимир Жовнир в фейсбуке.
Жовнир сообщил, что реквизиты фонда были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в социальных сетях, в СМИ, а также на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и всех неравнодушных граждан, чтобы все желающие, в том числе международные партнеры, могли присылать помощь.
"Ко всем нашим публикациям и письмам к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, потому что раньше мы всегда имели нормальное взаимодействие", - написал глава "Охматдета".
"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСБ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. В результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений относительно того, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета". Подобное даже невозможно было представить... До сегодняшнего дня", - отметил Жовнир.
По словам директора больницы, начиная от первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы их коммуникация с фондом начала ухудшаться.
"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"", - написал Жовнир.
"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ "Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ "Охматдет"", - добавил руководитель больницы.
Жовнир заявил, что сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными, а также предположительно мошенническими.
Добавим, что 15 августа на своей странице в фейсбуке руководитель благотворительного фонда Евгений Вембер заявил: "Получается, что по устному распоряжению министра фонд должен перечислить 378 млн гривен - без надлежащего правового механизма для этого и без четкого целевого назначения. Поэтому подытожу: мы ждем правового разъяснения относительно того, каким образом перечислить средства на казначейские счета больницы и как именно будет осуществляться контроль за их использованием"
Вембер заверил, что фонд прорабатывает альтернативные варианты, как потратить собранные средства.
Тендер на восстановление "Охматдета"
Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн. Впоследствии во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.
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1. Вимкни капс- лок.
2. При усій неповазі зо гофмаршала, ти троль, і той головний ваш, що зверху сидить, не із Зеленьського знушаєтеся, із українських дітей, яких ви вбили у лікарні, а тепер маєте звіряче бадання, ще із цього і знущатися.
стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші
що НЕ зрозуміло ?
На, ще ти читай.
Це перше. А друге, якщо і перераховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прокурор за тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане
Преображенский: Нет, не возьму.
Вяземская: Но почему вы отказываетесь?
Преображенский: Не хочу. Вяземская: Вы не сочувствуете детям Германии?
Преображенский: Сочувствую.
Вяземская: А, полтинника жалко...
Преображенский: Нет. Вяземская: Так почему же?
Преображенский: Не хочу.
"Чесний Охмадіт"
сумно панове, бо кріси-корупціонери обнагліли вкрай !!!
"...
БО "Благодійний фонд "Охматдит" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Quc3dDSovWEEDBJEQsKWkXHpjk84MYxnWJ2SZG9huyStygPVDUgFRUYpwYhPvYRwl&id=100086911074823 оголосив переможця тендера на ремонт корпусу столичної Національної дитячої спеціалізованої лікарні, пошкодженої https://www.5.ua/kyiv/u-peredmisti-kyieva-pratsiuie-ppo-klychko-330505.html російським ракетним обстрілом 8 липня . Як заявляє видання "https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ Наші гроші ", конкурс виграла фірма із завищеними цінами.
Як https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid02WpR2DQJJUwuL23KDWpVFS5D8DH8mZGf5daw3XDqdFGk3DRmvFSeFf7jkDfcNfyLxl анонсувала НДСЛ "Охматдит", компанія-переможець "Буд-Технолоджі" оцінила вартість робіт у 307 млн грн (без ПДВ). Із 14 учасників тендера - це третя за вартістю пропозиція. Були учасники, які просили за відновлення шпиталю від 42 до 286 млн грн.
От представники фонду мабуть і не хочуть тепер вам переводити кошти.
Не тільки в тебе є діти, які їсти хочуть!
Під час телемарафону благодійники ПООБІЦЯЛИ внести на реалізацію проекту "Дитяча лікарня майбутнього" 242 мільйони гривень , але РЕАЛЬНО внесли біля 100 мільйонів (привіт Пінчуку).
А от патякати "ні грошей , ні лікарні" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і Москаль. От ще й Ви можете перевірити.
Побудова нового корпусу на території Охматдиту - це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.
Читаємо - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ?
3,5 мільярди гривень.
Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів.
"Собранные бывшей первой леди Екатериной Ющенко на строительство "Детской больницы будущего" деньги потратили на частную клинику.
Это выяснили журналисты программы "http://1plus1.ua/groshi/video/grandiozna-afera-simi-usenko-ta-povernenna-skandalnogo-ministra-utikaca-klimenka-grosi Гроші ".
Часть собранных фондом "Украина 3000" благотворительных средств пошла на строительство частной клиники "Ново" во Львове.
Ее основателем является фонд "Детская больница будущего". Председатель его попечительского совета - Екатерина Ющенко."
Можна витратити на купівлю Феррарі та вілли на Багамах.
А як в реалі біс його знає. Ні одній стороні не вірю. Що керівництво лікарні мутне, що керівництво фонду
Але *б їх матір. Війна, знищена лікарня, загиблі та поранені...Ще один шрам на тілі України.
Але ж ні, пофіг: дєньгі, дєньгі давай , я тєбє гаварю (фраза з 12 стільців)