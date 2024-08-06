Минздрав утвердил Положение о Совете по восстановлению "Охматдета"

Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило Положение о Совете по контролю восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Совет по восстановлению).

Об этом сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.

"Совет по восстановлению является специально созданным органом, который обеспечивает участие общественности и контроль за проведением мероприятий, связанных с восстановлением функционирования "Охматдета" в результате повреждения (разрушения) зданий и оборудования в результате ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года, за счет средств, собранных на восстановление крупнейшей детской больницы страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности это касается соблюдения прозрачности и добропорядочности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".

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Состав Совета по восстановлению

Совет будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

На первом этапе в состав совета войдут представители:

благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);

Минздрав (1 человек);

НДСБ "Охматдет" (1 человек).

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Второй этап будет включать отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.

В Минздраве отмечают, что эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие, путем рейтингового голосования.

Отбор кандидатов в Совет по восстановлению

Объявление о начале приема заявок кандидатов от общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, профессиональных ассоциаций будет обнародовано в ближайшее время на сайте Минздрава. С критериями отбора кандидатов и порядком подачи заявок от общественности можно ознакомиться непосредственно в положении.

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Сейчас в первую очередь в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер благотворительного взноса на цели восстановления и восстановления "Охматдета" и участие в организации сбора благотворительных средств.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Восстановление больницы "Охматдет"

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.

В свою очередь Минздрав обратился в правоохранительные органы относительно "проведения дополнительных проверок" тендера на ремонт детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro.