По всей Украине тревога, есть угроза для Киевщины, Киева, Кривого Рога и Днепра, враг запустил "Кинжалы" (обновлено)

Утром 8 июля в Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга!

"Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении. Курсом на Вознесенск!", - говорится в сообщении.

"Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении!", - добавляют Воздушные силы.

"Кропивницкий - в укрытие!", - говорится в сообщении ПС.

"Еще скоростные цели на Кировоградщину в северо-западном направлении!", - добавили Воздушные силы в 10.03.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - говорится в сообщении, опубликованном в 10.06.

"Ракеты на севере Киевщины в западном направлении", - уточнили в воздушных силах.

"Еще группа ракет на Черниговщине в юго-западном направлении", - информируют ПС в 10.10.

"Ракеты на Черкасщине, направление на Белоцерковский район!", - добавляют в Воздушных силах.

"КР на севере Житомирщины в западном направлении!", - добавляют в ПС.

"Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области!" - информируют в 10.20 Воздушные силы.

"КР на Ривненщине в юго-западном направлении!", - говорится в сообщении ПС.

"КР на севере Виннитчины курсом на запад!", - добавляют в ПС.

"Кинжал на Сумщине!", - предостерегают Воздушные силы.

"Через Черниговщину в юго-западном направлении!", - отметили в ПС.

"КР в Житомирской области изменила курс на Киевщину!", - информируют ПС в 10.33.

"КР на Черкасщине в юго-западном направлении!", - добавляют ПС.

В 10:37 Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Днепра.

"Киев - находитесь в укрытиях!", - снова подчеркивают ПС.

"Пуск Кинжала!", - добавляют ПС.

"Скоростные цели на Донетчине курсом на запад!", - говорится в сообщении.