Австрія обіцяла Україні 600 мільйонів євро на лікарні: За два роки жодного проєкту не розпочато

Підписану у вересні 2022 року Рамкову угоду між урядами України та Австрії щодо створення Національного реабілітаційного центру у Львові та будівництва й оснащення НДСЛ "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві досі не почали реалізовувати.

Як повідомили у Федеральному міністерстві праці та економіки Австрії, між сторонами тривають переговори щодо конкретних проєктів, передає Укрінформ.

"Рамкова угода наразі передбачає три проєкти співпраці, а саме: реконструкцію та оснащення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та оснащення сучасної університетської лікарні у Львові або Києві та будівництво реабілітаційного центру у Львові. Окрім VAMED, інші компанії, в тому числі австрійські, названі в рамковій угоді як можливі контрактні партнери для подальшої реалізації проєктів. Рамкова угода відкрита для додавання нових проєктів. Наразі між договірними сторонами ведуться переговори щодо проєктів", – прокоментували в австрійському міністерстві стан реалізації угоди.

Там уточнили, що обсяг інвестицій, передбачений Рамковою угодою, "становить до 200 млн євро".

"Запланований розподіл коштів не відомий. У якості кредиторів передбачається залучення австрійських та німецьких банків", – заявили у міністерстві.

На запитання щодо того, чи вбачає австрійська сторона необхідність активізації співпраці з огляду на російські ракетні удари по медзакладах, зокрема, "Охматдиту", у міністерстві відповіли, що оцінити наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту неможливо.

"Наразі проєкт перебуває на стадії узгодження між VAMED (австрійська компанія з проєктування, будівництва та оснащення медичних закладів, – ред.) та українською владою. Наразі немає можливості оцінити будь-які наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту", – додали у Мінекономіки Австрії.

Своєю чергою у посольстві України в Австрії повідомили, що Україна зацікавлена отримати відчутну допомогу від Австрії в реалізації проєктів у сфері охорони здоров’я.

"Україна, зокрема Міністерство охорони здоров'я України, дуже зацікавлена в тому, щоб Австрія підтримала реконструкцію та модернізацію клініки "Охматдит" фінансовими інструментами, що стало вкрай важливим після нещодавньої російської терористичної атаки на клініку", – повідомили в українському посольстві.

Там додали, що з цього приводу посольство контактує з австрійськими міністерствами та приватними компаніями.

"Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко провів переговори з федеральним міністром економіки Австрії Мартіном Кохером на полях Конференції з питань відновлення України в Берліні та попросив про потужну підтримку цього проєкту", – додали у посольстві.

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Як повідомлялося, у грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Австрією про економічне співробітництво, яка передбачає фінсування проєктів у галузі медицини на загальну суму 625 млн євро.

Зокрема, угода передбачала реалізацію таких пріоритетних проєктів:

будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у м. Києві, вартість проєкту 200 млн євро;

будівництво та оснащення сучасної Університетської клініки у м. Києві (вартість проєкту 350 млн євро);

створення Національного реабілітаційного центру у м. Львові (вартість проєкту 75 млн євро).

Відповідну Рамкову угоду між урядами України та Австрії було підписано 4 вересня 2022 року у Кракові.