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"Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июля, утром российский агрессор нанес ракетный удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины "Охматдет" в городе Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу НДСБ Охматдет.

Как отмечается, повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть пострадавшие.

"Сейчас на месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам. Детали позже", - отмечают в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит

Поддержать больницу можно по ссылкам:

https://next.privat24.ua/.../%7B%22token%22...

https://www.ohmatdytfund.org/donate

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+12
буде. Ви своє робіть. поширюйте. ненавидьте. допомагайте
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08.07.2024 12:50 Ответить
+11
Суки ЗЕлені, де ракети "Кровавого Пастора"?
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08.07.2024 12:50 Ответить
+11
Там кацапи головують...
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08.07.2024 12:50 Ответить
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Де звернення до ООН???
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08.07.2024 12:48 Ответить
буде. Ви своє робіть. поширюйте. ненавидьте. допомагайте
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08.07.2024 12:50 Ответить
Там кацапи головують...
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08.07.2024 12:50 Ответить
От що човникова зе! дипломатія творить! Один раз запроси орбана і ось тобі!
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08.07.2024 12:49 Ответить
ЦЕ зробили - ракети путіна.
У ВСІХ БІДАХ війни винний ЗАВЖДИ агрессор - Гаазький педофіл владімір путін.
Ти згідний?
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08.07.2024 12:56 Ответить
Тобто рюзьге військове не винне, так? Просто виконувале наказ?
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08.07.2024 13:06 Ответить
ВСІ кацапи винні на чолі з важаком путіним
ВСІ кацапи повинні здохнути разом з собаками та котами
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08.07.2024 13:07 Ответить
Суки ЗЕлені, де ракети "Кровавого Пастора"?
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08.07.2024 12:50 Ответить
У надійному місьці,під асфальт закатані!!))
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08.07.2024 13:41 Ответить
Ви дуже добоа людина. Я прихильник ітк 4 . Пожиттево з регулярними ввдосами.
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08.07.2024 13:44 Ответить
Те що сталося це жахіття....
Можливо це співпадіння, але майже перед кожним Рамштайном, а бож чимось подібним, де вирішувалися питання надання нам зброї, у нас були проблеми зі збиттям ракет...
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08.07.2024 12:50 Ответить
Это просто бравада. У гопника диктатора случается оргазм при фразе "да, могу и вот так, и чё вы мне зделаете!!!" . Несчастное чмо в детстве какало под дверью недругов из подворотни и упивалось безнаказанностью со смехом. Теперь чмо выросло а вавка в голове осталась.
Бабушка шапокляк с каблуками дедушки, как сказал классик
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08.07.2024 13:10 Ответить
Хтось аналізував, який був тип ракети, і чому не Феофанія, а бож верховна рада,
чому це сталося сьогодні в Києві, місті, яке ороки не могли пробити раніше .
Що взагалі сталося ?
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08.07.2024 14:09 Ответить
Їрмакака, не затягуй із черговим саммітом за шалені гроші та запроси обов"язково ввх!
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08.07.2024 12:50 Ответить
Адекватної відповіді як завжди не буде. кремлівські виродки і далі живуть спокійно
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08.07.2024 12:50 Ответить
Русня просто має зникнути як вид на цій планеті. Самиці, виплодки... Все під корінь.
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08.07.2024 12:53 Ответить
НАТО, ООН, ОБСЄ, АБВГД , де ви всі?!
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08.07.2024 12:53 Ответить
В ООН вже було подання за геноцид а вбивство дітей? Якщо ні - Кулєбу, щонайменше треба звільняти. І не тільки його.

