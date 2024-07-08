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Новости Война
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В Шевченковском районе Киева взрыв, - Кличко

Шевченківський район Києва

В Шевченковском районе прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"В Шевченковском районе взрыв", - отметил он.

Также читайте: В пригороде Киева и на Киевщине работают силы ПВО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания.

Автор: 

взрыв (6813) Киев (25692) воздушная тревога (812) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+8
Я собі вже уявляю, як радістно ригочут та прикаливаются ******** цього району. Гірше ведь не стало, да, ********? Ви це зробили РАЗОМ!
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08.07.2024 11:10 Ответить
+7
Мабуть, Пхеньян, надав якийсь свій мотлох, обмилку з московщини, ось того і пердолить у переддень саміту НАТО! Залякує, воєнний злочинець, падло плішняве, Українців!! Недочекається обмилок!
Слава Україні!,
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08.07.2024 11:08 Ответить
+2
тварі кацапняві так хочють миру, шо лютують як в останній раз по мирняку...
на самому ділі вони і напали на Україну заради миру - ******...
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08.07.2024 11:14 Ответить
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Мабуть, Пхеньян, надав якийсь свій мотлох, обмилку з московщини, ось того і пердолить у переддень саміту НАТО! Залякує, воєнний злочинець, падло плішняве, Українців!! Недочекається обмилок!
Слава Україні!,
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08.07.2024 11:08 Ответить
Я собі вже уявляю, як радістно ригочут та прикаливаются ******** цього району. Гірше ведь не стало, да, ********? Ви це зробили РАЗОМ!
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08.07.2024 11:10 Ответить
Та ні, фанат ZE, ми консиатуємо приклий факт.
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08.07.2024 12:08 Ответить
Це не важливо, будь за кого окрим Пороха, теж саме шо за ZE. Да і який шок? Зараз майже ні хто з вас не скаже шо за гниду, та не начипить на авто наліпку ЗЕ.
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08.07.2024 12:28 Ответить
А шо під прапором Польши?
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08.07.2024 12:30 Ответить
Аааа, так ви замість захисту України захищаєтє власну сраку і повчаєтє тіх хто залишився з за кордону. Так?
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08.07.2024 13:26 Ответить
Пельку стулить треба слимакам, яки сдристнули з країни та відращюють соби сраки "сумуючи" під спідницями бабусь, матусь та дружин. Вамвзагали нема чого робити на українських сайтах.
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08.07.2024 14:23 Ответить
Да кому ти всрався, слимак, чомусь тебе повчати. Сиди у Польші тихо, дзюрь у штані та насолоджуйся пахощами ношених трусів матусі чі дружини, сцікун. Не донецький часом?
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08.07.2024 17:05 Ответить
Точно ти донецький.
А твоє місце відомо - під спідницей матусі або дружини у Польші, слимак.
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08.07.2024 17:57 Ответить
Багато разом з тобою у Польши таких самих як ти сцикунів?
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08.07.2024 18:11 Ответить
Мабуть за 10 років жирну сраку нагуляв на журику за кордоном, "патріот"?
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08.07.2024 18:08 Ответить
А ти у 2014 році відразу тікал з Донбасу за кордон чі десь доби за три від початку?
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08.07.2024 18:07 Ответить
тварі кацапняві так хочють миру, шо лютують як в останній раз по мирняку...
на самому ділі вони і напали на Україну заради миру - ******...
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08.07.2024 11:14 Ответить
Охматдет поврежден...
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08.07.2024 11:17 Ответить
Єрмак живе в якому районі ?
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08.07.2024 11:39 Ответить
а брат подоляка брата підвів - буба надійшле подоляку вінок
з підписом "від побратимів!" і свої щірі співчуття...
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08.07.2024 11:41 Ответить
чорний день у Кієві.
терміново потрібна помста!
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08.07.2024 11:53 Ответить
 
 