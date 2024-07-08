"Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июля, утром российский агрессор нанес ракетный удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины "Охматдет" в городе Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу НДСБ Охматдет.

Как отмечается, повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть пострадавшие.

"Сейчас на месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам. Детали позже", - отмечают в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ФОТОрепортаж

































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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.