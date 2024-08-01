Отстройка "Охматдета" за благотворительные средства: Подрядчиком избрали малоизвестную компанию с завышенными вдвое ценами

БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем отбора подрядчика на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения в результате ракетного обстрела в июле, за собранные благотворителями средства.

В "Охматдете" сообщили, что проводили тендер не по правилам закона "О публичных закупках", а в виде частного конкурса "с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами", пишут Наші гроші.

Всего заявки на участие в этом отборе подали 14 участников, их ценовые предложения колебались от 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (здесь и далее без НДС).

В итоге благотворительный фонд "Охматдета" выбрал третье самое дорогое предложение от ООО "Буд-технолоджи" стоимостью 307 млн грн.

Более десяти других участников предлагали выполнить работы значительно дешевле - от 41,79 до 286 млн грн. Однако заказчик даже не вел с ними переговоров, никак не объясняя свое решение. Хотя из десяти дешевых заявок по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен на различные виды работ.

По данным издания "Наші гроші" от участников конкурса, благотворительный фонд "Охматдета" без объяснений допустил к финальной стадии отбора компании "ДАК" из группы "Альтис" Александра Глимбовского (с предложением 310 млн грн), "Буд-технолоджи" из группы Sensar запорожского застройщика Марка Марченко (307 млн грн) и "Мега профит групп" Алексея Ломакина и Юлии Кузьменко (220 млн грн).

Рабочая группа заказчика провела с этими фирмами онлайн-встречи. "Мега профит групп" получила отказ из-за неизвестных подозрений относительно ее налоговых документов. "ДАК" исключили из-за скандальной репутации ее владельца Глимбовского, которого в июле задержали по делу о легализации взятки его зятю, экс-главе ГФС Роману Насирову.

В итоге заказчик доверил частной фирме "Столичная правовая фундация" провести "юридический анализ победителя по поводу добропорядочности" и в итоге выбрал подрядчиком "Строй-технолоджи". В заявке этой компании также имеются недостатки, которые заказчик по неизвестным причинам проигнорировал.

При этом цены на стройматериалы в заявке компании-победителя отбора на ремонт корпуса "Охматдета" после ракетной атаки иногда завышены вдвое по сравнению с предложениями конкурентов.

Самые большие статьи расходов в смете "Буд-технолоджи" приходятся на ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" (большие панели темного цвета на фото корпуса) и отделку внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в "Буд-технолоджи" стоит более 100 миллионов гривен. При этом цена этих работ по сравнению с более дешевыми участниками конкурса завышена вдвое.

Квадратный метр фасадных композитных панелей "Reynaers" от "Буд-технолоджи" будет стоить 37,56 гривен, "Риола-модуль лтд" предлагала установить их по 21,72 грн за "квадрат", а "Мега профит групп" - по 17,53 грн.

Фирма "Риола-модуль", которая и выполняла строительство этого корпуса "Охматдета", в своем тендерном предложении (179 млн грн) сообщила, что после удара ракетой она уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых "чистых помещений" (операционных и т.д.). Уже частично заменены конструкции стен и потолков, поврежден линолеум. Это указывало на то, что объемы ремонта за деньги благотворителей уже могут быть завышены.

Что известно об избранном подрядчике ремонта корпуса "Охматдета"

ООО "Буд-технолоджи" с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах эта фирма участия не принимала. В подтверждение опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы для клиники в Запорожье по ул. Святого Николая, 27. Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком "Sensar" Марка Марченко.

Сегодня владельцем и руководителем "Буд-Технолоджи" является Василий Кобизь, который прописан в селе Братское Запорожской области. Ранее ее руководителем была Ольга Шаленна - мать Евгения Шаленного, давнего партнера Марка Марченко.

Марк Марченко и Евгений Шаленный с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии "Самопомич", которую возглавлял мэр Львова Андрей Садовый. В 2017 году Марченко задерживали за фиктивные акты выполненных работ по строительству в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн.

Тогда "Самопомощь" публично защищала бизнесмена, называя то дело "давлением на политическую силу". В 2022 году оказалось, что "Буд-Технолоджи" и "Sensar" имеют землю в зеленом пригороде Львова якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако оказалось, что 99% площади застройки должен был занять торгово-развлекательный центр.

На последних местных выборах перед вторжением Шаленый вместе с директором Sensar Development Еленой Бартуль шел уже от партии "Слуга народа".

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Как сообщалось, во время организованного платформой United24 и monobank сбора украинские компании и обычные украинцы за 41 час собрали 300 миллионов гривен для столичной детской больницы "Охматдет", корпуса которой пострадали в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Кроме того, Кабмин выделил на восстановление больницы 100 млн грн из государственного бюджета, а президент Владимир Зеленский обещал выделить на это дополнительно еще 300 млн грн государственных средств.

12 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что вместе с государственными средствами от всех партнеров поступило на счета благотворительных фондов и благотворительного счета "Охматдет" более 800 миллионов гривен.