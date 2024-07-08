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Новости Война
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В Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения (обновлено)

наслідки удару по Києву 8 липня 2024 року

В Киеве из-за российской атаки зафиксировано попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киеве Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", – впоследствии уточнили в КГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Шевченковском районе Киева взрыв, - Кличко

В соцсетях публикуют последствия удара, впрочем Цензор.НЕТ не будет публиковать видео и фото до появления официальных комментариев.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

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дети (6578) Киев (25692) медицина (2527) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+23
ООН, красный крест, НАТО, ЕС !
Что еще кацапы должны разбомбить, чтобы вы перестали быть импотентами?
Или это уже не лечится ?
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08.07.2024 11:36 Ответить
+21
****** мразі!! Пілотів стратавія на винищення!!!!
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08.07.2024 11:32 Ответить
+20
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=34906 Массированный налет на Киев

Прямо сейчас по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и некоторым другим городам Украины противник наносит массированный, комбинированный ракетный удар. Пока неизвестно количество ракет, выпущенных противником, но очевидно, что он сосредоточился на столице, поскольку по ней полетело все, что только можно, и причем, все спланировано таким образом, чтобы ракеты разного типа и соответственно - разной скорости полета, оказались над Киевом практически одновременно.

Насколько можно понять, в этот раз противник использует особенно много Кинжалов и хотя прока нет данных по их количеству, этот обстрел именно Кинжалами может оказаться рекордным. Причем, в течение последних недель противник демонстрировал нечто подобное, но потом оказывалось, что это были цели-обманки и на самом деле, до Киева ничего не долетало. В этот раз все по-настоящему и то, что можно видеть и слышать, явно говорит о том, что ракеты долетели до Киева и сбиваются прямо над городом.

Опять же субъективно, идет работа Пэтриотов, а ими вряд ли будут валить по крылатым ракетам. И если то, что слышит вся столица - работа именно Пэтриотов, то в таком случае, по городу прилетело какое-то аномально большое количество Кинжалов, а значит, плешь в ярости и его что-то сильно вывело из себя. Оно никогда и ничего не делает просто так, и целый жмут Кинжалов говорит о том, что он за что-то мстит, а из этого следует, что где-то наши военные таки смогли наступить на его тестикулы.

Насколько можно понять, звуки воздушного боя оценили очень многие и возникла полная ясность того, что происходит. Поэтому станции метро забиты людьми не так, как это бывает обычно, когда они переходят в режим убежищ. Скажем так, многие уже научились различать по звуку то, что происходит и потому - умеют правильно оценить уровень опасности. И в этот раз его точно можно назвать «красным».

Ну а мы еще раз напоминаем о том, что Британии удалось приостановить регулярные и массированные бомбардировки своей столицы после того, как довольно большая группа бомбардировщиков королевских ВВС исполнила налет на Берлин. Говорят, что фюрер оказался под сильным впечатлением от того, что услышал и вспомнил Герингу его обещание о том, что Люфтваффе не допустят прилет ни единой бомбы по столице Рейха. Причем, та самая бомбардировка Берлина не была особенно успешной в плане того, что удалось уничтожить какой-то военный объект или «центр принятия решений». В основном, бомбы попали в пригороды, но психологическое значение этого удара оказалось намного более ценным.

