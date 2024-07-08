"Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 июля, утром российский агрессор нанес ракетный удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины "Охматдет" в городе Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу НДСБ Охматдет.
Как отмечается, повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть пострадавшие.
"Сейчас на месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам. Детали позже", - отмечают в больнице.
Поддержать больницу можно по ссылкам:
https://next.privat24.ua/.../%7B%22token%22...
https://www.ohmatdytfund.org/donate
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
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У ВСІХ БІДАХ війни винний ЗАВЖДИ агрессор - Гаазький педофіл владімір путін.
Ти згідний?
ВСІ кацапи повинні здохнути разом з собаками та котами
Можливо це співпадіння, але майже перед кожним Рамштайном, а бож чимось подібним, де вирішувалися питання надання нам зброї, у нас були проблеми зі збиттям ракет...
гопникадиктатора случается оргазм при фразе "да, могу и вот так, и чё вы мне зделаете!!!" . Несчастное чмо в детстве какало под дверью недругов из подворотни и упивалось безнаказанностью со смехом. Теперь чмо выросло а вавка в голове осталась.
Бабушка шапокляк с каблуками дедушки, как сказал классик
чому це сталося сьогодні в Києві, місті, яке ороки не могли пробити раніше .
Що взагалі сталося ?
Рашу треба виключити з собєзу ООН. Вона порушила все! І не може бути нащадком СРСР!
Потрібно лише зловити злочинця путіна та виконати вирок черз повішання.
Кроме упоротых зэ были еще "обиженные" на Пороха и Рошен , их накрутила пропаГанда, сейчас их попустило среднестатистически , уже легче им вталдычить.... а зэбилы так и остались под гипнозом Марахвона.
Ведь это важно! Хотябы элементарно понять - это была цель ракетчиков или били от фонаря по кварталам или это обломки ракеты или боеголовка сбитой ракеты??? Неужели "прогрессивному и гуманному" Западу не интересно??
Но все ж это потом, вернее они сами распутиярят во время гражданской войны или "разгонов майданутых" .
А у нас НЕТ лишних ракет, сотни военных и нефтяных целей в очереди, только бы ракет давали, их в десятки раз больше нужда (((
во вторых военной пользы нет, поток орков не остановишь, только будет всплеск кукареканья в ТГ "низабудем нипрастим, биндеру накажем!!"
в третьих Запад может дать по шапке - для них это тригернет сильней чем миллиарды в офшорах.
Де Радбез ООН і привселюдна порка Кацапії як держави террориста всередині ООН.