В Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения (обновлено)
В Киеве из-за российской атаки зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киеве Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - отметил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", – впоследствии уточнили в КГВА.
В соцсетях публикуют последствия удара, впрочем Цензор.НЕТ не будет публиковать видео и фото до появления официальных комментариев.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
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*********** суки.
Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили Джерело:
Что еще кацапы должны разбомбить, чтобы вы перестали быть импотентами?
Или это уже не лечится ?
Ненавиджу всіх цих *****их "озабочєних"((((((
https://dl-news.defence-line.org/?p=34906 Массированный налет на Киев
Прямо сейчас по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и некоторым другим городам Украины противник наносит массированный, комбинированный ракетный удар. Пока неизвестно количество ракет, выпущенных противником, но очевидно, что он сосредоточился на столице, поскольку по ней полетело все, что только можно, и причем, все спланировано таким образом, чтобы ракеты разного типа и соответственно - разной скорости полета, оказались над Киевом практически одновременно.
Насколько можно понять, в этот раз противник использует особенно много Кинжалов и хотя прока нет данных по их количеству, этот обстрел именно Кинжалами может оказаться рекордным. Причем, в течение последних недель противник демонстрировал нечто подобное, но потом оказывалось, что это были цели-обманки и на самом деле, до Киева ничего не долетало. В этот раз все по-настоящему и то, что можно видеть и слышать, явно говорит о том, что ракеты долетели до Киева и сбиваются прямо над городом.
Опять же субъективно, идет работа Пэтриотов, а ими вряд ли будут валить по крылатым ракетам. И если то, что слышит вся столица - работа именно Пэтриотов, то в таком случае, по городу прилетело какое-то аномально большое количество Кинжалов, а значит, плешь в ярости и его что-то сильно вывело из себя. Оно никогда и ничего не делает просто так, и целый жмут Кинжалов говорит о том, что он за что-то мстит, а из этого следует, что где-то наши военные таки смогли наступить на его тестикулы.
Насколько можно понять, звуки воздушного боя оценили очень многие и возникла полная ясность того, что происходит. Поэтому станции метро забиты людьми не так, как это бывает обычно, когда они переходят в режим убежищ. Скажем так, многие уже научились различать по звуку то, что происходит и потому - умеют правильно оценить уровень опасности. И в этот раз его точно можно назвать «красным».
Ну а мы еще раз напоминаем о том, что Британии удалось приостановить регулярные и массированные бомбардировки своей столицы после того, как довольно большая группа бомбардировщиков королевских ВВС исполнила налет на Берлин. Говорят, что фюрер оказался под сильным впечатлением от того, что услышал и вспомнил Герингу его обещание о том, что Люфтваффе не допустят прилет ни единой бомбы по столице Рейха. Причем, та самая бомбардировка Берлина не была особенно успешной в плане того, что удалось уничтожить какой-то военный объект или «центр принятия решений». В основном, бомбы попали в пригороды, но психологическое значение этого удара оказалось намного более ценным.
Отсюда следует вывод о том, что москве уже пора почувствовать последствия того, что она творит в Украине. Туда уже давно надо отгрузить так, чтобы «дорогие москвичи» поняли, что для них мирная жизнь уже тоже кончилась. Никаким другим способом это не лечится. Это - не мой личный диагноз, а об этом говорит исторический опыт.
Гогішвіллі з трубіциним і послиця, можуть це підтвердити, поки, як СВІДКИ …
Західні Партнери, знають усе, набагато більше з цього..
Вішати напроти міськРад, і без розмусолення ЖДУНІВ, по суддівським МАЙДАНУ!