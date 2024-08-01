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Минздрав обратился к правоохранителям для дополнительных проверок тендера на восстановление "Охматдета", - Ляшко

МОЗ звернулося до правоохоронців для додаткових перевірок тендеру на відбудову «Охматдиту», - Ляшко

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы относительно "проведения дополнительных проверок" тендера на ремонт детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время российского ракетного обстрела 8 июля.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Ляшко напомнил, что 19 июля "Благотворительный фонд "Охматдет" объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания "Охматдета" под тот объем работ, на которые уже был сделан дефектный акт.

По словам чиновника, по результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышло 17 строительных компаний Украины, 14 из которых появились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение.

Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добропорядочности, в частности, открыты уголовные производства. На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками конкурса документов была выбрана компания "Буд-технолоджи".

Ляшко отметил, что пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы.

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"Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, именно поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен", - написал министр.

Глава Минздрава также пообещал прозрачность в выполнении ремонтных работ.

"С момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги. Мы - за максимальную прозрачность и подотчетность", - говорится в заявлении министра.

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.

Читайте также: Восстановление "Охматдета" за благотворительные средства: Подрядчиком выбрали малоизвестную компанию с завышенными вдвое ценами

Автор: 

Минздрав (4899) ОХМАТДЕТ (243) тендер (668) Ляшко Виктор (1363)


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Топ комментарии
+21
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01.08.2024 23:38
+20
Навіть закоренілі корупціонери МОЗу офігіли від ЗЕ-тендерів
Це перемого над "Баригою"!!!!
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01.08.2024 23:29
+16
Єслі би еті дєньгі нє пі#зділі наши пацани, іх би спі#діл Парашенка, тут і к бапкє нє хаді...
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01.08.2024 23:32
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Навіть закоренілі корупціонери МОЗу офігіли від ЗЕ-тендерів
Це перемого над "Баригою"!!!!
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01.08.2024 23:29 Ответить
Шукайте тих,кому це вигідно,хто стоїть за компанією "Буд-технолоджі"!
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01.08.2024 23:29 Ответить
як треба розпилювати енергетичну систему на тисячі маленьких генераторів чи сонячних батарей,
так і Охмадит треба реформувати на багато маленьких центрів
для надання якісної допомоги дітям.
зберете дітей знову в кучю? - кацапня знову туди вдарить.
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01.08.2024 23:32 Ответить
100 % !!!
Хоча б почати з облаштування палат по підвальним приміщенням. Це все ж швидше ніж великий будмайданчик порати - по якому знову прилетить. Це тактика цапів відпрацьована ще на Алеппо і Ідлібі!!! Все для гуманітарної катастрофи
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02.08.2024 01:04 Ответить
знаю ви зможете - доказано.
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02.08.2024 11:46 Ответить
Єслі би еті дєньгі нє пі#зділі наши пацани, іх би спі#діл Парашенка, тут і к бапкє нє хаді...
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01.08.2024 23:32 Ответить
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01.08.2024 23:38 Ответить
Доведеться зачекати, "правоохоронці" ще по рєзнікову не визначились
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01.08.2024 23:40 Ответить
Ну и тварь, уже отмазывает, гнида. Какое скотство, какие мрази
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01.08.2024 23:45 Ответить
Шакали проводять якісь конкурси , щоби в черговий раз все
розікрасти , бо ні совісті , ні честі у цих істот немає ,
тільки все гребсти під себе !!🧌
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01.08.2024 23:47 Ответить
Путч. Русский - нах*й: 🥀
І ще трохи трешу.
Сергій Марченко:
Ви будете сміятися, але директор скандального БО "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер є власником компанії КВН Сервіс Взагалі нічого не знаю про цю компанію і чи пов'язана вона якось з російським КВН Маслякова, але ось такий вам цікавий факт.
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02.08.2024 12:18 Ответить
А что такое? А что случилось? Минздрав обосрался после разоблачения корупции на восстановлении Охмадета?
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01.08.2024 23:59 Ответить
"Буд-технолоджі" занесли Ляшку денег, тот им отдал тендер, но начался шум, Ляшко обосрался и вернул забудовнику бабки.
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02.08.2024 00:59 Ответить
*** веронув, а не гроші, не та ситема. Задонатив на дрони для ЗСУ, тобто заніс ОП. Там усі такі донати осідають- не бадьте наївними.
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02.08.2024 07:23 Ответить
Вороги!! Ци все суєтяться вороги!!
І жабенятку було б ясно, що під масованими обстрілами треба розсережувати заклати а не збирати всіх до купи!!!
Або досвід Ізраїлю, триярусні підземні парковки, які під час тривог стають укриттями, всі навчені швидко переміщати пацієнтів і вже там підключати до потрібного обладнання
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02.08.2024 01:01 Ответить
А вранці, в МОЗ, вони прокинулися, зами міністра з купою помічників, радників та мудрим держсекретарем і його заробітчанами-замами!! Так то вони, усі чеснії громадяни, от тільки дєньог би стьобнуть, по привичці…! Біс поплутав і гроші!!
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02.08.2024 01:39 Ответить
И что там проверят эти правоохоронцы,они уже закончили проверку той криворожской фирмочки у которой оборвался трос над Днепром?
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02.08.2024 07:50 Ответить
Цей Ляшко просто нікчемна істота. Його призначили в час КОВІДУ, щоб розкрасти бюджетні кошти на багатомільярдні закупки через МОЗ (щоб він підписував платіжки, а вони отримували відкати). А потім побачили що ВОНО нікчемне - і продовжували тримати нікчему для дерибану.
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02.08.2024 08:57 Ответить
Фраза "Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок." просто шик. Інакшими слова: "Щось ці холопи розвонялись сильно, треба ще ***** тратити час на типу перевірки, і всяку схожу *****."
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02.08.2024 11:05 Ответить
насправді, от особисто я ніколи не обираю найдешевший продукт/послугу, чесно, бо вважаю, що дешеве не буває гарним, я обираю десь середню вартість, того, що купляю/замовляю. В цьому тендері найдешевша пропозиція здається була 40+ млн грн., найдорожча 600+ млн грн. Тож, 300 млн.грн, як на мене, нормальний вибір. Звісно, я не фахівець в питаннях тендерів, але майже фахівець для свого власного вибору товарів/послуг. Якось так я міркую.
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02.08.2024 13:33 Ответить
 
 