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Новини
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НАБУ вивчає тендери на відбудову "Охматдиту" і будівництво Національного військового кладовища, - Кривонос

Семен Кривонос

Наразі співробітники НАБУ вивчають тендери щодо відновлення пошкодженої росіянами дитячої лікарні "Охматдит" та будівництва Національного військового кладовища.

Про це сказав директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу 9 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми наразі вивчаємо ці два кейси, проводимо інформаційно-аналітичну роботу. Щодо "Охматдиту" - зараз узагалі вивчаємо щодо причетності тих суб’єктів, які підслідні НАБУ. Тому що там використання коштів фонду було, є певна специфіка", - зазначив він.

Водночас уточнив, що говорити про відкриття кримінальних проваджень щодо "Охматдиту" чи кладовища - передчасно. Детективи ще вивчають причетність субʼєктів, які підслідні НАБУ і САП, до "цих можливих дій".

"Наскільки мені відомо, там (щодо "Охматдиту". - Ред.) тендер скасовано. І так само те, що стосується кладовища. Зараз теж оголошений тендер, вивчаємо", - додав Кривонос.

Також читайте: Замовник пояснив, чому Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера: "Є успішні кейси"

Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

Будівництво Національного військового кладовища

Як повідомлялося, консорціум "Білдінг Юа", який отримав право на будівництво першої черги військового кладовища, може бути пов'язаний із фігурантом "зливів" НАБУ, радником Офісу Президента Георгієм Біркадзе. Окрім того, зазначалося, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера.

Автор: 

НАБУ (5061) Охматдит (245) тендер (2389) Кривонос Семен (43) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+3
Суджа...
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09.08.2024 15:55
+3
Украинский военный охраняет магазин от русских мародёров в Курской области.
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09.08.2024 16:00
+3
Подземные школы Федорова в Запорожье проверьте
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09.08.2024 16:01
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Изучите все тендеры в стране,тендеры каждой школы и детсада,охренеете.
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09.08.2024 15:54 Відповісти
Майже щоденно про це пишуть в новинах, а віз і нині там.
Це тому що жодну гниду досі не покарано, от вони нічого й не бояться.
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09.08.2024 16:19 Відповісти
А шо ж такое? Свинарчуков же нет, барыги не при власти, кто крадёт? Неужели честнейшие слуги народа? Та не, маячня....
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09.08.2024 18:02 Відповісти
Суджа...
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09.08.2024 15:55 Відповісти
Украинский военный охраняет магазин от русских мародёров в Курской области.
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09.08.2024 16:00 Відповісти
Подземные школы Федорова в Запорожье проверьте
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09.08.2024 16:01 Відповісти
і шо? найгли наглу зільону мордяру?
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09.08.2024 16:01 Відповісти
Тендеры ху...деры. Пусть приедут національне кладовище подивляться. Тока сапоги берут. Лес вырубили, на болоте уже вода стоит не впитывается. Хоронить в болоте будут, чтобы быстрей место оборачивалось. Гроб только в сухом месте 30 лет лежит. А в глине десятка и следующий
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09.08.2024 16:37 Відповісти
Коли це набу,отгребу,загребу працювати буде?Дармоїди!
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09.08.2024 17:17 Відповісти
Хвилиночку, у мене всі ходи записано.

Пінчук заявив шо він ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ відбудує Охматдіт. ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ. То до чого тут тендери та НАБУ? Це справа Пінчука кого він найме та за яки кошти. Чи Пінчук збрехав? Агов, зятьок скотини Кучмовоза, ти сране брехло?
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09.08.2024 17:37 Відповісти
изучает на предмет с кого откат просить
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09.08.2024 20:58 Відповісти
 
 