Минздрав утвердил Положение о Совете по восстановлению "Охматдета"
Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило Положение о Совете по контролю восстановления разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Совет по восстановлению).
Об этом сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.
"Совет по восстановлению является специально созданным органом, который обеспечивает участие общественности и контроль за проведением мероприятий, связанных с восстановлением функционирования "Охматдета" в результате повреждения (разрушения) зданий и оборудования в результате ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года, за счет средств, собранных на восстановление крупнейшей детской больницы страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности это касается соблюдения прозрачности и добропорядочности при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".
Состав Совета по восстановлению
Совет будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.
На первом этапе в состав совета войдут представители:
- благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);
- Минздрав (1 человек);
- НДСБ "Охматдет" (1 человек).
Второй этап будет включать отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.
В Минздраве отмечают, что эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие, путем рейтингового голосования.
Отбор кандидатов в Совет по восстановлению
Объявление о начале приема заявок кандидатов от общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, профессиональных ассоциаций будет обнародовано в ближайшее время на сайте Минздрава. С критериями отбора кандидатов и порядком подачи заявок от общественности можно ознакомиться непосредственно в положении.
Сейчас в первую очередь в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер благотворительного взноса на цели восстановления и восстановления "Охматдета" и участие в организации сбора благотворительных средств.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Восстановление больницы "Охматдет"
Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.
В свою очередь Минздрав обратился в правоохранительные органы относительно "проведения дополнительных проверок" тендера на ремонт детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro.
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раніше було 20%!
а зараз? 60%?
Валерій Прозапас:
"Якщо у когось ще є питання як на відновлення Охматдиту було обрано невідому контору з роздутими цінами - то от вам фото її власника поруч з лудшим в мірє радником ОП.
Ну, просто так співпало."