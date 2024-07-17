Австрія обіцяла Україні 600 мільйонів євро на лікарні: За два роки жодного проєкту не розпочато
Підписану у вересні 2022 року Рамкову угоду між урядами України та Австрії щодо створення Національного реабілітаційного центру у Львові та будівництва й оснащення НДСЛ "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві досі не почали реалізовувати.
Як повідомили у Федеральному міністерстві праці та економіки Австрії, між сторонами тривають переговори щодо конкретних проєктів, передає Укрінформ.
"Рамкова угода наразі передбачає три проєкти співпраці, а саме: реконструкцію та оснащення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та оснащення сучасної університетської лікарні у Львові або Києві та будівництво реабілітаційного центру у Львові. Окрім VAMED, інші компанії, в тому числі австрійські, названі в рамковій угоді як можливі контрактні партнери для подальшої реалізації проєктів. Рамкова угода відкрита для додавання нових проєктів. Наразі між договірними сторонами ведуться переговори щодо проєктів", – прокоментували в австрійському міністерстві стан реалізації угоди.
Там уточнили, що обсяг інвестицій, передбачений Рамковою угодою, "становить до 200 млн євро".
"Запланований розподіл коштів не відомий. У якості кредиторів передбачається залучення австрійських та німецьких банків", – заявили у міністерстві.
На запитання щодо того, чи вбачає австрійська сторона необхідність активізації співпраці з огляду на російські ракетні удари по медзакладах, зокрема, "Охматдиту", у міністерстві відповіли, що оцінити наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту неможливо.
"Наразі проєкт перебуває на стадії узгодження між VAMED (австрійська компанія з проєктування, будівництва та оснащення медичних закладів, – ред.) та українською владою. Наразі немає можливості оцінити будь-які наслідки атаки на подальшу реалізацію проєкту", – додали у Мінекономіки Австрії.
Своєю чергою у посольстві України в Австрії повідомили, що Україна зацікавлена отримати відчутну допомогу від Австрії в реалізації проєктів у сфері охорони здоров’я.
"Україна, зокрема Міністерство охорони здоров'я України, дуже зацікавлена в тому, щоб Австрія підтримала реконструкцію та модернізацію клініки "Охматдит" фінансовими інструментами, що стало вкрай важливим після нещодавньої російської терористичної атаки на клініку", – повідомили в українському посольстві.
Там додали, що з цього приводу посольство контактує з австрійськими міністерствами та приватними компаніями.
"Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко провів переговори з федеральним міністром економіки Австрії Мартіном Кохером на полях Конференції з питань відновлення України в Берліні та попросив про потужну підтримку цього проєкту", – додали у посольстві.
Як повідомлялося, у грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Україною та Австрією про економічне співробітництво, яка передбачає фінсування проєктів у галузі медицини на загальну суму 625 млн євро.
Зокрема, угода передбачала реалізацію таких пріоритетних проєктів:
- будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у м. Києві, вартість проєкту 200 млн євро;
- будівництво та оснащення сучасної Університетської клініки у м. Києві (вартість проєкту 350 млн євро);
- створення Національного реабілітаційного центру у м. Львові (вартість проєкту 75 млн євро).
Відповідну Рамкову угоду між урядами України та Австрії було підписано 4 вересня 2022 року у Кракові.
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Якщо, як пишуть, Сі на шляху у Вальхаллу, то це може мати наслідком кардинальну зміну політики Піднебесної по відношенню до військової і фінансової підтримки рашистської пітьми у війні з Україною.
От тоді нам ця Австрія з її обіцянками-цяцянками буде далеко "в носі".
маланецчиновник без отката пальцем не пошевелит, это как ментальность прошита
Тут питаня у 60-260 мільйонах € !
Це вам не віткат з якогось сільского водогону!