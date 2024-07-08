По всей Украине тревога, есть угроза для Киевщины, Киева, Кривого Рога и Днепра, враг запустил "Кинжалы" (обновлено)
Утром 8 июля в Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга!
"Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении. Курсом на Вознесенск!", - говорится в сообщении.
"Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении!", - добавляют Воздушные силы.
"Кропивницкий - в укрытие!", - говорится в сообщении ПС.
"Еще скоростные цели на Кировоградщину в северо-западном направлении!", - добавили Воздушные силы в 10.03.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - говорится в сообщении, опубликованном в 10.06.
"Ракеты на севере Киевщины в западном направлении", - уточнили в воздушных силах.
"Еще группа ракет на Черниговщине в юго-западном направлении", - информируют ПС в 10.10.
"Ракеты на Черкасщине, направление на Белоцерковский район!", - добавляют в Воздушных силах.
"КР на севере Житомирщины в западном направлении!", - добавляют в ПС.
"Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области!" - информируют в 10.20 Воздушные силы.
"КР на Ривненщине в юго-западном направлении!", - говорится в сообщении ПС.
"КР на севере Виннитчины курсом на запад!", - добавляют в ПС.
"Кинжал на Сумщине!", - предостерегают Воздушные силы.
"Через Черниговщину в юго-западном направлении!", - отметили в ПС.
"КР в Житомирской области изменила курс на Киевщину!", - информируют ПС в 10.33.
"КР на Черкасщине в юго-западном направлении!", - добавляют ПС.
В 10:37 Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Днепра.
"Киев - находитесь в укрытиях!", - снова подчеркивают ПС.
"Пуск Кинжала!", - добавляют ПС.
"Скоростные цели на Донетчине курсом на запад!", - говорится в сообщении.
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