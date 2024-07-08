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Новости Война
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В пригороде Киева и на Киевщине работают силы ПВО

На Київщині працюють сили ППО 8 липня

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОГА.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил городской голова Виталий Кличко.

Автор: 

Киевская область (4203) ПВО (2844) ракеты (3618)


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Хорошо киевлянам- у них есть ППО! И можно выстаивать многометровые очереди в бутики.
А у Запоріжжі нема, а у Харкові нема. А у Дніпрі 4 липня был объявлен траур по последствиям ракетной атаки на місто. Как-то так, все ППО у Києві.
Прямо сейчас идет обстрел Дніпра.
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08.07.2024 10:44 Ответить
Ну ти і підар. Ділити всіх по місцю проживання зібрався?

В Києві сьогодні вже 9 загиблих...
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08.07.2024 13:08 Ответить
 
 