Рашу треба виключити з собєзу ООН. Вона порушила все! І не може бути нащадком СРСР!
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08.07.2024 12:54 Ответить
За вбивство та геноцид Українських дітей у Суді Гааги було засуджено педофіла владіміра путіна.
Потрібно лише зловити злочинця путіна та виконати вирок черз повішання.
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08.07.2024 12:58 Ответить
Это формула мира Владимира Зеленского...
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08.07.2024 12:56 Ответить
Иди проспись подстилка путинская
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08.07.2024 13:32 Ответить
"Треба просто припинити стріляти і жодної відповіді на агресію!!"))
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08.07.2024 13:48 Ответить
шашличніки ось наслідки вашєго чіста паржать
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08.07.2024 12:57 Ответить
Они необучаемые. Тьма таких, в том числе в эмиграции беженцев.
Кроме упоротых зэ были еще "обиженные" на Пороха и Рошен , их накрутила пропаГанда, сейчас их попустило среднестатистически , уже легче им вталдычить.... а зэбилы так и остались под гипнозом Марахвона.
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08.07.2024 12:59 Ответить
Неужели Оон и ЕС не вникнут всем вниманием???!!!
Ведь это важно! Хотябы элементарно понять - это была цель ракетчиков или били от фонаря по кварталам или это обломки ракеты или боеголовка сбитой ракеты??? Неужели "прогрессивному и гуманному" Западу не интересно??
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08.07.2024 12:57 Ответить
Здание ЦКБ на параше. ПОКА ЧТО ЦЕЛОЕ.
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08.07.2024 12:58 Ответить
Красивое ©@
Но все ж это потом, вернее они сами распутиярят во время гражданской войны или "разгонов майданутых" .
А у нас НЕТ лишних ракет, сотни военных и нефтяных целей в очереди, только бы ракет давали, их в десятки раз больше нужда (((
во вторых военной пользы нет, поток орков не остановишь, только будет всплеск кукареканья в ТГ "низабудем нипрастим, биндеру накажем!!"
в третьих Запад может дать по шапке - для них это тригернет сильней чем миллиарды в офшорах.
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08.07.2024 13:04 Ответить
Это всё правильно, но параша должна быть уничтожена ВСЯ. Даже 1 живая свинособака "пойдёт на Берлин за немками" и устроит любые теракты везде, где дотянется. Поэтому на планете Земля должно остаться НОЛЬ свинособак. В какой последовательности их уничтожать- дело техники, но чем больше за 1 раз- тем лучше. А их ЦКБ кишит свинособаками, так что пусть кто что хочет- тот и говорит, но уничтожить её надо как можно быстрее.
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08.07.2024 13:18 Ответить
"...Британии удалось приостановить регулярные и массированные бомбардировки своей столицы после того, как довольно большая группа бомбардировщиков королевских ВВС исполнила налет на Берлин. Говорят, что фюрер оказался под сильным впечатлением от того, что услышал и вспомнил Герингу его обещание о том, что Люфтваффе не допустят прилет ни единой бомбы по столице Рейха.... Отсюда следует вывод о том, что москве уже пора почувствовать последствия того, что она творит в Украине. Туда уже давно надо отгрузить так, чтобы «дорогие москвичи» поняли, что для них мирная жизнь уже тоже кончилась. Никаким другим способом это не лечится..." https://dl-news.defence-line.org/?p=34906
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08.07.2024 13:25 Ответить
За даними Зеленського, ворог сьогодні понад 40 ракет різних типів. зільонському пора змінювати прохвєсію..
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08.07.2024 13:08 Ответить
рашистські мразі. Там такі діти лежать - на них дивитися боляче, а ця рашистська біологічна субстанція бомбами! Якщо Бог є,то рашка має згоріти вся. "...а до того я не знаю Бога"
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08.07.2024 13:13 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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08.07.2024 13:14 Ответить
Це фсьо фігня, головне щоб ми по території москаляндії не били!
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08.07.2024 14:12 Ответить
Кацапстан маэ бути викинутий з оон!!! Всі червоні лінії вже перейдені!!! Треба зносити кацапській міста!!!
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08.07.2024 15:58 Ответить
Чекаємо другого етапу мирного саміту високого рівня щодо врегулювання військового конфлікту в Україні. Перший вже показав свою високу ефективність!
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09.07.2024 01:15 Ответить
ЗЕЛЕНА СРАНЬ РОБИТЬ ВИГЛЯД ЩО ВСЕ НОРМАЛЬНО І ТАК ПОВИННО БУТИ ....
Де Радбез ООН і привселюдна порка Кацапії як держави террориста всередині ООН.
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09.07.2024 11:42 Ответить
 
 