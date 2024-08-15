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Новини
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"ЄС" ініціює створення ТСК з відбудови "Охматдиту": Потрібна стратегія відновлення лікарні

У ЄС ініціюють створення ТСК з відбудови Охматдиту

"Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК Верховної Ради з питань відбудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентарі закликали владу не політизувати і не затягувати процес ремонту "Охматдиту", припинити ділити благодійників на "правильних" і "неправильних" та не тиснути на медичний колектив за те, що лікарі озвучують проблеми закладу.

"Атака російської ракети на дитячу лікарню "ОХМАТДИТ" – це страшний воєнний злочин, який має отримати відповідь від правоохоронних органів, і російські покидьки понесуть за це відповідальність. Але за цей час країна мала б почути від влади в першу чергу відповідь, як буде відновлюватися, відбудовуватися "ОХМАТДИТ". На жаль, немає такої стратегії у влади, ми її не чуємо, а навколо "ОХМАТДИТу" бачимо одні конфлікти і скандали. Наша політична сила не готова з цим миритися, і тому сьогодні ми хочемо говорити про те, як допомогти колективу "ОХМАТДИТу", пацієнтам, батькам якнайшвидше відновити роботу цієї лікарні", - наголосила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

Також читайте: МОЗ звернулося до правоохоронців для додаткових перевірок тендера на відбудову "Охматдиту", - Ляшко

Засновниця Медичного Добровольчого Батальйону "Госпітальєри", нардепка Яна Зінкевич зазначила, що кошти, які вдалося зібрати на відбудову лікарні, мають використовуватися ефективно і доцільно.

"Те, що ми бачимо зараз, неприпустимо. Ми бачимо, що можливе розкрадання коштів. Те, що запланувала влада, кількарічна реконструкція призведе до того, що просто розійдеться медичний колектив, він піде в інші медичні заклади, бо йому не буде де працювати", - зазначила парламентарка.

Народна депутатка Марія Іонова зазначила, що минуло більше місяця від удару по лікарні, а у влади немає чіткого плану.

"Що очікує на маленьких пацієнтів, на що очікувати лікарському колективу, немає відповіді на питання для суспільства, людей, меценатів і благодійників, які від маленької суми до величезних сум перераховували як благодійний внесок на відновлення та ремонт "ОХМАТДИТу". Ми не почули, хто буде в наглядовій раді, яка буде опікуватися начебто контролем. Ми досі не отримали відповіді на питання, як був проведений тендер, за якими критеріями обиралися переможці", - сказала вона.

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Нардепи наголосили, що кожен день, який відкладають у відновленні "ОХМАТДИТу", може загрожувати втратою дитячих життів.

"Ми будемо вимагати, щоб було створено Тимчасову слідчу комісію по тому, як був проведений тендер, як будуть контролюватися кошти на відновлення "ОХМАТДИТу". Будемо вимагати, щоб цю ТСК очолив представник опозиції, бо це інструмент опозиції. Ми вже неодноразово були свідками, коли очолювали різні ТСК представники "Слуг народу", а потім вони виявлялися замішані в корупційних скандалах", - додала Іонова.

Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

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Автор: 

ТСК (373) Охматдит (245) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+8
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15.08.2024 16:06
+2
Гроші пересилали на її відновлення. Спочатку треба взнати - де вони???
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15.08.2024 16:07
+1
І толк з того ТСК,якщо всерівно головою призначать чергову "дворняшку" Єрмака?
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15.08.2024 16:10
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15.08.2024 16:06 Відповісти
...а тих 307 млн. надонатили "закордонні ухилянти" і "агенти кремля",тому їх можна вкрасти)
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15.08.2024 16:14 Відповісти
НЕ КРАСТЬ - вот и вся стратегия и не только для этого случая!
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15.08.2024 21:37 Відповісти
Гроші пересилали на її відновлення. Спочатку треба взнати - де вони???
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15.08.2024 16:07 Відповісти
І толк з того ТСК,якщо всерівно головою призначать чергову "дворняшку" Єрмака?
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15.08.2024 16:10 Відповісти
Це результат "керування" нашого гавнокомандуючого, що тепер без ТСК ні один тендер провести не можна, а то розкрадуть ще до зарахування коштів на рахунки...
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15.08.2024 16:11 Відповісти
Ніколи Зельониє проти своїх схематозів не створять ТСК. Хіба що з Безуглою на чолі, і зі складом повністю зі "Слуг" та "опезежістами".
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15.08.2024 16:11 Відповісти
Ну можуть ще включити крило "Голосу", яке під ОПою ходить.
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15.08.2024 16:13 Відповісти
Якщо мене не беруть у частку, я створюю ТСК.
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15.08.2024 16:26 Відповісти
Чекайте, у мене всі ходи записані.
Зятек мудака кучми пінчук же ж відразу заявив шо він власним коштом відновить лікарню. ВЛАСНИМ. Чі він с3,14здив?
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15.08.2024 16:26 Відповісти
ТСК потрібне ...бо потвори зеленськи, розкрадуть все, до останнього гвіздочка !!!
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15.08.2024 16:56 Відповісти
Надо не дать зелёным тридварастам, разворовать деньги на востановление больницы . Контролировать надо каждую копейку.
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15.08.2024 17:46 Відповісти
Краще б ви в 22 році ініцювали імпічмент Бубонному Гундосу, тоді б і ТСК не знадобився.
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15.08.2024 19:23 Відповісти
 
 