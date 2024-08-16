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Благотворительный фонд, собравший более 300 млн после атаки на "Охматдет", не хочет переводить средства, - директор больницы Жолнер

Відбудова Охматдиту

Директор "Охматдета" Владимир Жовнир отметил, что больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом, который получал пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, но не хочет переводить собранные средства на официальные счета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал директор "Охматдета" Владимир Жовнир в фейсбуке.

Жовнир сообщил, что реквизиты фонда были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в социальных сетях, в СМИ, а также на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и всех неравнодушных граждан, чтобы все желающие, в том числе международные партнеры, могли присылать помощь.

"Ко всем нашим публикациям и письмам к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, потому что раньше мы всегда имели нормальное взаимодействие", - написал глава "Охматдета".

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"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСБ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. В результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений относительно того, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета". Подобное даже невозможно было представить... До сегодняшнего дня", - отметил Жовнир.

По словам директора больницы, начиная от первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы их коммуникация с фондом начала ухудшаться.

"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"", - написал Жовнир.

"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ "Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ "Охматдет"", - добавил руководитель больницы.

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Жовнир заявил, что сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными, а также предположительно мошенническими.

Жовнір про БФ, який не хоче перераховувати кошти

Добавим, что 15 августа на своей странице в фейсбуке руководитель благотворительного фонда Евгений Вембер заявил: "Получается, что по устному распоряжению министра фонд должен перечислить 378 млн гривен - без надлежащего правового механизма для этого и без четкого целевого назначения. Поэтому подытожу: мы ждем правового разъяснения относительно того, каким образом перечислить средства на казначейские счета больницы и как именно будет осуществляться контроль за их использованием"

Вембер заверил, что фонд прорабатывает альтернативные варианты, как потратить собранные средства.

Тендер на восстановление "Охматдета"

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн. Впоследствии во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (243) Владимир Жовнир (3) восстановление (210)


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Топ комментарии
+28
може в Фонді переймаються що грощі ********, витратять за цінами в рази дорожче реальних? Було б нормально почути пояснення від Фонду
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16.08.2024 16:55
+18
Все , до чого торкається найвеличніший просрочений і його свита , перетворюється на гівно !!!! Цар - ГівноМідас !!!!!
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16.08.2024 17:11
+17
у Охмадіті, хвалити Богу, на щастя не вбили жодної дитини, це для початку - мат часть треба знати

стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші

що НЕ зрозуміло ?
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16.08.2024 17:29
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16.08.2024 16:55 Ответить
Кацапське г но ти радієш такі пі ари як ти це і роблять і ракети наводять з вами повинна бути розмова кортка тебе і всю твою рідню на площі до гори ногами вішать
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16.08.2024 17:04 Ответить
Все , до чого торкається найвеличніший просрочений і його свита , перетворюється на гівно !!!! Цар - ГівноМідас !!!!!
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16.08.2024 17:11 Ответить
Троль.
1. Вимкни капс- лок.
2. При усій неповазі зо гофмаршала, ти троль, і той головний ваш, що зверху сидить, не із Зеленьського знушаєтеся, із українських дітей, яких ви вбили у лікарні, а тепер маєте звіряче бадання, ще із цього і знущатися.
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16.08.2024 17:17 Ответить
у Охмадіті, хвалити Богу, на щастя не вбили жодної дитини, це для початку - мат часть треба знати

стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші

що НЕ зрозуміло ?
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16.08.2024 17:29 Ответить
Що незрозуміло, Вася, якого біса мені ЦЕ пишеш?
На, ще ти читай.


Це перше. А друге, якщо і перераховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прокурор за тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане
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16.08.2024 17:32 Ответить
Вже 5-ть російських тролів його лайкнули. Не виключено, що припруться ще трійко корисних ідіотів.
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16.08.2024 17:14 Ответить
може в Фонді переймаються що грощі ********, витратять за цінами в рази дорожче реальних? Було б нормально почути пояснення від Фонду
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16.08.2024 16:55 Ответить
Вяземская: ...предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии. По полтиннику штука!
Преображенский: Нет, не возьму.
Вяземская: Но почему вы отказываетесь?
Преображенский: Не хочу. Вяземская: Вы не сочувствуете детям Германии?
Преображенский: Сочувствую.
Вяземская: А, полтинника жалко...
Преображенский: Нет. Вяземская: Так почему же?
Преображенский: Не хочу.
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16.08.2024 17:16 Ответить
пропоную фонду на зібрані гроші побудувати поруч з Охмадітом нову лікарню -

