В пригороде Киева и на Киевщине работают силы ПВО

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОГА.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также читайте: По всей Украине тревога, ракеты фиксируются на Николаевщине и Черниговщине, есть угроза для Киевщины и Киева (обновлено)

"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил городской голова Виталий Кличко.