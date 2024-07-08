Утром 8 июля 2024 года по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)", - предупредили в ВС.

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