"Чесний Охмадіт"

сумно панове, бо кріси-корупціонери обнагліли вкрай !!!
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16.08.2024 17:22 Ответить
Так читайте зверху - немає контролю та не відомо на які цілі підуть ці гроші. Тому і не перерахували.
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16.08.2024 17:19 Ответить
Так і буде, якщо віддати гроші корумпованій дирекції Охматдиту. Вони вже раз "прозорий тендер" провели, про це весь народ знає!
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16.08.2024 17:43 Ответить
Воотще-то то был тендер как-раз фонда, а не клиники.

"...

БО "Благодійний фонд "Охматдит" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Quc3dDSovWEEDBJEQsKWkXHpjk84MYxnWJ2SZG9huyStygPVDUgFRUYpwYhPvYRwl&id=100086911074823 оголосив переможця тендера на ремонт корпусу столичної Національної дитячої спеціалізованої лікарні, пошкодженої https://www.5.ua/kyiv/u-peredmisti-kyieva-pratsiuie-ppo-klychko-330505.html російським ракетним обстрілом 8 липня . Як заявляє видання "https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ Наші гроші ", конкурс виграла фірма із завищеними цінами.

Як https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid02WpR2DQJJUwuL23KDWpVFS5D8DH8mZGf5daw3XDqdFGk3DRmvFSeFf7jkDfcNfyLxl анонсувала НДСЛ "Охматдит", компанія-переможець "Буд-Технолоджі" оцінила вартість робіт у 307 млн грн (без ПДВ). Із 14 учасників тендера - це третя за вартістю пропозиція. Були учасники, які просили за відновлення шпиталю від 42 до 286 млн грн.
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16.08.2024 19:12 Ответить
Не бреши !! Дирекція Охмадиту не проводила тендеру !
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16.08.2024 20:06 Ответить
А до этого глава фонда не пытался спи@дить средства через завышенный в три раза ценник работ и липовые консультации за миллионы? А что тогда то было?
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16.08.2024 19:07 Ответить
саме так, слідкую за "творчістю" Ніколова. То була іронія. А насправді думаю це жабо-гадюкінг
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17.08.2024 13:13 Ответить
нє, ну прикольний лікар, а хіба хтось обіцяв їх витрачати на ремонт. Всюду говорили що збирають на ремонт. Зібрали. Все, кінець історії, далі самі
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16.08.2024 16:55 Ответить
Директор, якщо не в долі, мав би не ×ерню триндіти, а ініціювати кримінальну справу.
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16.08.2024 16:56 Ответить
Директор теж хоче, щоб і йому щось лишилось!
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16.08.2024 16:57 Ответить
Так ви з Ляшком вже зібралися ділити гроші, найнявши фірму "Рога і копита" з Запоріжжя.
От представники фонду мабуть і не хочуть тепер вам переводити кошти.
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16.08.2024 16:59 Ответить
Директор!
Не тільки в тебе є діти, які їсти хочуть!
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16.08.2024 16:59 Ответить
але у нього дужі діти дуже хотять їсти

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16.08.2024 17:25 Ответить
А зачем им срочно деньги если еще не определен тот кто будет выполнять работы?
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16.08.2024 17:03 Ответить
Це перше. А друге, якщо і пепеховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прркурор зя тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане.
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16.08.2024 17:22 Ответить
Кстати про правовые основания, фактически этими деньгами имеет право распоряжаться только фонд, а не министр или кто то другой. Нет никаких прав на эти деньги у директора больницы. Если фонд требует контроля куда будут деньги расходоваться , то понятно желание директора не иметь обязательств отчитываться перед фондом, а самостоятельно решать кому платить.
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16.08.2024 17:34 Ответить
Складається враження, що і з одної і другої сторони хочуть пиндити. І зараз йде боротьба хто буде пиндити...
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16.08.2024 17:11 Ответить
"не хоче"
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16.08.2024 17:18 Ответить
Згадав дружину нашого Президента, яка так любила українців, що зібрала 300 мільйонів гривень (56 мільйонів доларів) для суперлікарні України, будують і досі, ні грошей, ні лікарні. 300 мільйонів це національна забава.
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16.08.2024 17:19 Ответить
це котра із перших мі-лєдей ?
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16.08.2024 17:53 Ответить
Дитяча Лікарня Майбутнього...
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16.08.2024 18:01 Ответить
From US
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16.08.2024 18:34 Ответить
А от брехати не треба.
Під час телемарафону благодійники ПООБІЦЯЛИ внести на реалізацію проекту "Дитяча лікарня майбутнього" 242 мільйони гривень , але РЕАЛЬНО внесли біля 100 мільйонів (привіт Пінчуку).