Отсюда следует вывод о том, что москве уже пора почувствовать последствия того, что она творит в Украине. Туда уже давно надо отгрузить так, чтобы «дорогие москвичи» поняли, что для них мирная жизнь уже тоже кончилась. Никаким другим способом это не лечится. Это - не мой личный диагноз, а об этом говорит исторический опыт.
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08.07.2024 11:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да уже все знаю что это Охматдет...
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08.07.2024 11:20 Ответить
зато неделю писали, что 2 месяца ракеты не долетают до Киева..
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08.07.2024 11:25 Ответить
Не два місяці, ні, а з травня 2023!
*********** суки.
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08.07.2024 11:36 Ответить
З якого ще травня 2023?? У січнні 2024 у Києві кількадесят людей загинуло у наслідок влучання ракет.
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08.07.2024 12:00 Ответить
Це ви йому скажіть
Із травня 2023 року жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили Джерело:
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08.07.2024 12:04 Ответить
ну так гінжал не досяг, артем розфігачили крилатками
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08.07.2024 12:33 Ответить
Кажуть - шо рашковани в пабліках викладають побитии Охмадит
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08.07.2024 11:26 Ответить
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08.07.2024 11:29 Ответить
Дитячии заклад - твою ж мать!
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08.07.2024 11:32 Ответить
Це і є наслідки безкарності від привладних зеленського+єрмака, на діяльність, отих ЖДУНІВ-коригувальників, «папріколу», …
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08.07.2024 11:38 Ответить
****** мразі!! Пілотів стратавія на винищення!!!!
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08.07.2024 11:32 Ответить
Цим займатися треба було з першого дня війни, але в нас при владі потужні недієздатні піздаболи про "каву в Криму". Або просто запроданці і зрадники, які і не збираються захищати країну.
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08.07.2024 11:35 Ответить
ООН, красный крест, НАТО, ЕС !
Что еще кацапы должны разбомбить, чтобы вы перестали быть импотентами?
Или это уже не лечится ?
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08.07.2024 11:36 Ответить
в мене в будинку, в якому наш офіс знаходиться той грьобаний оон, скоріш за все чи орендує приміщення, чи як міжнародна організація на шару тут стирчить, то весь час сидять на місці, ці ***** білі джипи весь час стирчать під будівлею, чистенькі такі завжди, жодної цяточки на білому кольорі немає.. От що ці підари тут роблять?? Хай суки їдуть завали від кацапських ракет в моєму Дніпрі розбирати..
Ненавиджу всіх цих *****их "озабочєних"((((((
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08.07.2024 12:15 Ответить
а вони ще й на заході України теж тут, трохи не по санаторіям катаються... постійно бачу їх пікапи
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08.07.2024 12:17 Ответить
((
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08.07.2024 15:03 Ответить
спостерігають подалі.. осторонь, місія така -- спостережна
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08.07.2024 16:47 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=34906 Массированный налет на Киев

Прямо сейчас по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и некоторым другим городам Украины противник наносит массированный, комбинированный ракетный удар. Пока неизвестно количество ракет, выпущенных противником, но очевидно, что он сосредоточился на столице, поскольку по ней полетело все, что только можно, и причем, все спланировано таким образом, чтобы ракеты разного типа и соответственно - разной скорости полета, оказались над Киевом практически одновременно.

Насколько можно понять, в этот раз противник использует особенно много Кинжалов и хотя прока нет данных по их количеству, этот обстрел именно Кинжалами может оказаться рекордным. Причем, в течение последних недель противник демонстрировал нечто подобное, но потом оказывалось, что это были цели-обманки и на самом деле, до Киева ничего не долетало. В этот раз все по-настоящему и то, что можно видеть и слышать, явно говорит о том, что ракеты долетели до Киева и сбиваются прямо над городом.

Опять же субъективно, идет работа Пэтриотов, а ими вряд ли будут валить по крылатым ракетам. И если то, что слышит вся столица - работа именно Пэтриотов, то в таком случае, по городу прилетело какое-то аномально большое количество Кинжалов, а значит, плешь в ярости и его что-то сильно вывело из себя. Оно никогда и ничего не делает просто так, и целый жмут Кинжалов говорит о том, что он за что-то мстит, а из этого следует, что где-то наши военные таки смогли наступить на его тестикулы.

Насколько можно понять, звуки воздушного боя оценили очень многие и возникла полная ясность того, что происходит. Поэтому станции метро забиты людьми не так, как это бывает обычно, когда они переходят в режим убежищ. Скажем так, многие уже научились различать по звуку то, что происходит и потому - умеют правильно оценить уровень опасности. И в этот раз его точно можно назвать «красным».

Ну а мы еще раз напоминаем о том, что Британии удалось приостановить регулярные и массированные бомбардировки своей столицы после того, как довольно большая группа бомбардировщиков королевских ВВС исполнила налет на Берлин. Говорят, что фюрер оказался под сильным впечатлением от того, что услышал и вспомнил Герингу его обещание о том, что Люфтваффе не допустят прилет ни единой бомбы по столице Рейха. Причем, та самая бомбардировка Берлина не была особенно успешной в плане того, что удалось уничтожить какой-то военный объект или «центр принятия решений». В основном, бомбы попали в пригороды, но психологическое значение этого удара оказалось намного более ценным.

