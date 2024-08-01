Минздрав обратился к правоохранителям для дополнительных проверок тендера на восстановление "Охматдета", - Ляшко

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы относительно "проведения дополнительных проверок" тендера на ремонт детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время российского ракетного обстрела 8 июля.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Ляшко напомнил, что 19 июля "Благотворительный фонд "Охматдет" объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания "Охматдета" под тот объем работ, на которые уже был сделан дефектный акт.

По словам чиновника, по результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышло 17 строительных компаний Украины, 14 из которых появились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение.

Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добропорядочности, в частности, открыты уголовные производства. На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками конкурса документов была выбрана компания "Буд-технолоджи".

Ляшко отметил, что пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы.

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"Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен", - написал министр.

Глава Минздрава также пообещал прозрачность в выполнении ремонтных работ.

"С момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги. Мы - за максимальную прозрачность и подотчетность", - говорится в заявлении министра.

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.

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