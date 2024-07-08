В пригороде Киева и на Киевщине работают силы ПВО
В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОГА.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил городской голова Виталий Кличко.
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А у Запоріжжі нема, а у Харкові нема. А у Дніпрі 4 липня был объявлен траур по последствиям ракетной атаки на місто. Как-то так, все ППО у Києві.
Прямо сейчас идет обстрел Дніпра.
В Києві сьогодні вже 9 загиблих...