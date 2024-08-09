НАБУ вивчає тендери на відбудову "Охматдиту" і будівництво Національного військового кладовища, - Кривонос

Наразі співробітники НАБУ вивчають тендери щодо відновлення пошкодженої росіянами дитячої лікарні "Охматдит" та будівництва Національного військового кладовища.

Про це сказав директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу 9 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми наразі вивчаємо ці два кейси, проводимо інформаційно-аналітичну роботу. Щодо "Охматдиту" - зараз узагалі вивчаємо щодо причетності тих суб’єктів, які підслідні НАБУ. Тому що там використання коштів фонду було, є певна специфіка", - зазначив він.

Водночас уточнив, що говорити про відкриття кримінальних проваджень щодо "Охматдиту" чи кладовища - передчасно. Детективи ще вивчають причетність субʼєктів, які підслідні НАБУ і САП, до "цих можливих дій".

"Наскільки мені відомо, там (щодо "Охматдиту". - Ред.) тендер скасовано. І так само те, що стосується кладовища. Зараз теж оголошений тендер, вивчаємо", - додав Кривонос.

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Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

Будівництво Національного військового кладовища

Як повідомлялося, консорціум "Білдінг Юа", який отримав право на будівництво першої черги військового кладовища, може бути пов'язаний із фігурантом "зливів" НАБУ, радником Офісу Президента Георгієм Біркадзе. Окрім того, зазначалося, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера.