"ЕС" инициирует создание ВСК относительно восстановления "Охматдета": Нужна стратегия восстановления больницы

"Европейская Солидарность" инициирует создание ВСК Верховной Рады по вопросам восстановления Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Парламентарии призвали власть не политизировать и не затягивать процесс ремонта "Охматдета", прекратить делить благотворителей на "правильных" и "неправильных" и не давить на медицинский коллектив за то, что врачи озвучивают проблемы учреждения.

"Атака российской ракеты на детскую больницу "ОХМАТДЕТ" - это страшное военное преступление, которое должно получить ответ от правоохранительных органов, и российские подонки понесут за это ответственность. Но за это время страна должна была бы услышать от власти, в первую очередь, ответ, как будет восстанавливаться, отстраиваться "ОХМАТДЕТ". К сожалению, нет такой стратегии у власти, мы ее не слышим, а вокруг "ОХМАТДЕТа" видим одни конфликты и скандалы. Наша политическая сила не готова с этим мириться, и поэтому сегодня мы хотим говорить о том, как помочь коллективу "ОХМАТДЕТа", пациентам, родителям как можно быстрее восстановить работу этой больницы", - подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

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Основатель Медицинского Добровольческого Батальона "Госпітальєри", нардеп Яна Зинкевич отметила, что средства, которые удалось собрать на восстановление больницы, должны использоваться эффективно и целесообразно.

"То, что мы видим сейчас, недопустимо. Мы видим, что возможно хищение средств. То, что запланировала власть, - многолетнюю реконструкцию, приведет к тому, что просто разойдется медицинский коллектив, он пойдет в другие медицинские учреждения, потому что ему будет негде работать", - отметила парламентарий.

Народный депутат Мария Ионова отметила, что прошло больше месяца со времени удара по больнице, а у власти нет четкого плана.

"Что ожидает маленьких пациентов, чего ожидать врачебному коллективу - нет ответа на вопрос для общества, людей, меценатов и благотворителей, которые от маленькой суммы до огромных сумм перечисляли как благотворительный взнос на восстановление и ремонт "ОХМАТДЕТа". Мы не услышали, кто будет в наблюдательном совете, который будет заниматься якобы контролем. Мы до сих пор не получили ответа на вопрос, как был проведен тендер, по каким критериям выбирались победители", - сказала она.

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Нардепы отметили, что каждый день, который откладывают в восстановлении "ОХМАТДЕТа", может грозить потерей детских жизней.

"Мы будем требовать, чтобы была создана Временная следственная комиссия по тому, как был проведен тендер, как будут контролироваться средства на восстановление "ОХМАТДЕТа". Будем требовать, чтобы эту ВСК возглавил представитель оппозиции, потому что это - инструмент оппозиции. Мы уже неоднократно были свидетелями, когда возглавляли различные ВСК представители "Слуг народа", а потом они оказывались замешаны в коррупционных скандалах", - добавила Ионова.

Тендер на восстановление "Охматдета"

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн. Впоследствии во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

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