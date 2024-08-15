"ЄС" ініціює створення ТСК з відбудови "Охматдиту": Потрібна стратегія відновлення лікарні

"Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК Верховної Ради з питань відбудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентарі закликали владу не політизувати і не затягувати процес ремонту "Охматдиту", припинити ділити благодійників на "правильних" і "неправильних" та не тиснути на медичний колектив за те, що лікарі озвучують проблеми закладу.

"Атака російської ракети на дитячу лікарню "ОХМАТДИТ" – це страшний воєнний злочин, який має отримати відповідь від правоохоронних органів, і російські покидьки понесуть за це відповідальність. Але за цей час країна мала б почути від влади в першу чергу відповідь, як буде відновлюватися, відбудовуватися "ОХМАТДИТ". На жаль, немає такої стратегії у влади, ми її не чуємо, а навколо "ОХМАТДИТу" бачимо одні конфлікти і скандали. Наша політична сила не готова з цим миритися, і тому сьогодні ми хочемо говорити про те, як допомогти колективу "ОХМАТДИТу", пацієнтам, батькам якнайшвидше відновити роботу цієї лікарні", - наголосила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

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Засновниця Медичного Добровольчого Батальйону "Госпітальєри", нардепка Яна Зінкевич зазначила, що кошти, які вдалося зібрати на відбудову лікарні, мають використовуватися ефективно і доцільно.

"Те, що ми бачимо зараз, неприпустимо. Ми бачимо, що можливе розкрадання коштів. Те, що запланувала влада, кількарічна реконструкція призведе до того, що просто розійдеться медичний колектив, він піде в інші медичні заклади, бо йому не буде де працювати", - зазначила парламентарка.

Народна депутатка Марія Іонова зазначила, що минуло більше місяця від удару по лікарні, а у влади немає чіткого плану.

"Що очікує на маленьких пацієнтів, на що очікувати лікарському колективу, немає відповіді на питання для суспільства, людей, меценатів і благодійників, які від маленької суми до величезних сум перераховували як благодійний внесок на відновлення та ремонт "ОХМАТДИТу". Ми не почули, хто буде в наглядовій раді, яка буде опікуватися начебто контролем. Ми досі не отримали відповіді на питання, як був проведений тендер, за якими критеріями обиралися переможці", - сказала вона.

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Нардепи наголосили, що кожен день, який відкладають у відновленні "ОХМАТДИТу", може загрожувати втратою дитячих життів.

"Ми будемо вимагати, щоб було створено Тимчасову слідчу комісію по тому, як був проведений тендер, як будуть контролюватися кошти на відновлення "ОХМАТДИТу". Будемо вимагати, щоб цю ТСК очолив представник опозиції, бо це інструмент опозиції. Ми вже неодноразово були свідками, коли очолювали різні ТСК представники "Слуг народу", а потім вони виявлялися замішані в корупційних скандалах", - додала Іонова.

Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

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