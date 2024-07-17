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Новини
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Австрія обіцяла Україні 600 мільйонів євро на лікарні: За два роки жодного проєкту не розпочато

австрія,негаммер,нехаммер

Підписану у вересні 2022 року Рамкову угоду між урядами України та Австрії щодо створення Національного реабілітаційного центру у Львові та будівництва й оснащення НДСЛ "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві досі не почали реалізовувати.

Як повідомили у Федеральному міністерстві праці та економіки Австрії, між сторонами тривають переговори щодо конкретних проєктів, передає Укрінформ.

"Рамкова угода наразі передбачає три проєкти співпраці, а саме: реконструкцію та оснащення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та оснащення сучасної університетської лікарні у Львові або Києві та будівництво реабілітаційного центру у Львові. Окрім VAMED, інші компанії, в тому числі австрійські, названі в рамковій угоді як можливі контрактні партнери для подальшої реалізації проєктів. Рамкова угода відкрита для додавання нових проєктів. Наразі між договірними сторонами ведуться переговори щодо проєктів", – прокоментували в австрійському міністерстві стан реалізації угоди.

Там уточнили, що обсяг інвестицій, передбачений Рамковою угодою, "становить до 200 млн євро".

"Запланований розподіл коштів не відомий. У якості кредиторів передбачається залучення австрійських та німецьких банків", – заявили у міністерстві.

На запитання щодо того, чи вбачає австрійська сторона необхідність активізації співпраці з огляду на російські ракетні удари по медзакладах, зокрема, "Охматдиту", у міністерстві відповіли, що оцінити наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту неможливо.

"Наразі проєкт перебуває на стадії узгодження між VAMED (австрійська компанія з проєктування, будівництва та оснащення медичних закладів, – ред.) та українською владою. Наразі немає можливості оцінити будь-які наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту", – додали у Мінекономіки Австрії.

Своєю чергою у посольстві України в Австрії повідомили, що Україна зацікавлена отримати відчутну допомогу від Австрії в реалізації проєктів у сфері охорони здоров’я.

"Україна, зокрема Міністерство охорони здоров'я України, дуже зацікавлена в тому, щоб Австрія підтримала реконструкцію та модернізацію клініки "Охматдит" фінансовими інструментами, що стало вкрай важливим після нещодавньої російської терористичної атаки на клініку", – повідомили в українському посольстві.

Там додали, що з цього приводу посольство контактує з австрійськими міністерствами та приватними компаніями.

"Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко провів переговори з федеральним міністром економіки Австрії Мартіном Кохером на полях Конференції з питань відновлення України в Берліні та попросив про потужну підтримку цього проєкту", – додали у посольстві.

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Як повідомлялося, у грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Австрією про економічне співробітництво, яка передбачає фінсування проєктів у галузі медицини на загальну суму 625 млн євро.

Зокрема, угода передбачала реалізацію таких пріоритетних проєктів:

  • будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у м. Києві, вартість проєкту 200 млн євро;
  • будівництво та оснащення сучасної Університетської клініки у м. Києві (вартість проєкту 350 млн євро);
  • створення Національного реабілітаційного центру у м. Львові (вартість проєкту 75 млн євро). 

Відповідну Рамкову угоду між урядами України та Австрії було підписано 4 вересня 2022 року у Кракові.

Автор: 

Австрія (322) лікарня (208) медицина (631) Охматдит (61)


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Пи₴діти- не мішки тягати. Плюс красти і "пиляти" ******* всі. І в Австрії і тим паче в Україні.
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17.07.2024 19:05 Відповісти
Повідомляють, що Голова КНР Сі Цзіньпін переніс інсульт на третьому пленарному засіданні ЦК КПК.
Якщо, як пишуть, Сі на шляху у Вальхаллу, то це може мати наслідком кардинальну зміну політики Піднебесної по відношенню до військової і фінансової підтримки рашистської пітьми у війні з Україною.
От тоді нам ця Австрія з її обіцянками-цяцянками буде далеко "в носі".
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17.07.2024 19:18 Відповісти
Нашими молитвами таки вдарили по коммунякам? Прекрасно, будем надеятся что Неньке станет легче, блок Ось Зла должен развалиться, к кобзонам им дорога
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18.07.2024 01:50 Відповісти
Австрійці воліють почекати. Щоб не вийшло так, як у Зеленського з дорогами на лівобережжі Херсонщині та Запоріжжя.
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17.07.2024 20:52 Відповісти
Не не. Там просто коса нашла на Систему - "украинский" маланец чиновник без отката пальцем не пошевелит, это как ментальность прошита
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18.07.2024 01:48 Відповісти
Австрійці не хочуть платити відкати,а "5-6 менеджерів" зє бз відкатів працювати не дозволяють!
Тут питаня у 60-260 мільйонах € !
Це вам не віткат з якогось сільского водогону!
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17.07.2024 20:58 Відповісти

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