А от патякати "ні грошей , ні лікарні" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і Москаль. От ще й Ви можете перевірити.

Побудова нового корпусу на території Охматдиту - це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.

Читаємо - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ?
3,5 мільярди гривень.
Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів.
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16.08.2024 19:19 Ответить
Так, збрехав, вибач, Катерина Ющенко за гроші українців побудувала клініку, але платну для людей як власний бізнес. І на скільки вона вже поимела українців ніхто вже не порахує.
"Собранные бывшей первой леди Екатериной Ющенко на строительство "Детской больницы будущего" деньги потратили на частную клинику.

Это выяснили журналисты программы "http://1plus1.ua/groshi/video/grandiozna-afera-simi-usenko-ta-povernenna-skandalnogo-ministra-utikaca-klimenka-grosi Гроші ".

Часть собранных фондом "Украина 3000" благотворительных средств пошла на строительство частной клиники "Ново" во Львове.

Ее основателем является фонд "Детская больница будущего". Председатель его попечительского совета - Екатерина Ющенко."
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16.08.2024 19:30 Ответить
Ось це сподобалось:" Вембер запевнив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти."
Можна витратити на купівлю Феррарі та вілли на Багамах.
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16.08.2024 17:20 Ответить
.... вембер щось знає...
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16.08.2024 17:21 Ответить
після того як вилізла правда про тендер це розумне рішення фонду
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16.08.2024 17:27 Ответить
Чого в нас в більшості випадків однобоке висвітлення - шо про це каже благодіинии фонд?
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16.08.2024 17:54 Ответить
а навіщо була прокладка у вигляді фонду, якщо є офіційна юридична особа лікарня з рахунками в банках
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16.08.2024 18:04 Ответить
Думаю юридичні особливості контролю за грошима...

А як в реалі біс його знає. Ні одній стороні не вірю. Що керівництво лікарні мутне, що керівництво фонду
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16.08.2024 19:17 Ответить
Корупція цвіте і пахне .
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16.08.2024 18:44 Ответить
Якщо фонд "обирав" підрядника, зрозуміло що так просто гроші не віддадуть. Фонд вже норм. має від тримання такої суми на рахунках. Не факт, що передані кошти будуть теж витрачені коректно! Гнидник ***
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16.08.2024 18:52 Ответить
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16.08.2024 19:07 Ответить
мутна історія з цим Охматдитом. Скандал за скандалом. Цікаво чому
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16.08.2024 19:23 Ответить
Не знаю, хто тут правий: фонд чи лікарня.

Але *б їх матір. Війна, знищена лікарня, загиблі та поранені...Ще один шрам на тілі України.

Але ж ні, пофіг: дєньгі, дєньгі давай , я тєбє гаварю (фраза з 12 стільців)
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16.08.2024 19:52 Ответить
Чим би ця історія не закінчилась, весь хід подій вчергове показує наскільки зруйнована система управління в державі. І кожен день лише додає нових і нових свідчень
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16.08.2024 20:00 Ответить
Генпрокурор костін підніми свою сраку з крісла і зроби свою роботу,а то розплодив в своєму офісі повно хабарництво,мудак.
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16.08.2024 20:13 Ответить
Щури гризуться за "ласий шмат сиру"?!!!
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16.08.2024 20:30 Ответить
Миль пардон, я не специалист, но выглядит маразматически: деньги благотворители перечисляют не больнице, а фонду, а фонд перечисляет на счёт больницы. И нахрена прокладка в виде фонда?
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17.08.2024 10:16 Ответить
 
 