В Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения (обновлено)

В Киеве из-за российской атаки зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киеве Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", – впоследствии уточнили в КГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Шевченковском районе Киева взрыв, - Кличко

В соцсетях публикуют последствия удара, впрочем Цензор.НЕТ не будет публиковать видео и фото до появления официальных комментариев.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.