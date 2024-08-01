Минздрав обратился к правоохранителям для дополнительных проверок тендера на восстановление "Охматдета", - Ляшко
Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы относительно "проведения дополнительных проверок" тендера на ремонт детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время российского ракетного обстрела 8 июля.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.
Ляшко напомнил, что 19 июля "Благотворительный фонд "Охматдет" объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания "Охматдета" под тот объем работ, на которые уже был сделан дефектный акт.
По словам чиновника, по результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышло 17 строительных компаний Украины, 14 из которых появились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение.
Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добропорядочности, в частности, открыты уголовные производства. На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками конкурса документов была выбрана компания "Буд-технолоджи".
Ляшко отметил, что пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы.
"Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен", - написал министр.
Глава Минздрава также пообещал прозрачность в выполнении ремонтных работ.
"С момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги. Мы - за максимальную прозрачность и подотчетность", - говорится в заявлении министра.
Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це перемого над "Баригою"!!!!
так і Охмадит треба реформувати на багато маленьких центрів
для надання якісної допомоги дітям.
зберете дітей знову в кучю? - кацапня знову туди вдарить.
Хоча б почати з облаштування палат по підвальним приміщенням. Це все ж швидше ніж великий будмайданчик порати - по якому знову прилетить. Це тактика цапів відпрацьована ще на Алеппо і Ідлібі!!! Все для гуманітарної катастрофи
розікрасти , бо ні совісті , ні честі у цих істот немає ,
тільки все гребсти під себе !!🧌
І ще трохи трешу.
Сергій Марченко:
Ви будете сміятися, але директор скандального БО "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер є власником компанії КВН Сервіс Взагалі нічого не знаю про цю компанію і чи пов'язана вона якось з російським КВН Маслякова, але ось такий вам цікавий факт.
І жабенятку було б ясно, що під масованими обстрілами треба розсережувати заклати а не збирати всіх до купи!!!
Або досвід Ізраїлю, триярусні підземні парковки, які під час тривог стають укриттями, всі навчені швидко переміщати пацієнтів і вже там підключати до потрібного обладнання