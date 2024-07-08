В Шевченковском районе Киева взрыв, - Кличко

В Шевченковском районе прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"В Шевченковском районе взрыв", - отметил он.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания.