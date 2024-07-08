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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога

міг

Утром 8 июля 2024 года по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)", - предупредили в ВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет.

Автор: 

Воздушные силы (2431) воздушная тревога (812)


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шо б ти, гнида, вже не приземлився...
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08.07.2024 07:39 Ответить
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08.07.2024 07:42 Ответить
 
 