Благотворительный фонд, собравший более 300 млн после атаки на "Охматдет", не хочет переводить средства, - директор больницы Жолнер

Директор "Охматдета" Владимир Жовнир отметил, что больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом, который получал пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, но не хочет переводить собранные средства на официальные счета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал директор "Охматдета" Владимир Жовнир в фейсбуке.

Жовнир сообщил, что реквизиты фонда были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в социальных сетях, в СМИ, а также на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и всех неравнодушных граждан, чтобы все желающие, в том числе международные партнеры, могли присылать помощь.

"Ко всем нашим публикациям и письмам к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, потому что раньше мы всегда имели нормальное взаимодействие", - написал глава "Охматдета".

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"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСБ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. В результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений относительно того, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета". Подобное даже невозможно было представить... До сегодняшнего дня", - отметил Жовнир.

По словам директора больницы, начиная от первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы их коммуникация с фондом начала ухудшаться.

"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"", - написал Жовнир.

"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ "Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ "Охматдет"", - добавил руководитель больницы.

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Жовнир заявил, что сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными, а также предположительно мошенническими.

Добавим, что 15 августа на своей странице в фейсбуке руководитель благотворительного фонда Евгений Вембер заявил: "Получается, что по устному распоряжению министра фонд должен перечислить 378 млн гривен - без надлежащего правового механизма для этого и без четкого целевого назначения. Поэтому подытожу: мы ждем правового разъяснения относительно того, каким образом перечислить средства на казначейские счета больницы и как именно будет осуществляться контроль за их использованием"

Вембер заверил, что фонд прорабатывает альтернативные варианты, как потратить собранные средства.

Тендер на восстановление "Охматдета"

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн. Впоследствии во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.