Отсюда следует вывод о том, что москве уже пора почувствовать последствия того, что она творит в Украине. Туда уже давно надо отгрузить так, чтобы «дорогие москвичи» поняли, что для них мирная жизнь уже тоже кончилась. Никаким другим способом это не лечится. Это - не мой личный диагноз, а об этом говорит исторический опыт.
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08.07.2024 11:37 Ответить
100% реальна ситуація викладена! Обмилок прутін, казиться від немічного свого, «усьо па Плану» ! Тому і пристаркуватого дурня орбана погнав по адресам у Київ, китай, а тепер ще і у омерику, аж до тремпеля… спалив агентуру!
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08.07.2024 11:44 Ответить
все вірно крім кинжалів
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09.07.2024 02:05 Ответить
Байдену, під вибори, щоб всі бачили як від "зупинив" пуйла.
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08.07.2024 11:37 Ответить
Та ясно... Кацапи ненавидять Байдена.
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08.07.2024 11:42 Ответить
Кулеба ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ скликати раду ООН про геноцид і вбивство дітей!
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08.07.2024 11:38 Ответить
я вже і забув це прізвищє...
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08.07.2024 11:45 Ответить
Наш МЗС тотально імпотентна інституція що жодним чином не виправдовує свого існування
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08.07.2024 11:56 Ответить
бити по дитячих лікарнях це так "по русски", цей почерк одразу видно й одразу можна впізнати, як балет, як "великую" русскую литературу" й інші особливості цієї породи...
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08.07.2024 11:38 Ответить
Тероризм в чистому вигляді.
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08.07.2024 11:40 Ответить
Це не Подоляк навів, чи ще якийсь кацапський родич ОП?
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08.07.2024 11:43 Ответить
Не виключено! Там їх, у отому ОПУ, ціла рота набереться! Кадровики з ДУС та департаментів з СБУ, тихо лупають очима, показуючи на єрмака!!… Кадри для Зеленського, підбирає Оманський інвестор…
Гогішвіллі з трубіциним і послиця, можуть це підтвердити, поки, як СВІДКИ …
Західні Партнери, знають усе, набагато більше з цього..
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08.07.2024 11:50 Ответить
це не просто дитячий заклад, там найскладніші і найважчі випадки дитячих хвороб з усієї України. Як жеж вони настрадалися, це жесть...
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08.07.2024 11:45 Ответить
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08.07.2024 12:21 Ответить
Вбивати всіх кацапів, всіх!
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08.07.2024 11:54 Ответить
Безкарність від привладних Зеленського+Стефанчука щодо діянь ЖДУНІВ-коригувальників, приносить ще більше смертей від них і рашистів Українцям!
Вішати напроти міськРад, і без розмусолення ЖДУНІВ, по суддівським МАЙДАНУ!
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08.07.2024 12:08 Ответить
По лікарні попали, по станції метро теж, а по ВР, ОП чи по Коча-Заспі?
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08.07.2024 12:26 Ответить
За таке треба відповідати тільки по москві. І можливо є навіть чим, власного виробництва .Але ж як тільки рос змі покажуть першого убитого "гражданскага ",тут же весь світ забуде про охмадит, українських дітей і звідти надійде грізний окрик :облиште, неможна ,нацисти. Ми вам більше нічого не дамо ,навіть для захисту . В цьому весь трагізм цієї війни.
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08.07.2024 12:28 Ответить
Просто за гранню добра і зла. Військові склади зрозуміло, це війна, електростанції.. відносно зрозуміло, але целеспрямовано дитячу лікарню? Це військовий злочин і треба це просунути на евроканали. У нас пропаганда слабка насправді, працює тільки всередині України, ще й деструктивно. А працювати треба англійською мовою, польською, французською, закуповувати ефірний час на Заході, хоча б потрошку. Може спрямувати саме в ту сторону кошти з Марафону?
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08.07.2024 14:14 Ответить
 
 