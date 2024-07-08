В Шевченковском районе Киева взрыв, - Кличко
В Шевченковском районе прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"В Шевченковском районе взрыв", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания.
Топ комментарии
+8 Старый зольдат
показать весь комментарий08.07.2024 11:10 Ответить Ссылка
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий08.07.2024 11:08 Ответить Ссылка
+2 три - пятнадцать
показать весь комментарий08.07.2024 11:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!,
А твоє місце відомо - під спідницей матусі або дружини у Польші, слимак.
на самому ділі вони і напали на Україну заради миру - ******...
з підписом "від побратимів!" і свої щірі співчуття...
терміново потрібна помста!